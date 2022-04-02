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  3. Швеция: Суперэттан
Йёнчёпинг
1:1
Первый тайм: 45+'
Сирианска Эскильстуна
0'
19' Желтая карточка
Марич Аднан
1:0
34' Гол
Гваргис Питер
1:1
44' Гол
Joel Berhane
45'+3

Ход матча

19'
Марич Аднан
 
34'
Гваргис Питер
(Николич Марко)
1:0
44'
1:1
Joel Berhane
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.96
3.74
3.74
Все Коэффициенты
31
Tom
Amos
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
21
Родеблад
Лове
Кевин
26
Моенза
Малкольм
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
24
Николич
Марко
17
Эдквист
Адриан
25
Гваргис
Питер
10
Бук
Робин
1
Волтерс
Ник
10
Алсанати
Андре
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
19
Sadmir
Zekovic
6
Ryan
Williams
II
16
Рафаэль
Йорк
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
Йёнчёпинг
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Joel Berhane бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Гваргис Питер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Марич Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.96
3.74
3.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

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Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

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