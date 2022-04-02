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  3. Финляндия: Вейккауслига
ХИК
1:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Хонка
0'
18' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
18' Желтая карточка
Таммилето Дуарте
1:0
68' Гол
Терхо Каспер
86'
12
Тоннандер
Якоб
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
28
Miska
Ylitolva
6
Жаир
21
Вяянянен
Сантери
24
Браун
Дэвид
10
Бурджеллаб
Нассим
11
Риски
Роопе
44
Серраренс
Фабиан
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
23
Эрнандес
Алдайр
16
Расимус
Конста
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
15
Арко-Менса
Эдмунд
10
Кауфманн
Лукас
88
Коскинен
Отсо
ХИК
Хонка

История личных встреч

ХИК
Хонка

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

48 матчей

37.5%
35.4%
27.1%
18 побед 17 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.4%
39.6%
25%
17 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0
КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0
Хонка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3
Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Хонка
1.93
3.65
5.80
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