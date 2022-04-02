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  3. Финляндия: Вейккауслига
Хака
2:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
16' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
1:0
32' Гол
Stavros Zarokostas
36' Желтая карточка
Миеттунен Тату
2:0
40' Гол
Эрвин Ли
2:1
43' Гол
Оллила Туомас
87' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
90'+10
12
Хакала
Аату
2
Гбе
Вигори
25
Anthony
Herbert
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
6
Atte
Sihvonen
7
Oliver
Whyte
17
Лайне
Янне-Пекка
9
Эрвин
Ли
10
Stavros
Zarokostas
1
Лейслахти
Расмус
5
Катц
Калле
17
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
22
Мяенпя
Аапо
6
Арифи
Дони
14
Янтти
Теему
2
Оллила
Туомас
42
Kai
Meriluoto
11
Нгуекам
Ариэль
8
Пеннанен
Петтери
Хака
Ильвес

История личных встреч

Хака
Ильвес

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1
Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3
КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Оллила Туомас бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Эрвин Ли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Stavros Zarokostas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Нгуекам Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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