  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген
Хам-Кам
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 6235
Лиллестрём
0'
1:0
11' Гол
Kristian Eriksen
2:0
21' Гол
Jonas Enkerud
33' Желтая карточка
Огбу Иго
2:1
65' Гол
Эд Эскил
2:2
70' Гол
Адамс Акор
90'+5

Ход матча

11'
Kristian Eriksen
(Киркеволд Пол)
1:0
21'
Jonas Enkerud
(Kristian Eriksen)
2:0
33'
 
Огбу Иго
46'
 
Хелланн Поль-Андре
Ибрахимай Илльдрен
46'
 
Эд Эскил
Рослер Колин
46'
 
Кнудсен Магнус
Хольст Фредерик
61'
 
Адамс Акор
Фридьонссон Хольмберт
65'
2:1
Эд Эскил
70'
2:2
Адамс Акор
(Хелланн Поль-Андре)
74'
Emil Sildnes
Jonas Enkerud
 
74'
Kristian Loenstad Onsrud
Шельстад Фредрик
 
88'
Серенсен Оливер
Конгсро Вегар
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58
96
Ахен
Николас
5
Данн-Джонсон
Джулиан
8
Vetle
Skjaervik
58
Hasan
Kurucay
33
Aleksander
Melgalvis
11
Morten
Bjoerlo
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
30
Огбу
Иго
4
Гарнас
Эспен
2
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
77
Хольст
Фредерик
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
21
Фридьонссон
Хольмберт
23
Осен
Йермунд
Хам-Кам
3-4-3
Лиллестрём
3-4-3

История личных встреч

Хам-Кам
Лиллестрём

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Санднес 3:1 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Огбу Иго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Йонас Энкеруд бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Kristian Eriksen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хам-Кам 2:2 Лиллестрём онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 