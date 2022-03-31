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  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Коста-Рика
FIFA #45
0:0
Второй тайм: 49'
США
FIFA #13
0' 49'

Ход матча

46'
 
Де ла Торре Лука
Адамс Тайлер
Прогнозы 116
Коста-Рика 12.1% (14)
X 44% (51)
США 44% (51)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
США
4.80
3.61
1.91
Все Коэффициенты
Новости
1
Навас
Кейлор
2
Мартинес
Карлос
X
6
Чакон
Даниэль
19
Уостон
Кендаль
3
Варгас
Хуан
Пабло
22
Лоуренс
Йен
15
Мора
Карлос
14
Гало
Орландо
20
Агилера
Брэндон
9
Беннетт
Джевисон
7
Контрерас
Антони
1
Стеффен
Закари
2
Йедлин
Деандре
3
Циммерман
Уолкер
12
Робинсон
Майлз
5
Робинсон
Энтони
6
Муса
Юнус
4
Адамс
Тайлер
23
Акоста
Келлин
21
Веа
Тимоти
9
Пепи
Рикардо
10
Пулишич
Кристиан
Коста-Рика
5-4-1
США
4-3-3

История личных встреч

Коста-Рика
США

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ОМЧ2СА
2:1
ТМС
4:0
ТМС
1:0
ТМС
2:0
ОМЧ2СА
0:2
ЗКК
0:2
ОМЧ2СА
4:0
КА
4:0
ТМС
0:1
ЧМОМ
3:1
ММ
1:0
ЧМОМ
1:0
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Брайан 2 0.14
Кэмпбелл Хоэль 2 0.14
Борхес Сельсо 2 (1) 0.14
Дуарте Оскар 1 0.07
Марин Джимми 1 0.07
Торрес Герсон 1 0.07
Фуллер Кейшер 1 0.07
Контрерас Антони 1 0.07
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (2) 0.36
Пепи Рикардо 3 0.21
Маккенни Уэстон 2 0.14
Робинсон Энтони 2 0.14
Ааронсон Бренден 2 0.14
Ллетгет Себастьян 1 0.07
Арриола Пол 1 0.07
Циммерман Уолкер 1 0.07
Феррейра Хесус 1 0.07
Веа Тимоти 1 0.07
Дест Серджино 1 0.07

