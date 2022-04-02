2:2
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
1:0
24' ГолМорриссей Стивен
30' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
44' Желтая карточкаРафинья
1:1
52' ГолRiku Selander
2:1
53' ГолAleksi Pahkasalo
79' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
87' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
2:2
88' ГолЛопес Майкл
90' Желтая карточкаRiku Selander
Ход матча
24'
1:0
44'
52'
1:1
53'
88'
2:2
90'
11
Samba
Sillah
20
Рид
Тайлер
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
77
Ягуби
Моштаг
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Samba SillahЗащитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
23 АнибалЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
-
77 Ягуби МоштагПолузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Onni Suutari
-
30 Noah Pallas
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
ВПС
Оулу
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0
ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2 Гнистан - ВПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:1 ВПС - РоПС 2:2
Оулу
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1
Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1