«Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята»... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|9 (1)
|0.32
|Мавидиди Стефи
|8
|0.29
|Вахи Элю
|7
|0.25
|Саванье Тежи
|6 (1)
|0.21
|Молле Флоран
|5
|0.18
|Жермен Валер
|4
|0.14
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.36
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.25
|Клюйверт Джастин
|3
|0.11
|Тюрам Кефрен
|3
|0.11
|Аталь Юсеф
|2
|0.07
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Ристич Михайло
|3
|0
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|1
|Росарио Пабло
|6
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|1
|Лемина Марио
|5
|0
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Будауи Хишем
|5
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|9.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|40 - 29
|41
|10.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|7.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|10.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8