2:2
Конец матча
Стадион: Брискеби Зрители: 6235
1:0
11' ГолKristian Eriksen
2:0
21' ГолJonas Enkerud
33' Желтая карточкаОгбу Иго
2:1
65' ГолЭд Эскил
2:2
70' ГолАдамс Акор
Ход матча
11'
21'
33'
46'
65'
2:1
70'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
96
Ахен
Николас
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Хам-Кам
Лиллестрём
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Санднес 3:1 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3