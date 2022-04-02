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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Земплин
1:0
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
74' Желтая карточка
Лачны Милош
75' Желтая карточка
Brian Pena
1:0
86' Гол
Matus Marcin
90'+3
12
Кожухарь
Андрей
38
Котула
Юрай
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
18
Мендес
Алехандро
13
Wisdom
Kanu
16
Бегала
Матуш
7
Takuto
Oshima
11
Попович
Димитриос
9
Matus
Marcin
10
Жофчак
Игор
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
31
Лачны
Милош
38
Martin
Klabnik
6
Andrej
Strba
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
29
Бангала
Давид
18
Благут
Патрик
24
Ahmed
Fofana
35
Мигалик
Ярослав
Земплин
4-3-3
Погронье
4-3-3

История личных встреч

Земплин
Погронье

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:0
СГБ
0:0
СГБ
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 2 0.5
Wisdom Kanu 1 0.25
Йылмаз Кубилай 0 0
Вашко Филип 0 0
Takuto Oshima 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.25
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дотис Василиос 2 0
Попович Димитриос 1 0
Йылмаз Кубилай 1 0
Тошевски Давид 1 0
Brian Pena 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 2 1
Лачны Милош 1 0
Шимчак Милан 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Благут Патрик 1 0
Бангала Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1
Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1
MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 3 0 1 9 - 2 34
2. Земплин 4 3 0 1 4 - 2 32
3. Сеница 4 1 0 3 6 - 10 30
4. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 1 1 4 - 5 28
5. Злате Моравце 4 2 0 2 4 - 4 25
6. Погронье 4 0 1 3 1 - 5 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 3 3 0 0 3 - 0 32
2. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 0 1 2 - 4 24
3. Погронье 2 0 1 1 1 - 2 11
4. Тренчин 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Злате Моравце 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2 1 0 1 3 - 1 28
2. Сеница 3 0 0 3 4 - 9 27
3. Злате Моравце 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Земплин 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Погронье 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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