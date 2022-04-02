1:1
Первый тайм: 45+'
19' Желтая карточкаМарич Аднан
1:0
34' ГолГваргис Питер
1:1
44' ГолJoel Berhane
Ход матча
19'
34'
1:0
44'
1:1
31
Tom
Amos
11
Марич
Аднан
10
Бук
Робин
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Joel Berhane
-
Главный тренер: Melke Alan
История личных встреч
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0