  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Нант
0'
1:0
43' Гол
Угбо Ике
47' Желтая карточка
Конте Абду
50'

Ход матча

15'
 
Траоре Шарль
Паллуа Николя
43'
Угбо Ике
(Шавалерин Ксавье)
1:0
47'
Конте Абду
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 110
Труа 15.5% (17)
X 37.3% (41)
Нант 47.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Нант
3.22
3.42
2.55
Все Коэффициенты
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
2
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
29
Каборе
Исса
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
22
Ларуси
Яссер
26
Мотиба
Лебо
24
Шавалерин
Ксавье
13
Угбо
Ике
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Труа
3-4-2-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Нант

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.18
Бальде Мама 3 0.11
Рами Адиль 3 0.11
Тузгар Йоанн 3 0.11
Дингом Тристан 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Мотиба Лебо 1 (1) 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.36
Блас Людовик 8 (3) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.18
Саймон Мозес 3 0.11
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Конте Абду 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
25%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
14%
4
27%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
22%
4
29%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Забито

25
36
17 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
5
20%
4
11%
1-15
4
16%
6
17%
16-30
8
32%
5
14%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
20%
8
22%
76-90

Пропущено

41
29
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
15%
6
21%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
4
10%
2
7%
31-45
10
24%
7
24%
46-60
7
17%
8
28%
61-75
6
15%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1
Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0
Нант
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант 0:1 Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако Заявка 27 11 8 8 40 - 29 41
10. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Труа 1:0 Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант 0:1 Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
7. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа 1:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Монако Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
9. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант 0:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа 1:0 Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    47'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа опасно и грубо сыграл. Чиривелья Педро пострадал.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 47'
    Какой промах! Мотиба Лебо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 47'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа делает заброс на партнера по команде.
  • 47'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Нант: 49%.
  • 47'
    Труа контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Угбо Ике
  • 45'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Нант: 49%.
  • 45'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Труа контролирует мяч.
  • 44'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    44'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 43'
    Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Угбо Ике забивает с левой ноги!
  • 43'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 43'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 42'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 41'
    Шанс! Мутуссами Самуэль из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 41'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный кросс...
  • 41'
    Нант контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Нант: 47%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Аппиа Деннис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Яссер Ларуси пострадал.
  • 39'
    Нант контролирует мяч.
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Блас Людовик из команды Нант навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 39'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
  • 38'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Мерлин Квентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Яссер Ларуси из команды Труа забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 37'
    Яссер Ларуси из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 37'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 36'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Каборе Исса из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Труа контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Нант: 47%.
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    35'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 34'
    Яссер Ларуси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 34'
    Труа контролирует мяч.
  • 34'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Труа пытается что-то создать.
  • 32'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
  • 32'
    Мотиба Лебо из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 31'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Труа пытается что-то создать.
  • 30'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 49%, Нант: 51%.
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Траоре Шарль наказан за толчок Мотиба Лебо
  • 29'
    Тардьё Флориан из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 29'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 28'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • 28'
    Нант пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    28'
    Тардьё Флориан возвращается на поле.
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • 26'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Галлон Готье из команды Труа.
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Аппиа Деннис, обводя своих соперников
  • 25'
    Яссер Ларуси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 52%, Нант: 48%.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Труа контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 23'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Аппиа Деннис.
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    20'
    Угбо Ике из команды Труа в офсайде
  • 20'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Труа пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Нант: 44%.
  • 20'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Труа контролирует мяч.
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Труа пытается что-то создать.
  • 18'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 17'
    Труа контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Паллуа Николя получил травму и заменен. Траоре Шарль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Нант: 44%.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 14'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Труа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Угбо Ике
  • 13'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    13'
    Паллуа Николя возвращается на поле.
  • 13'
    Каборе Исса из команды Труа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 12'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    10'
    Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 48%, Нант: 52%.
  • Офсайд
    10'
    Мотиба Лебо из команды Труа в офсайде
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Труа контролирует мяч.
  • 8'
    Чиривелья Педро из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 7'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 41%, Нант: 59%.
  • 5'
    Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Яссер Ларуси, обводя своих соперников
  • 4'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мотиба Лебо из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Мотиба Лебо, обводя своих соперников
  • 4'
    Труа контролирует мяч.
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Труа пытается что-то создать.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Труа 15.5% (17)
X 37.3% (41)
Нант 47.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Нант
3.22
3.42
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Труа 1:0 Нант онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Труа 1:0 Нант

Исход игры
Труа
15.5% (17)
Ничья
37.3% (41)
Нант
47.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
24.77% (27)
Меньше
75.23% (82)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (39)
0:1 Нант
22.7% (25)
1:2 Нант
18.2% (20)
1:0 Труа
10% (11)
0:2 Нант
3.6% (4)
2:1 Труа
3.6% (4)
2:0 Труа
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 