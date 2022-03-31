Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Брайан
|2
|0.14
|Кэмпбелл Хоэль
|2
|0.14
|Борхес Сельсо
|2 (1)
|0.14
|Дуарте Оскар
|1
|0.07
|Марин Джимми
|1
|0.07
|Торрес Герсон
|1
|0.07
|Фуллер Кейшер
|1
|0.07
|Контрерас Антони
|1
|0.07
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (2)
|0.36
|Пепи Рикардо
|3
|0.21
|Маккенни Уэстон
|2
|0.14
|Робинсон Энтони
|2
|0.14
|Ааронсон Бренден
|2
|0.14
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.07
|Арриола Пол
|1
|0.07
|Циммерман Уолкер
|1
|0.07
|Феррейра Хесус
|1
|0.07
|Веа Тимоти
|1
|0.07
|Дест Серджино
|1
|0.07
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ricardo Blanco II
|3
|0
|Борхес Сельсо
|1
|0
|Руис Брайан
|1
|0
|Венегас Хоан
|1
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Мойя Хонатан
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Гузман Давид II
|1
|0
|Фуллер Кейшер
|1
|0
|Jefferson Brenes
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Беннетт Джевисон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|14
|8
|5
|1
|23 - 6
|29
|2.
|Мексика
|2:0
|14
|8
|4
|2
|17 - 8
|28
|3.
|США
|0:0
|14
|7
|5
|2
|21 - 8
|26
|4.
|Коста-Рика
|0:0
|14
|6
|5
|3
|11 - 8
|23
|5.
|Панама
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|6.
|Ямайка
|2:1
|14
|2
|5
|7
|12 - 22
|11
|7.
|Сальвадор
|0:2
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|8.
|Гондурас
|1:2
|14
|0
|4
|10
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|США
|0:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Мексика
|2:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|4.
|Коста-Рика
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|5.
|Панама
|0:0
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|6.
|Ямайка
|2:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Сальвадор
|0:2
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|6
|8.
|Гондурас
|1:2
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1