Карточки

Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ricardo Blanco II 3 0
Борхес Сельсо 1 0
Руис Брайан 1 0
Венегас Хоан 1 0
Овьедо Брайан 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Мойя Хонатан 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Гузман Давид II 1 0
Фуллер Кейшер 1 0
Jefferson Brenes 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Беннетт Джевисон 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Йедлин Деандре 2 0
Маккенни Уэстон 2 0
Веа Тимоти 2 0
Брукс Джон 1 0
Стеффен Закари 1 0
Лонг Аарон 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Сибачо Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
40%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
17%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0
Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 США - Коста-Рика 4:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2
США
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0
США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 14 8 5 1 23 - 6 29
2. Мексика 2:0 14 8 4 2 17 - 8 28
3. США 0:0 14 7 5 2 21 - 8 26
4. Коста-Рика 0:0 14 6 5 3 11 - 8 23
5. Панама 0:0 14 5 4 5 16 - 19 19
6. Ямайка 2:1 14 2 5 7 12 - 22 11
7. Сальвадор 0:2 14 2 4 8 8 - 18 10
8. Гондурас 1:2 14 0 4 10 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 7 6 1 0 17 - 3 19
2. США 0:0 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Мексика 2:0 7 4 3 0 9 - 2 15
4. Коста-Рика 0:0 7 4 2 1 7 - 4 14
5. Панама 0:0 7 3 4 0 8 - 5 13
6. Ямайка 2:1 7 1 3 3 5 - 9 6
7. Сальвадор 0:2 7 1 3 3 3 - 7 6
8. Гондурас 1:2 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 2:0 7 4 1 2 8 - 6 13
2. Канада 0:0 7 2 4 1 6 - 3 10
3. Коста-Рика 0:0 7 2 3 2 4 - 4 9
4. США 0:0 7 1 4 2 5 - 5 7
5. Панама 0:0 7 2 0 5 8 - 14 6
6. Ямайка 2:1 7 1 2 4 7 - 13 5
7. Сальвадор 0:2 7 1 1 5 5 - 11 4
8. Гондурас 1:2 7 0 3 4 4 - 12 3
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    48'
    Гости подали штрафной слева, и по воротам хозяев было нанесено три опасных удара. Два из них отразил Кейлор Навас, третий пришёлся выше створа. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Орландо Гало уронил Пулишича на своей половине.
  • Травма, повреждение
    46'
    Вышли на поле медики, чтобы оказать Агилере соответствующую помощь.
  • Желтая карточка
    46'
    В середине поля Йедлин перекувыркнулся через Агилеру, это жёлтая карточка.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв, пока нули на табло.
  • 45'
    Чакон дважды чисто сыграл в подкатах против Веа на левом фланге обороны - по крайней мере, по мнению арбитра.
  • 44'
    Пулишич навесил с корнера, и верх выиграл игрок команды хозяев.
  • Угловой
    43'
    Удар американцев со штрафного, рикошет - и будет угловой справа.
  • Фол, нарушение
    42'
    Орландо Гало откровенно толкнул Тимоти Веа перед штрафной костариканцев.
  • 41'
    Казалось, Веа уже упустил мяч за лицевую, но он всё-таки выполнил с левой стороны прострел, который, правда, никто не замкнул.
  • 40'
    Агилера навесил слева с корнера, а Стеффен сыграл на выходе, подбив мяч вверх.
  • Угловой
    39'
    Дальний удар Контрераса, и рикошет от Майлза Робинсона ведёт мяч к угловому.
  • 38'
    Перехват совершили костариканцы и сами катают мяч вдали от чужих ворот.
  • 37'
    Зарождается позиционная американская атака в глубине поля.
  • Фол, нарушение
    36'
    В середине поля выпрыгнувший Пулишич облокотился разведёнными в стороны руками одновременно и на Орландо Гало, и на Карлоса Мору.
  • 35'
    Дальний удар Агилеры низом чуть правее центра створа - мяч забирает и прижимает к животу Стеффен.
  • Фол, нарушение
    34'
    Рикардо Пепи впереди на левом фланге в борьбе за мяч толкнул Карлоса Мартинеса.
  • 34'
    Пулишич сделал доставку со штрафного, опасность не возникла, а мяч остался у визитёров.
  • Фол, нарушение
    33'
    Пулишич впереди на правом фланге получил по ногам от подкатившегося Чакона.
  • 32'
    Американцы играют первым номером, владеют территориальным преимуществом.
  • 31'
    Пулишич подал корнер с правого края, верх выиграли хозяева, а удар гостей с подбора был заблокирован.
  • Угловой
    30'
    Высокий мяч летел в ворота за шиворот Кейлору Навасу, и он это понял, поэтому перевёл сферу за перекладину.
  • 29'
