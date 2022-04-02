2:1
Конец матча
Стадион: Tehtaan kentta
16' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
1:0
32' ГолStavros Zarokostas
36' Желтая карточкаМиеттунен Тату
2:0
40' ГолЭрвин Ли
2:1
43' ГолОллила Туомас
87' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
Ход матча
16'
32'
36'
40'
2:0
43'
2:1
87'
12
Хакала
Аату
9
Эрвин
Ли
17
Манга
Таби
22
Мяенпя
Аапо
14
Янтти
Теему
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Elias Collin
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Хака
Ильвес
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1
Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1 Ильвес - Хака 1:0 Хака - Хонка 1:1 Хонка - Хака 2:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3
КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 ХИК - Ильвес 2:1