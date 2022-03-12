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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
1:0
43' Гол
Угбо Ике
47' Желтая карточка
Конте Абду
62' Желтая карточка
Саймон Мозес
90'+6

Ход матча

15'
 
Траоре Шарль
Паллуа Николя
43'
Угбо Ике
(Шавалерин Ксавье)
1:0
47'
Конте Абду
 
55'
 
Букари Осман
Жиротто Андрей
59'
Рипар Рено
Мотиба Лебо
 
62'
 
Саймон Мозес
65'
 
Жеббель Виллем
Блас Людовик
65'
 
Сиприен Вилан
Траоре Шарль
76'
Дингом Тристан
Угбо Ике
 
82'
Эль-Хаджам Уалид
Ларуси Яссер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Труа 15.5% (17)
X 37.3% (41)
Нант 47.3% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
12
Конте
Абду
29
Каборе
Исса
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
22
Ларуси
Яссер
26
Мотиба
Лебо
24
Шавалерин
Ксавье
13
Угбо
Ике
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
18
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Труа
3-4-2-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Нант

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.18
Бальде Мама 3 0.11
Рами Адиль 3 0.11
Тузгар Йоанн 3 0.11
Дингом Тристан 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Мотиба Лебо 1 (1) 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.36
Блас Людовик 8 (3) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.18
Саймон Мозес 3 0.11
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
22%
4
29%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Забито

26
36
18 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
5
19%
4
11%
1-15
4
15%
6
17%
16-30
9
35%
5
14%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
19%
8
22%
76-90

Пропущено

41
30
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
6
15%
6
20%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
4
10%
3
10%
31-45
10
24%
7
23%
46-60
7
17%
8
27%
61-75
6
15%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1
Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0
Нант
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако Заявка 27 11 8 8 40 - 29 41
10. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
7. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Монако Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
9. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    47'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа опасно и грубо сыграл. Чиривелья Педро пострадал.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 47'
    Какой промах! Мотиба Лебо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 47'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа делает заброс на партнера по команде.
  • 47'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Нант: 49%.
  • 47'
    Труа контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Угбо Ике
  • 45'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Нант: 49%.
  • 45'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Труа контролирует мяч.
  • 44'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    44'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 43'
    Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Угбо Ике забивает с левой ноги!
  • 43'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 43'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 42'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 41'
    Шанс! Мутуссами Самуэль из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 41'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный кросс...
  • 41'
    Нант контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Нант: 47%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Аппиа Деннис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Яссер Ларуси пострадал.
  • 39'
    Нант контролирует мяч.
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Блас Людовик из команды Нант навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 39'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
  • 38'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Мерлин Квентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Яссер Ларуси из команды Труа забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 37'
    Яссер Ларуси из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 37'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 36'
    Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Каборе Исса из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Труа контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Нант: 47%.
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    35'
    Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой слева.
  • 34'
    Яссер Ларуси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 34'
    Труа контролирует мяч.
  • 34'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Труа пытается что-то создать.
  • 32'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
  • 32'
    Мотиба Лебо из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 31'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Труа пытается что-то создать.
  • 30'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 49%, Нант: 51%.
  • 30'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Траоре Шарль наказан за толчок Мотиба Лебо
  • 29'
    Тардьё Флориан из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 29'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 28'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • 28'
    Нант пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    28'
    Тардьё Флориан возвращается на поле.
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • 26'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Галлон Готье из команды Труа.
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Аппиа Деннис, обводя своих соперников
  • 25'
    Яссер Ларуси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 52%, Нант: 48%.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 24'
    Труа контролирует мяч.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 23'
    Нант пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • 22'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Аппиа Деннис.
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    20'
    Угбо Ике из команды Труа в офсайде
  • 20'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Труа пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Нант: 44%.
  • 20'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Труа контролирует мяч.
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Труа пытается что-то создать.
  • 18'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 17'
    Труа контролирует мяч.
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Паллуа Николя получил травму и заменен. Траоре Шарль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Контроль мяча: Труа: 56%, Нант: 44%.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 14'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Труа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Угбо Ике
  • 13'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    13'
    Паллуа Николя возвращается на поле.
  • 13'
    Каборе Исса из команды Труа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 12'
    Труа пытается что-то создать.
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    10'
    Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 48%, Нант: 52%.
  • Офсайд
    10'
    Мотиба Лебо из команды Труа в офсайде
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Труа контролирует мяч.
  • 8'
    Чиривелья Педро из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • 7'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Труа контролирует мяч.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 41%, Нант: 59%.
  • 5'
    Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Яссер Ларуси, обводя своих соперников
  • 4'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мотиба Лебо из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Мотиба Лебо, обводя своих соперников
  • 4'
    Труа контролирует мяч.
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Труа пытается что-то создать.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Труа контролирует мяч.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Труа 15.5% (17)
X 37.3% (41)
Нант 47.3% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Труа 1:0 Нант

Исход игры
Труа
15.5% (17)
Ничья
37.3% (41)
Нант
47.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
24.77% (27)
Меньше
75.23% (82)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (39)
0:1 Нант
22.7% (25)
1:2 Нант
18.2% (20)
1:0 Труа
10% (11)
2:1 Труа
3.6% (4)
0:2 Нант
3.6% (4)
2:0 Труа
1.8% (2)
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