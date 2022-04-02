2:1
Конец матча
1:0
5' ГолХелльквист Филип
29' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
44' Желтая карточкаMonir Jelassi
45' Желтая карточкаХелльквист Филип
45' Желтая карточкаMarijan Cosic
1:1
45' ПенальтиАдольфссон Йеспер
2:1
81' ГолВасич Никола
Ход матча
5'
44'
45'
45'
45'
81'
18
Robin
Frej
15
Samuel
Holm
18
Ahmad
Faqa
31
Max
Larsson
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Васич НиколаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ahmad FaqaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Dusan JajicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Броммапойкарна
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1
Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3 Эребру Сюрианска - Броммапойкарна 0:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Броммапойкарна - Сильвия 3:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Ханинге - Броммапойкарна 1:2
Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1