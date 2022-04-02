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  3. Швеция: Суперэттан
Броммапойкарна
1:1
Первый тайм: 45+'
Вестерос
0'
1:0
5' Гол
Хелльквист Филип
29' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
44' Желтая карточка
Monir Jelassi
45' Желтая карточка
1:1
45' Пенальти
Адольфссон Йеспер
45'+3

Ход матча

5'
Хелльквист Филип
(Петтерссон Оскар)
1:0
29'
Gustav Sandberg-Magnusson
 
44'
Monir Jelassi
 
45'
 
45'
1:1
Адольфссон Йеспер
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Вестерос
2.16
3.66
3.28
Все Коэффициенты
20
Лундин
Александер
11
Monir
Jelassi
18
Robin
Frej
23
Alexander
Almqvist
4
Amadeus
Soegaard
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
15
Samuel
Holm
22
Wilmer
Odefalk
7
Петтерссон
Оскар
21
Хелльквист
Филип
10
Marijan
Cosic
1
Фагерстрём
Антон
18
Ahmad
Faqa
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
8
Daniel
Ask
11
Гефверт
Симон
14
Viktor
Granath
23
Dusan
Jajic
Броммапойкарна
4-3-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:2
ПД
3:0
С
4:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1
Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3 Эребру Сюрианска - Броммапойкарна 0:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Броммапойкарна - Сильвия 3:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Ханинге - Броммапойкарна 1:2
Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Адольфссон Йеспер из команды Вестерос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Monir Jelassi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Вестерос
2.16
3.66
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 1:1 Вестерос онлайн

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