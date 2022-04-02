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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хеккен
4:2
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
1:0
12' Пенальти
Еремеефф Александер
2:0
14' Гол
Еремеефф Александер
2:1
19' Гол
Бауи Набиль
38' Желтая карточка
Еремеефф Александер
38' Желтая карточка
Милошевич Александер
3:1
55' Гол
Удденес Оскар
4:1
62' Гол
Еремеефф Александер
4:2
77' Гол
Айяри Ясин
90' Желтая карточка
Айяри Ясин
90'+7
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Josafat
Mendes
5
Милошевич
Александер
33
Люстиг
Микаэль
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
Хеккен
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
АИК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

29 матчей

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

10.3%
41.4%
48.3%
3 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0
Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4
АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0
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