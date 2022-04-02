4:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
1:0
12' ПенальтиЕремеефф Александер
2:0
14' ГолЕремеефф Александер
2:1
19' ГолБауи Набиль
38' Желтая карточкаЕремеефф Александер
38' Желтая карточкаМилошевич Александер
3:1
55' ГолУдденес Оскар
4:1
62' ГолЕремеефф Александер
4:2
77' ГолАйяри Ясин
90' Желтая карточкаАйяри Ясин
Ход матча
12'
14'
19'
2:1
55'
62'
77'
4:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
10 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ходжич КадирПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Henry Atola
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Хеккен
АИК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
29 матчей
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
10.3%
41.4%
48.3%
3 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0
Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4
АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0