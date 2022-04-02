Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
8' Желтая карточкаЮрешкин Роко
25' Желтая карточкаЦыганик Андрей
45' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
Ход матча
8'
25'
78
Пинту
Алекс
84
Чуды
Мартин
14
Моронг
Адам
23
Roberto
Dias
10
Фабри
Андрей
29
Мичин
Петар
30
David
Cobnan
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Joao Pedro
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
-
30 David CobnanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
-
88 Яо Янн МайклНападающий
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
ДАК
Середь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муму Брахим
|2
|0.5
|Балог Норберт
|1
|0.25
|Верлинден Тибо
|1
|0.25
|Балич Андрия
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.25
|Яо Янн Майкл
|1
|0.25
|Мичин Петар
|1
|0.25
|Моронг Адам
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Дани Иглесиас
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1
Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1
Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|60
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|49
|3.
|Спартак Трнава
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|47
|4.
|ДАК
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|39
|5.
|Середь
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|6.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|45
|2.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|45
|3.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|31
|4.
|Слован Братислава
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|ДАК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|56
|2.
|ДАК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|37
|3.
|Середь
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|36
|4.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Спартак Трнава
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1