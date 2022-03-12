Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
1:0
43' ГолУгбо Ике
47' Желтая карточкаКонте Абду
62' Желтая карточкаСаймон Мозес
Ход матча
43'
1:0
47'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
30
Галлон
Готье
12
Конте
Абду
29
Каборе
Исса
22
Ларуси
Яссер
26
Мотиба
Лебо
13
Угбо
Ике
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
-
-
37 Mathis Hamdi
-
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Нант
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.18
|Бальде Мама
|3
|0.11
|Рами Адиль
|3
|0.11
|Тузгар Йоанн
|3
|0.11
|Дингом Тристан
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Мотиба Лебо
|1 (1)
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|10
|0.36
|Блас Людовик
|8 (3)
|0.29
|Жиротто Андрей
|5
|0.18
|Саймон Мозес
|3
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.07
|Жеббель Виллем
|2
|0.07
|Букари Осман
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Мерлин Квентин
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|9
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Тардьё Флориан
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|7
|0
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
13
23
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
15%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
6
22%
4
29%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90
Забито
26
36
18 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
5
19%
4
11%
1-15
4
15%
6
17%
16-30
9
35%
5
14%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
19%
8
22%
76-90
Пропущено
41
30
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
6
15%
6
20%
1-15
8
20%
2
7%
16-30
4
10%
3
10%
31-45
10
24%
7
23%
46-60
7
17%
8
27%
61-75
6
15%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1
Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0
Нант
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|40 - 29
|41
|10.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|7.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|10.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Труа 1:0 Нант
Исход игры
Труа
15.5% (17)
Ничья
37.3% (41)
Нант
47.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
24.77% (27)
Меньше
75.23% (82)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (39)
0:1 Нант
22.7% (25)
1:2 Нант
18.2% (20)
1:0 Труа
10% (11)
2:1 Труа
3.6% (4)
0:2 Нант
3.6% (4)
2:0 Труа
1.8% (2)
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