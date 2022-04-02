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  3. Норвегия: Типпелиген
Мольде
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Волеренга
0'
17' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
45' Желтая карточка
Доннум Арон
51'

Ход матча

17'
Брюнхильдсен Ола
 
45'
 
Доннум Арон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Волеренга
1.82
4.50
4.70
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
28
Хёуген
Кристоффер
9
Фофана
Датро
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Сахрауи
Осам
Мольде
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Волеренга

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0
Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Доннум Арон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Брюнхильдсен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Волеренга
1.82
4.50
4.70
Все Коэффициенты
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Мольде
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