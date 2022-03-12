Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Альберто Пиччи
30' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
0:0
36' Не забитый пенальтиВерде Даниэле
45' Желтая карточкаПедро Жоао
Ход матча
36'
0:0
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Кальяри
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (1)
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.14
|Бастони Симоне
|3
|0.1
|Манай Рей
|3 (1)
|0.1
|Нзола М'Бала
|2
|0.07
|Агудело Кевин
|2
|0.07
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.34
|Паволетти Леонардо
|5
|0.17
|Перейро Гастон
|4
|0.14
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|6
|2
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Маджоре Джулио
|6
|0
|Манай Рей
|5
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Коваленко Виктор
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|8
|0
|Педро Жоао
|7
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
18
26
3 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
3
17%
6
23%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
7
39%
3
12%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
8
53%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Пропущено
33
24
19 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
6
18%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
3
13%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
4
12%
6
25%
76-90
Забито
27
29
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
8
30%
30%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
5
19%
9
31%
46-60
4
15%
9
31%
61-75
7
26%
3
10%
76-90
Пропущено
51
50
22 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
6
12%
5
10%
1-15
4
8%
7
14%
16-30
12
24%
10
20%
31-45
7
14%
10
20%
46-60
11
22%
9
18%
61-75
11
22%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2
Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1
Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|28 - 50
|27
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|29
|5
|11
|13
|28 - 51
|26
|17.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|27
|3
|6
|18
|21 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 25
|25
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 26
|14
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:0 Кальяри
Исход игры
Специя
34.5% (39)
Ничья
51.3% (58)
Кальяри
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
20% (22)
Меньше
80% (88)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (56)
1:0 Специя
18.6% (21)
2:1 Специя
10.6% (12)
1:2 Кальяри
8.8% (10)
0:1 Кальяри
3.5% (4)
2:0 Специя
3.5% (4)
0:2 Кальяри
1.8% (2)
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