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  3. Финляндия: Вейккауслига
СЯК Сейнайоки
2:1
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
2' Желтая карточка
Али Юсиф
29' Желтая карточка
Cristian Valencia III
31' Желтая карточка
Олейник Денис
57' Желтая карточка
Eetu Puro
58' Желтая карточка
Alfie Bates
0:1
75' Пенальти
Саэс Фелипе
1:1
86' Пенальти
Олейник Денис
90' Желтая карточка
Ерёменко Сергей
2:1
90' Гол
Rafal Wolsztynski
90'+5
1
Ост
Джесси
3
Хаукиоя
Мартти
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
15
Cristian
Valencia
III
5
Alfie
Bates
10
Diego
Rojas
8
Данвуди
Джейк
45
Атакайи
Серж
7
Jose
Monreal
11
Олейник
Денис
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
8
Халме
Юкка
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ерёменко
Сергей
6
Малоло
Обед
21
Eetu
Puro
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
14
Didis
Lutumba-Pitah
СЯК Сейнайоки
ХИФК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИФК

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
2:1
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
2:2
В
0:2
В
3:3
В
3:1
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
4:1
В
2:0
КС
0:1
И
1:0
И
4:0
И
3:1

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:0
ХИФК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1 Лахти - ХИФК 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Cristian Valencia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Али Юсиф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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