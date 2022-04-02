0:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
22' Желтая карточкаТамминен Ээро
25' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
36' Желтая карточкаВирта Эмели
38' Желтая карточкаСумусало Микко
45' Желтая карточкаЧарльз Джеффри
61' Желтая карточкаАдеми Альбион
75' Вторая желтая карточкаТамминен Ээро
Ход матча
22'
25'
36'
38'
45'
61'
75'
16
Балисо
Янга
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
41 матч
26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1
Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0
Лахти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0