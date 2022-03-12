Италия: Серия A 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Аречи
1:0
8' ГолБонаццоли Федерико
13' Желтая карточкаБерарди Доменико
1:1
20' ГолСкамачча Джанлука
1:2
30' ГолТраоре Хамед
57' Желтая карточкаРаспадори Джакомо
59' Вторая желтая карточкаРаспадори Джакомо
62' Желтая карточкаРуджери Маттео
80' Желтая карточкаРаньери Лука
2:2
81' ГолДжурич Милан
90' Желтая карточкаЛопес Максим
Ход матча
8'
13'
20'
30'
1:2
62'
69'
80'
81'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
10
Верди
Симоне
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
99 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Сассуоло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.26
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.15
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Кулибали Мамаду
|2
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|12 (5)
|0.41
|Скамачча Джанлука
|12 (1)
|0.41
|Распадори Джакомо
|9
|0.31
|Фраттези Давиде
|4
|0.14
|Траоре Хамед
|4
|0.14
|Джуричич Филип
|2
|0.07
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Скамачча Джанлука
|6
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
32
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
3
23%
4
13%
1-15
2
15%
10
31%
16-30
2
15%
6
19%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
3
23%
5
16%
61-75
2
15%
5
16%
76-90
Пропущено
30
26
17 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
8
27%
5
19%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
4
13%
6
23%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
6
38%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
32
25
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
6%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
22%
8
32%
31-45
7
22%
7
28%
46-60
7
22%
0
0%
61-75
6
19%
8
32%
76-90
Забито
23
48
11 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
12 Не забивали 5
3
13%
4
8%
1-15
3
13%
12
25%
16-30
5
22%
8
17%
31-45
2
9%
6
13%
46-60
6
26%
11
23%
61-75
4
17%
7
15%
76-90
Пропущено
62
51
29 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
10
16%
7
14%
1-15
8
13%
4
8%
16-30
11
18%
13
25%
31-45
11
18%
10
20%
46-60
12
19%
3
6%
61-75
10
16%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1
Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2
Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Сассуоло
Исход игры
Салернитана
8.8% (10)
Ничья
18.6% (21)
Сассуоло
72.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
35.4% (40)
1:1 Ничья
16.8% (19)
0:1 Сассуоло
15.9% (18)
0:2 Сассуоло
9.7% (11)
1:3 Сассуоло
8.8% (10)
2:1 Салернитана
4.4% (5)
1:0 Салернитана
3.5% (4)
1:4 Сассуоло
1.8% (2)
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