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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Ницца
0'
20' Желтая карточка
Эстев Максим
22' Желтая карточка
Лотомба Жордан
32' Желтая карточка
Будауи Хишем
35' Красная карточка
Данте Бонфим
35'

Ход матча

20'
Эстев Максим
 
22'
 
Лотомба Жордан
32'
 
Будауи Хишем
35'
 
Данте Бонфим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Монпелье 19.6% (22)
X 27.7% (31)
Ницца 52.7% (59)
0
выиграет Ницца, со счетом 0:1
«Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята»... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ницца
3.33
3.68
2.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Омлин
Йонас
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
9
Жермен
Валер
21
Вахи
Элю
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
22
Стенгс
Келвин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Монпелье
3-4-2-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Ницца

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 9 (1) 0.32
Мавидиди Стефи 8 0.29
Вахи Элю 7 0.25
Саванье Тежи 6 (1) 0.21
Молле Флоран 5 0.18
Жермен Валер 4 0.14
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.14
Коцца Николя 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.04
Ойонго Амбруаз 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.36
Дольберг Каспер 7 (2) 0.25
Клюйверт Джастин 3 0.11
Тюрам Кефрен 3 0.11
Аталь Юсеф 2 0.07
Будауи Хишем 2 0.07
Бар Мельвен 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Ристич Михайло 3 0
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 1
Росарио Пабло 6 0
Клюйверт Джастин 4 1
Лемина Марио 5 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Будауи Хишем 5 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
17%
4
20%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
3
13%
8
40%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
5
28%
3
43%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
35%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
2
9%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
9
41%
6
43%
76-90

Забито

41
38
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
7
17%
6
16%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
10
24%
4
11%
31-45
9
22%
6
16%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
7
17%
14
37%
76-90

Пропущено

40
21
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
6
15%
2
10%
1-15
8
20%
5
24%
16-30
4
10%
5
24%
31-45
2
5%
2
10%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
14
35%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0
Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца 0:0 Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
9. Монако Заявка 27 11 8 8 40 - 29 41
10. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
11. Монпелье 0:0 Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
7. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
8. Монпелье 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца 0:0 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Монако Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
9. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Монпелье 19.6% (22)
X 27.7% (31)
Ницца 52.7% (59)
0
выиграет Ницца, со счетом 0:1
«Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята»... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ницца
3.33
3.68
2.25
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Где смотреть матч Монпелье 0:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ницца

Исход игры
Монпелье
19.6% (22)
Ничья
27.7% (31)
Ницца
52.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
40% (44)
Меньше
60% (66)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
1:2 Ницца
24.1% (27)
1:1 Ничья
24.1% (27)
0:1 Ницца
23.2% (26)
1:0 Монпелье
9.8% (11)
2:1 Монпелье
8.9% (10)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Ницца
2.7% (3)
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