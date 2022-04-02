2:1
Конец матча
Стадион: OmaSP Stadion
2' Желтая карточкаАли Юсиф
29' Желтая карточкаCristian Valencia III
31' Желтая карточкаОлейник Денис
57' Желтая карточкаEetu Puro
58' Желтая карточкаAlfie Bates
0:1
75' ПенальтиСаэс Фелипе
1:1
86' ПенальтиОлейник Денис
90' Желтая карточкаЕрёменко Сергей
2:1
90' ГолRafal Wolsztynski
Ход матча
2'
31'
57'
58'
75'
0:1
86'
1:1
90'
90'
10
Diego
Rojas
45
Атакайи
Серж
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
21
Eetu
Puro
7
Али
Юсиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Tavares
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИФК
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0
ХИФК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0