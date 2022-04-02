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  3. Финляндия: Вейккауслига
КуПС
2:1
Конец матча

Стадион:
Интер Турку
0'
1:0
5' Гол
Икауниекс Янис
1:1
14' Гол
Бонет Роджер
2:1
38' Гол
Gabriel Bispo
40' Желтая карточка
Бонет Роджер
60' Желтая карточка
Gabriel Bispo
67' Желтая карточка
Henry Uzochokwu
81' Желтая карточка
Ветели Йоона
88' Желтая карточка
Каррильо Даниэль
90'+6
21
Крайдль
Йоханнес
15
Henry
Uzochokwu
2
Рикардо
Пауло
22
Тойвомяки
Ханри
23
Каррильо
Даниэль
II
14
Попович
Антон
10
Икауниекс
Янис
19
Gabriel
Bispo
17
Ярвинен
Ииро
9
Вяйринен
Тим
25
Антви
Клинтон
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
16
Юрю
Томми
19
Паананен
Алекси
5
Нурми
Ноа
2
Jussi
Niska
11
David
Haro
Iniesta
9
Кялльман
Беньямин
10
Форселль
Петтери
КуПС
Интер Турку

История личных встреч

КуПС
Интер Турку

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

42 матча

40.5%
21.4%
38.1%
17 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
12 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3
КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3
Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бонет Роджер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Gabriel Bispo бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бонет Роджер бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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