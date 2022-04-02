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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
ДАК
0:0
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
8' Желтая карточка
Юрешкин Роко
25' Желтая карточка
Пинту Алекс
45' Желтая карточка
Мухамедбегович Ахмет
79' Желтая карточка
Чуды Мартин
90' Желтая карточка
Мичин Петар
90' Желтая карточка
Шарани Зуберу
90'+4
2
Веселинов
Даниэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
14
Цыганик
Андрей
11
Балог
Норберт
8
Димун
Милан
6
Балич
Андрия
20
Веселовски
Доминик
17
Андзуана
Иоан
23
Верлинден
Тибо
84
Чуды
Мартин
14
Моронг
Адам
23
Roberto
Dias
6
Шулек
Мартин
9
Юрешкин
Роко
20
Дани
Иглесиас
7
Коштал
Мартин
10
Фабри
Андрей
29
Мичин
Петар
30
David
Cobnan
40
Mateus
Oliveira
III
ДАК
4-4-2
Середь
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Середь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:3
С
1:0
С
1:0
С
6:0
С
0:0
С
3:1
СГА
3:4
СГА
0:5
С
0:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муму Брахим 2 0.5
Балог Норберт 1 0.25
Верлинден Тибо 1 0.25
Балич Андрия 0 0
Крстович Никола 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радич Доминик 1 0.25
Яо Янн Майкл 1 0.25
Мичин Петар 1 0.25
Моронг Адам 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Пинту Алекс 2 0
Андрезиньо Андре 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Балог Норберт 1 0
Балич Андрия 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Чуды Мартин 1 0
Дани Иглесиас 1 0
Моронг Адам 1 0
Мичин Петар 1 0
Mihajilo Popovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1
Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1
Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 4 60
2. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 2 49
3. Спартак Трнава 3 0 2 1 1 - 2 47
4. ДАК 4 0 3 1 4 - 7 39
5. Середь 4 1 2 1 3 - 6 37
6. Жилина 4 0 2 2 5 - 8 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 0 0 1 0 - 1 45
2. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 3 0 1 2 4 - 7 31
4. Слован Братислава 2 1 1 0 6 - 2 4
5. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 2 56
2. ДАК 2 0 1 1 3 - 6 37
3. Середь 3 1 1 1 2 - 5 36
4. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Мухамедбегович Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Пинту Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Юрешкин Роко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ДАК 0:0 Середь онлайн

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