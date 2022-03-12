Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Нант

47' Какой промах! Мотиба Лебо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

45' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Г О О О О Л - Угбо Ике забивает с левой ноги!

43' Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...

43' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Удар от ворот произведет Труа

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

37' Яссер Ларуси из команды Труа забрасывает мяч в штрафную.

37' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Яссер Ларуси из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Яссер Ларуси бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...

30' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Труа

28' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

28' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Галлон Готье из команды Труа

26' Отличные скиллы показывает Аппиа Деннис , обводя своих соперников

25' Яссер Ларуси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Труа

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Яссер Ларуси из команды Труа отправил кросс в штрафную...

19' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Чиривелья Педро из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Труа выполняет удар от ворот.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

5' Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Отличные скиллы показывает Яссер Ларуси, обводя своих соперников

4' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Отличные скиллы показывает Мотиба Лебо , обводя своих соперников

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Нант начинает с центра поля