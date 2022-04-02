2:1
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
5' ГолИкауниекс Янис
1:1
14' ГолБонет Роджер
2:1
38' ГолGabriel Bispo
40' Желтая карточкаБонет Роджер
60' Желтая карточкаGabriel Bispo
67' Желтая карточкаHenry Uzochokwu
81' Желтая карточкаВетели Йоона
88' Желтая карточкаКаррильо Даниэль
Ход матча
5'
1:0
14'
1:1
38'
2:1
40'
60'
67'
81'
88'
17
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
КуПС
Интер Турку
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
38.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
42 матча
40.5%
21.4%
38.1%
17 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
12 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3
КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3
Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1