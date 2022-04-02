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  3. Норвегия: Типпелиген
Мольде
1:0
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
17' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
45' Желтая карточка
Доннум Арон
1:0
57' Гол
Линнес Мартин
86' Желтая карточка
Толлос Йонатан
90' Вторая желтая карточка
Доннум Арон
90'+5

Ход матча

17'
Брюнхильдсен Ола
 
45'
 
Доннум Арон
57'
Линнес Мартин
(Эйкрем Магнус)
1:0
65'
 
Лаюни Амор
Кьяртанссон Видар
70'
Андерсен Эйрик Улланд
Эйкрем Магнус
 
78'
 
Taofeek Ismaheel
Бьёрдаль Хенрик
82'
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
 
82'
Коса Маркус Андреас
Фофана Датро
 
84'
 
Кристенсен Тобиас
Странд Петтер
86'
 
Толлос Йонатан
90'
 
Доннум Арон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
28
Хёуген
Кристоффер
9
Фофана
Датро
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Сахрауи
Осам
Мольде
3-4-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Волеренга

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

60%
16.7%
23.3%
18 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0
Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0
Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Доннум Арон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Брюнхильдсен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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