В середине поля Йедлин перекувыркнулся через Агилеру, это жёлтая карточка.

Вышли на поле медики, чтобы оказать Агилере соответствующую помощь.

Орландо Гало уронил Пулишича на своей половине.

Гости подали штрафной слева, и по воротам хозяев было нанесено три опасных удара. Два из них отразил Кейлор Навас, третий пришёлся выше створа.

Первый тайм

— Свисток на перерыв, пока нули на табло.

45' Чакон дважды чисто сыграл в подкатах против Веа на левом фланге обороны - по крайней мере, по мнению арбитра.

44' Пулишич навесил с корнера, и верх выиграл игрок команды хозяев.

43' Удар американцев со штрафного, рикошет - и будет угловой справа.

42' Орландо Гало откровенно толкнул Тимоти Веа перед штрафной костариканцев.

41' Казалось, Веа уже упустил мяч за лицевую, но он всё-таки выполнил с левой стороны прострел, который, правда, никто не замкнул.

40' Агилера навесил слева с корнера, а Стеффен сыграл на выходе, подбив мяч вверх.

39' Дальний удар Контрераса, и рикошет от Майлза Робинсона ведёт мяч к угловому.

38' Перехват совершили костариканцы и сами катают мяч вдали от чужих ворот.

37' Зарождается позиционная американская атака в глубине поля.

36' В середине поля выпрыгнувший Пулишич облокотился разведёнными в стороны руками одновременно и на Орландо Гало, и на Карлоса Мору.

35' Дальний удар Агилеры низом чуть правее центра створа - мяч забирает и прижимает к животу Стеффен.

34' Рикардо Пепи впереди на левом фланге в борьбе за мяч толкнул Карлоса Мартинеса.

34' Пулишич сделал доставку со штрафного, опасность не возникла, а мяч остался у визитёров.

33' Пулишич впереди на правом фланге получил по ногам от подкатившегося Чакона.

32' Американцы играют первым номером, владеют территориальным преимуществом.

31' Пулишич подал корнер с правого края, верх выиграли хозяева, а удар гостей с подбора был заблокирован.

30' Высокий мяч летел в ворота за шиворот Кейлору Навасу, и он это понял, поэтому перевёл сферу за перекладину.

29' Перспективный прострел сделал Беннетт с левого фланга, но до полноценного удара по воротам дело всё же не дошло.

28' Даниэль Чакон уронил Пулишича возле центральной линии.

27' Американцы теперь находятся в стадии позиционного нападения.

26' В центре поля костариканцы заработали аут, быстрая атака у них не состоялась.

25' Контрерас откликнулся на кросс с правого фланга и пробил головой, но это было неопасно для легко поймавшего мяч Стеффена.

24' В середине поля Акоста ударил по ногам Агилеру.

23' Кейлор Навас поймал скидку от партнёра после прострела соперника с левого края.

23' Карлос Мора затолкал Тайлера Адамса впереди на левом фланге.

22' Гости подали корнер, и последовал удар головой выше створа.

22' Беннетт прервал подачу Йедлина, будет угловой у ворот хозяев.

20' Контрерас отомстил Майлзу Робинсону в центре поля.

19' Гости отбили подачу соперника со штрафного, второй темп у костариканцев тоже оборвался.

19' Майлз Робинсон не по правилам действовал на левом фланге обороны, руками остановив Контрераса.

18' Удар со штрафного в исполнении американцев был заблокирован стенкой.

17' Орландо Гало перед своей штрафной схватил за футболку Юнуса Мусу.

17' Тимоти Веа устроил забег по правому флангу, но не сохранил мяч в поле - аут в пользу хозяев.

16' В последнюю минуту идёт борьба за мяч в центре поля, ничего примечательного.

15' Ответная атака хозяев, и не прошла у них доставка с правого фланга, мяч был заблокирован.

14' Пулишич снова навесил с правой стороны с корнера, и острота не образовалась.

13' Гости подали угловой справа и проиграли верх в чужой штрафной, а теперь вбросят аут.

13' Веа покатил разрезающий пас по правому полуфлангу на Пепи, чей удар с острого угла парировал Навас.

12' Пока не видно большого преимущества той или иной команды.

11' Здорово сработал защитник костариканцев, перехватив мяч, но долго сфера у хозяев не продержалась.

10' Сильный дальний удар Агилеры с правого полуфланга - мяч летит левее створа.

10' Агилера подал угловой с правого края, и воздух в своей штрафной выиграли американцы.

9' Брэндон Агилера выполнил кросс с левого полуфланга, это получилось безадресно.

8' После подачи углового Майлз Робинсон нанёс мощный удар ногой, и Навас поймал мяч со второй попытки, хотя едва не пропустил его в створ.

7' Тимоти Веа попытался прострелить справа и заработал корнер.

7' Навас надёжно сыграл на выходе, отбив подачу с правого фланга.

6' На центральной линии Контрерас толкнул Тайлера Адамса.

5' Лоуренс сфолил впереди на левом фланге в единоборстве с Йедлином.

4' Пулишич подал корнер, и его партнёр нанёс удар головой в руки Кейлору Навасу.

4' Йедлин попытался навесить с правого фланга, и хозяева выбили мяч на угловой.

2' Коста-Рика играет в красно-синей форме, США - в белой.