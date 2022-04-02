1:0
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
18' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
18' Желтая карточкаТаммилето Дуарте
1:0
68' ГолТерхо Каспер
Ход матча
18'
68'
1:0
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
6
Жаир
24
Браун
Дэвид
11
Риски
Роопе
47
Elias
Aijala
17
Модесто
Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Agon Sadiku
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ХИК
Хонка
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
48 матчей
37.5%
35.4%
27.1%
18 побед 17 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.4%
39.6%
25%
17 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
16 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0
КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1 Фенербахче - ХИК 1:0
Хонка
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3
Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2 Хонка - Домжале 0:1 Хонка - Лахти 1:1 Домжале - Хонка 1:1