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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Земплин
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Погронье
0' 51'
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Погронье
1.68
3.85
5.10
Все Коэффициенты
12
Кожухарь
Андрей
38
Котула
Юрай
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
18
Мендес
Алехандро
13
Wisdom
Kanu
16
Бегала
Матуш
7
Takuto
Oshima
11
Попович
Димитриос
9
Matus
Marcin
10
Жофчак
Игор
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
31
Лачны
Милош
38
Martin
Klabnik
6
Andrej
Strba
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
29
Бангала
Давид
18
Благут
Патрик
24
Ahmed
Fofana
35
Мигалик
Ярослав
Земплин
4-3-3
Погронье
4-3-3

История личных встреч

Земплин
Погронье

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:0
СГБ
0:0
СГБ
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 1 0.25
Wisdom Kanu 1 0.25
Йылмаз Кубилай 0 0
Вашко Филип 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.25
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дотис Василиос 2 0
Попович Димитриос 1 0
Йылмаз Кубилай 1 0
Тошевски Давид 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 2 1
Шимчак Милан 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Благут Патрик 1 0
Бангала Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1
Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1
MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 3 0 1 9 - 2 34
2. Сеница 1:1 4 1 1 2 5 - 8 31
3. Земплин 0:0 4 2 1 1 3 - 2 30
4. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 1 1 4 - 5 28
5. Злате Моравце 1:1 4 1 1 2 2 - 3 23
6. Погронье 0:0 4 0 2 2 1 - 4 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 0:0 3 2 1 0 2 - 0 30
2. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 0 1 2 - 4 24
3. Погронье 0:0 2 0 1 1 1 - 2 11
4. Тренчин 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Сеница 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Злате Моравце 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2 1 0 1 3 - 1 28
2. Сеница 1:1 3 0 1 2 3 - 7 28
3. Злате Моравце 1:1 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погронье 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
6. Земплин 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Погронье
1.68
3.85
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Земплин 0:0 Погронье онлайн

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