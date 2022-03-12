Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Ницца

45' Какой промах! Молле Флоран имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

44' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Ницца

43' Суке Арно из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Вахи Элю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Ницца

40' Ристич Михайло не смог попасть в створ ударом издали

39' СПАСЕНО - Саванье Тежи пробил пенальти, но Вальтер Бенитес отбивает!

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' УДАЛЕНИЕ! - Данте Бонфим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

32' Будауи Хишем получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок Молле Флоран из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тодибо Жан-Клер из команды Ницца

25' Саванье Тежи из команды Монпелье делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

24' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

24' Эстев Максим имел все шансы забить, но Вальтер Бенитес сделал отличный сейв!

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Стенгс Келвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч возобновлен

21' Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эстев Максим получил желтую карточку от судьи

19' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

19' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ницца

16' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

15' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Монпелье выполняет удар от ворот.

14' Лемина Марио не смог попасть в створ ударом издали

14' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Монпелье выполняет удар от ворот.

12' Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Монпелье выполняет удар от ворот.

10' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сильный дождь сегодня.

8' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Отличные скиллы показывает Гуйри Амин , обводя своих соперников

7' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ницца выполняет удар от ворот.

5' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Делор Анди видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

4' ШАНС! Делор Анди вышел один на один с голкипером...

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

2' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Монпелье начинает с центра поля