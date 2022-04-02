2:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
1:0
18' ГолЛюдвигсон Густав
35' Желтая карточкаЛахдо Майкель
60' Желтая карточкаВеберг Чарли
67' Желтая карточкаЦука Рави
2:0
90' ГолWilliot Swedberg
90' Желтая карточкаJoseph Amoako
90' Желтая карточкаДжазе Моханад
2:1
90' ГолАль-Хамлави Ассад
Ход матча
18'
35'
60'
67'
90'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
52 Владение мячом, % 48
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
14
Adam
Kaied
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam KaiedНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
История личных встреч
Хаммарбю
Хельсинборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0
Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2