Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022
74' Желтая карточкаЛачны Милош
75' Желтая карточкаBrian Pena
1:0
86' ГолMatus Marcin
Ход матча
74'
75'
86'
1:0
38
Котула
Юрай
17
Вашко
Филип
13
Wisdom
Kanu
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
31
Лачны
Милош
20
Dan
Ozvolda
24
Ahmed
Fofana
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лачны МилошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ahmed FofanaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
71 Хриен МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Земплин
Погронье
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|2
|0.5
|Wisdom Kanu
|1
|0.25
|Йылмаз Кубилай
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.25
|Dan Ozvolda
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дотис Василиос
|2
|0
|Попович Димитриос
|1
|0
|Йылмаз Кубилай
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|2
|1
|Лачны Милош
|1
|0
|Шимчак Милан
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Бангала Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1
Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2 ДАК - Земплин 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1
MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|34
|2.
|Земплин
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|32
|3.
|Сеница
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|30
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|28
|5.
|Злате Моравце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|25
|6.
|Погронье
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|32
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|24
|3.
|Погронье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|11
|4.
|Тренчин
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|28
|2.
|Сеница
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|27
|3.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|22
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Погронье
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0