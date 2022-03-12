Первый тайм

48' Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

47' Плохо сыграл Феррари Джанмарко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сассуоло выполняет удар от ворот.

44' Какой промах! Радованович Иван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

44' Кирикеш Влад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Игрок команды Салернитана выполняет не слишком точный удар, но Андреа Консильи все равно хватает мяч.

42' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Отличный пас сделал Берарди Доменико из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Салернитана выполняет удар от ворот.

41' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

39' Сассуоло выполняет удар от ворот.

38' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Как он промахнулся? Фраттези Давиде имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Фасио Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Салернитана выполняет удар от ворот.

33' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Фантастический гол, где все сам сделал Траоре Хамед

30' Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает с правой ноги!

30' Отличные скиллы показывает Траоре Хамед , обводя своих соперников

30' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

29' Скамачча Джанлука пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

27' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Плохо сыграл Джурич Милан II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Распадори Джакомо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сассуоло выполняет удар от ворот.

15' Отличный пас сделал Руджери Маттео из команды Салернитана . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Берарди Доменико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

11' Сассуоло выполняет удар от ворот.

11' Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали

10' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

8' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сассуоло выполняет удар от ворот.

3' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сассуоло выполняет удар от ворот.

1' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля