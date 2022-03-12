Первый тайм

49' Команда Специя имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Кальяри

48' Матч возобновлен

48' Жуан Педро грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Специя

43' Удар от ворот произведет Кальяри

43' Отличный пас сделал Реца Аркадиуш из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Проведель Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Альтаре Джорджо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Маджоре Джулио из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Должен был быть гол! Агудело Кевин имел отличный шанс, но Алессио Краньо не дал голу состоятся!

39' Кивёр Якуб нанес удар головой, но Алессио Краньо спокойно отбил мяч.

39' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Верде Даниэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Маджоре Джулио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

35' Ох, нехорошо это выглядит. Далберт Эстеван получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' После проверки VAR судья не изменил решения - Специя пробьет пенальти!

35' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Альтаре Джорджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Кивёр Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Кивёр Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Паволетти Леонардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кальяри выполняет удар от ворот.

28' Отличный пас сделал Верде Даниэле из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

22' Кивёр Якуб нанес удар головой, но Алессио Краньо спокойно отбил мяч.

22' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Специя

20' Грасси Альберто не смог попасть в створ ударом издали

20' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Специя выполняет удар от ворот.

19' Дейола Алессандро из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Грасси Альберто из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Удар от ворот произведет Кальяри

17' Альтаре Джорджо из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Верде Даниэле из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорошую попытку сделал Агудело Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гольданига Эдоардо из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Белланова Рауль из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

8' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Реца Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

2' Агудело Кевин из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля