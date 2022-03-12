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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
1:2
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
8' Гол
Бонаццоли Федерико
13' Желтая карточка
Берарди Доменико
1:1
20' Гол
Скамачча Джанлука
1:2
30' Гол
Траоре Хамед

Ход матча

8'
Бонаццоли Федерико
1:0
13'
 
Берарди Доменико
20'
1:1
Скамачча Джанлука
(Кирьякопулос Георгиос)
30'
1:2
Траоре Хамед
(Лопес Максим)
31'
Радованович Иван
Эдерсон Хонорато
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 113
Салернитана 8.8% (10)
X 18.6% (21)
Сассуоло 72.6% (82)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 0:2
«Сассуоло» продолжает уверенно подниматься в таблице и явно рассчитывает проехаться по главному неудачнику... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Сассуоло
4.30
4.20
1.91
Все Коэффициенты
Новости
55
Сепе
Луиджи
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
3
Руджери
Маттео
18
Кулибали
Лассана
13
Эдерсон
Хонорато
20
Кастанос
Григорис
9
Бонаццоли
Федерико
10
Верди
Симоне
11
Джурич
Милан
II
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Салернитана
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Сассуоло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.26
Джурич Милан II 3 (1) 0.11
Верди Симоне 2 0.07
Кулибали Мамаду 2 0.07
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 12 (5) 0.41
Скамачча Джанлука 12 (1) 0.41
Распадори Джакомо 9 0.31
Фраттези Давиде 4 0.14
Траоре Хамед 4 0.14
Джуричич Филип 2 0.07
Дефрель Грегоре 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.03
Лопес Максим 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 6 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 10 0
Берарди Доменико 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамачча Джанлука 6 0
Распадори Джакомо 6 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
18%
4
13%
1-15
2
18%
8
27%
16-30
2
18%
6
20%
31-45
1
9%
2
7%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
1
9%
5
17%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
8
29%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
5
18%
3
13%
61-75
4
14%
5
21%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

32
25
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
8
32%
31-45
7
22%
7
28%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
6
19%
8
32%
76-90

Забито

21
46
10 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
12 Не забивали 5
2
10%
4
9%
1-15
3
14%
10
22%
16-30
5
24%
8
17%
31-45
2
10%
6
13%
46-60
6
29%
11
24%
61-75
3
14%
7
15%
76-90

Пропущено

60
49
27 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
10
17%
6
12%
1-15
6
10%
4
8%
16-30
11
18%
13
27%
31-45
11
18%
10
20%
46-60
12
20%
3
6%
61-75
10
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1
Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Сассуоло 2:1 Заявка 29 11 9 9 51 - 47 42
10. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя 0:0 Заявка 29 7 6 16 28 - 50 27
16. Кальяри 0:0 Заявка 29 5 11 13 28 - 51 26
17. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана 1:2 Заявка 27 3 6 18 21 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло 2:1 Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Специя 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
16. Кальяри 0:0 Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
20. Салернитана 1:2 Заявка 14 1 4 9 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 25 25
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя 0:0 Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри 0:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 26 14
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана 1:2 Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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Прогнозы 113
Салернитана 8.8% (10)
X 18.6% (21)
Сассуоло 72.6% (82)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 0:2
«Сассуоло» продолжает уверенно подниматься в таблице и явно рассчитывает проехаться по главному неудачнику... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Сассуоло
4.30
4.20
1.91
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Где смотреть матч Салернитана 1:2 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Сассуоло

Исход игры
Салернитана
8.8% (10)
Ничья
18.6% (21)
Сассуоло
72.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.4% (40)
1:1 Ничья
16.8% (19)
0:1 Сассуоло
15.9% (18)
0:2 Сассуоло
9.7% (11)
1:3 Сассуоло
8.8% (10)
2:1 Салернитана
4.4% (5)
1:0 Салернитана
3.5% (4)
1:4 Сассуоло
1.8% (2)
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