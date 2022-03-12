  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
2:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
8' Гол
Бонаццоли Федерико
13' Желтая карточка
Берарди Доменико
1:1
20' Гол
Скамачча Джанлука
1:2
30' Гол
Траоре Хамед
57' Желтая карточка
Распадори Джакомо
59' Вторая желтая карточка
Распадори Джакомо
62' Желтая карточка
Руджери Маттео
80' Желтая карточка
Раньери Лука
2:2
81' Гол
Джурич Милан
90' Желтая карточка
Лопес Максим
90'+5

Ход матча

8'
Бонаццоли Федерико
1:0
13'
 
Берарди Доменико
20'
1:1
Скамачча Джанлука
(Кирьякопулос Георгиос)
30'
1:2
Траоре Хамед
(Лопес Максим)
31'
Радованович Иван
Эдерсон Хонорато
 
46'
Цортеа Надир
Весели Фредерик
 
46'
Перотти Диего
Кастанос Григорис
 
46'
 
Ruan Neto
Кирикеш Влад
57'
 
Распадори Джакомо
59'
 
Распадори Джакомо
62'
Руджери Маттео
 
69'
 
Дефрель Грегоре
Скамачча Джанлука
69'
Муссе Ли
Верди Симоне
 
69'
Раньери Лука
Руджери Маттео
 
78'
 
Энрике Матеус
Траоре Хамед
78'
 
Айхан Кан
Берарди Доменико
80'
Раньери Лука
 
81'
Джурич Милан
(Цортеа Надир)
2:2
89'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
90'
 
Лопес Максим

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Салернитана 8.8% (10)
X 18.6% (21)
Сассуоло 72.6% (82)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 0:2
«Сассуоло» продолжает уверенно подниматься в таблице и явно рассчитывает проехаться по главному неудачнику... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
55
Сепе
Луиджи
5
Весели
Фредерик
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
3
Руджери
Маттео
18
Кулибали
Лассана
13
Эдерсон
Хонорато
20
Кастанос
Григорис
9
Бонаццоли
Федерико
10
Верди
Симоне
11
Джурич
Милан
II
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Салернитана
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Сассуоло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.26
Джурич Милан II 4 (1) 0.15
Верди Симоне 2 0.07
Кулибали Мамаду 2 0.07
Цортеа Надир 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 12 (5) 0.41
Скамачча Джанлука 12 (1) 0.41
Распадори Джакомо 9 0.31
Фраттези Давиде 4 0.14
Траоре Хамед 4 0.14
Джуричич Филип 2 0.07
Дефрель Грегоре 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.03
Лопес Максим 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамачча Джанлука 6 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
23%
4
13%
1-15
2
15%
10
31%
16-30
2
15%
6
19%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
3
23%
5
16%
61-75
2
15%
5
16%
76-90

Пропущено

30
26
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
8
27%
5
19%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
4
13%
6
23%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

32
25
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
8
32%
31-45
7
22%
7
28%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
6
19%
8
32%
76-90

Забито

23
48
11 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 5
3
13%
4
8%
1-15
3
13%
12
25%
16-30
5
22%
8
17%
31-45
2
9%
6
13%
46-60
6
26%
11
23%
61-75
4
17%
7
15%
76-90

Пропущено

62
51
29 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
10
16%
7
14%
1-15
8
13%
4
8%
16-30
11
18%
13
25%
31-45
11
18%
10
20%
46-60
12
19%
3
6%
61-75
10
16%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1
Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Салернитана 8.8% (10)
X 18.6% (21)
Сассуоло 72.6% (82)
0
выиграет Сассуоло, со счетом 0:2
«Сассуоло» продолжает уверенно подниматься в таблице и явно рассчитывает проехаться по главному неудачнику... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Салернитана 2:2 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Сассуоло

Исход игры
Салернитана
8.8% (10)
Ничья
18.6% (21)
Сассуоло
72.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.4% (40)
1:1 Ничья
16.8% (19)
0:1 Сассуоло
15.9% (18)
0:2 Сассуоло
9.7% (11)
1:3 Сассуоло
8.8% (10)
2:1 Салернитана
4.4% (5)
1:0 Салернитана
3.5% (4)
1:4 Сассуоло
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 