    Перспективный прострел сделал Беннетт с левого фланга, но до полноценного удара по воротам дело всё же не дошло.
  • Фол, нарушение
    28'
    Даниэль Чакон уронил Пулишича возле центральной линии.
  • 27'
    Американцы теперь находятся в  стадии позиционного нападения.
  • 26'
    В центре поля костариканцы заработали аут, быстрая атака у них не состоялась.
  • 25'
    Контрерас откликнулся на кросс с правого фланга и пробил головой, но это было неопасно для легко поймавшего мяч Стеффена.
  • Фол, нарушение
    24'
    В середине поля Акоста ударил по ногам Агилеру.
  • 23'
    Кейлор Навас поймал скидку от партнёра после прострела соперника с левого края.
  • Фол, нарушение
    23'
    Карлос Мора затолкал Тайлера Адамса впереди на левом фланге.
  • 22'
    Гости подали корнер, и последовал удар головой выше створа.
  • Угловой
    22'
    Беннетт прервал подачу Йедлина, будет угловой у ворот хозяев.
  • Фол, нарушение
    20'
    Контрерас отомстил Майлзу Робинсону в центре поля.
  • 19'
    Гости отбили подачу соперника со штрафного, второй темп у костариканцев тоже оборвался.
  • Фол, нарушение
    19'
    Майлз Робинсон не по правилам действовал на левом фланге обороны, руками остановив Контрераса.
  • 18'
    Удар со штрафного в исполнении американцев был заблокирован стенкой.
  • Фол, нарушение
    17'
    Орландо Гало перед своей штрафной схватил за футболку Юнуса Мусу.
  • 17'
    Тимоти Веа устроил забег по правому флангу, но не сохранил мяч в поле - аут в пользу хозяев.
  • 16'
    В последнюю минуту идёт борьба за мяч в центре поля, ничего примечательного.
  • 15'
    Ответная атака хозяев, и не прошла у них доставка с правого фланга, мяч был заблокирован.
  • Угловой
    14'
    Пулишич снова навесил с правой стороны с корнера, и острота не образовалась.
  • Угловой
    13'
    Гости подали угловой справа и проиграли верх в чужой штрафной, а теперь вбросят аут.
  • Опасный момент
    13'
    Веа покатил разрезающий пас по правому полуфлангу на Пепи, чей удар с острого угла парировал Навас.
  • 12'
    Пока не видно большого преимущества той или иной команды.
  • 11'
    Здорово сработал защитник костариканцев, перехватив мяч, но долго сфера у хозяев не продержалась. 
  • 10'
    Сильный дальний удар Агилеры с правого полуфланга - мяч летит левее створа.
  • Угловой
    10'
    Агилера подал угловой с правого края, и воздух в своей штрафной выиграли американцы.
  • 9'
    Брэндон Агилера выполнил кросс с левого полуфланга, это получилось безадресно.
  • Опасный момент
    8'
    После подачи углового Майлз Робинсон нанёс мощный удар ногой, и Навас поймал мяч со второй попытки, хотя едва не пропустил его в створ.
  • Угловой
    7'
    Тимоти Веа попытался прострелить справа и заработал корнер.
  • 7'
    Навас надёжно сыграл на выходе, отбив подачу с правого фланга.
  • Фол, нарушение
    6'
    На центральной линии Контрерас толкнул Тайлера Адамса.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лоуренс сфолил впереди на левом фланге в единоборстве с Йедлином.
  • 4'
    Пулишич подал корнер, и его партнёр нанёс удар головой в руки Кейлору Навасу.
  • Угловой
    4'
    Йедлин попытался навесить с правого фланга, и хозяева выбили мяч на угловой.
  • 2'
    Коста-Рика играет в красно-синей форме, США - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В отборочном матче зоны КОНКАКАФ к чемпионату мира 2022 года сойдутся сборные Коста-Рики и США, а текстовую трансляцию этой встречи для LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 116
Коста-Рика 12.1% (14)
X 44% (51)
США 44% (51)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
США
4.80
3.61
1.91
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Где смотреть матч Коста-Рика 0:0 США онлайн

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Прогнозы на матч Коста-Рика 0:0 США

Исход игры
Коста-Рика
12.1% (14)
Ничья
44% (51)
США
44% (51)
Тотал 2.5
Больше
33.02% (35)
Меньше
66.98% (71)
Обе команды забьют
Да
74.53% (79)
Нет
25.47% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (44)
1:2 США
22.4% (26)
0:1 США
11.2% (13)
2:1 Коста-Рика
5.2% (6)
0:2 США
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:0 Коста-Рика
2.6% (3)
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Коста-Рика
США

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