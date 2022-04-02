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  3. Финляндия: Вейккауслига
Мариехамн
0:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
22' Желтая карточка
Тамминен Ээро
25' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо
36' Желтая карточка
Вирта Эмели
38' Желтая карточка
Сумусало Микко
45' Желтая карточка
Чарльз Джеффри
61' Желтая карточка
Адеми Альбион
75' Вторая желтая карточка
Тамминен Ээро
80' Желтая карточка
De
90'+4
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
14
Joakim
Latonen
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
9
De
20
Тамминен
Ээро
1
Тиайнен
Йоона
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
26
Мемола
Хюсен
77
Адеми
Альбион
10
Вирта
Эмели
8
Клинга
Матти
7
Зекири
Альтин
99
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

41 матч

26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.4%
46.3%
29.3%
10 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.7%
22%
46.3%
13 побед 9 ничьих 19 побед

История матчей

В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1
Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0
Лахти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Чарльз Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сумусало Микко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Пирттийоки Юхо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Тамминен Ээро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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