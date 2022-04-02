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  3. Финляндия: Вейккауслига
ВПС
2:2
Конец матча

Стадион:
Оулу
0'
1:0
24' Гол
Морриссей Стивен
30' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
44' Желтая карточка
Рафинья
1:1
52' Гол
Riku Selander
2:1
53' Гол
Aleksi Pahkasalo
79' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
87' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
2:2
88' Гол
Лопес Майкл
90' Желтая карточка
Riku Selander
90'+5
1
Форсман
Оскари
11
Samba
Sillah
20
Рид
Тайлер
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
7
Aleksi
Pahkasalo
8
Страндваль
Себастьян
19
Баккалиден
Густав
21
Prosper
Ahiabu
25
Samuel
Lindeman
10
Морриссей
Стивен
5
Уорд
Каллум
16
Riku
Selander
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
77
Ягуби
Моштаг
28
Кабаши
Армеш
15
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Лопес
Майкл
10
Саланович
Деннис
ВПС
Оулу

История личных встреч

ВПС
Оулу

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

И
1:2
И
1:0
К
2:2
КС
2:1
КЛ
2:3
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:0

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0
ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2 Гнистан - ВПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:1 ВПС - РоПС 2:2
Оулу
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1
Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Рафинья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Морриссей Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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