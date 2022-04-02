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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хаммарбю
2:1
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
18' Гол
Людвигсон Густав
35' Желтая карточка
Лахдо Майкель
60' Желтая карточка
Веберг Чарли
67' Желтая карточка
Цука Рави
2:0
90' Гол
Williot Swedberg
90' Желтая карточка
Joseph Amoako
90' Желтая карточка
Джазе Моханад
2:1
90' Гол
Аль-Хамлави Ассад
90'+9
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
15
Лахдо
Майкель
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
37
Гигович
Армин
30
Эджупи
Альберт
19
Лингман
Лукас
14
Adam
Kaied
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
Хаммарбю
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Хельсинборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
5:1
ТМК
0:3
А
1:4
А
1:0
ШК
0:1
А
1:2
А
1:0
А
5:1
А
2:1

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0
Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Лахдо Майкель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Людвигсон Густав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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