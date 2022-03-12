Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Андреа Консильи не дал случится голу! Бонаццоли Федерико должен был забивать, но Андреа Консильи сделал отличный сейв

93' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Салернитана

93' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

92' Кирьякопулос Георгиос нанес удар, мяч был парирован, но Луиджи Сепе не удержал его в руках.

92' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Энрике Матеус из команды Сассуоло делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

92' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сассуоло

90' Судье надоело, что Лопес Максим тянет время и он наказал его горчичником

88' Перотти Диего из команды Салернитана делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

88' Руан Нетто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Энрике Матеус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Бонаццоли Федерико из команды Салернитана направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Джурич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Отличные скиллы показывает Лопес Максим , обводя своих соперников

83' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Раньери Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фраттези Давиде и попал в перекладину!

76' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Сассуоло выполняет удар от ворот.

76' Раньери Лука из команды Салернитана навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Траоре Хамед из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Сассуоло

73' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Раньери Лука из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Плохо сыграл Дефрель Грегоре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Руан Нетто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Перотти Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

68' Руджери Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фраттези Давиде оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Луиджи Сепе перевел мяч на угловой.

67' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Хорошую попытку сделал Бонаццоли Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Бонаццоли Федерико имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

62' Руджери Маттео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Распадори Джакомо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

57' Игрок Траоре Хамед из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Сассуоло выполняет удар от ворот.

56' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Руан Нетто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Руан Нетто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Цортеа Надир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Сассуоло

50' Салернитана выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Скамачча Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Скамачча Джанлука пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

48' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Салернитана выполняет удар от ворот.

46' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.