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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
 
Позже

Стадион:
Ювентус
Прогнозы 120
Сампдория 0.8% (1)
X 4.2% (5)
Ювентус 95% (114)
0
выиграет Ювентус, со счетом 0:2
Сампдория» выглядит не лучшим образом, последнее время результаты вовсе не радуют болельщиков. У «Ювентуса»... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Ювентус
5.95
3.84
1.75
Все Коэффициенты
Новости
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
5
Сенси
Стефано
27
Квальярелла
Фабио
10
Капуто
Франческо
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
24
Ругани
Даниэле
17
Пеллегрини
Лука
27
Локателли
Мануэль
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
18
Кин
Мойзе
9
Мората
Альваро
Сампдория
4-3-1-2
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Ювентус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

3.6%
39.3%
57.1%
1 победа 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
5:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.25
Капуто Франческо 7 0.25
Габбьядини Маноло 6 0.21
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.11
Йосида Майя 2 0.07
Торсби Мортен 2 0.07
Конти Андреа 1 0.04
Экдаль Альбин 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Сенси Стефано 1 0.04
Ауджелло Томмазо 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 7 (1) 0.25
Мората Альваро 6 0.21
Куадрадо Хуан 4 0.14
Влахович Душан 4 0.14
Кин Мойзе 4 0.14
Локателли Мануэль 3 0.11
Маккенни Уэстон 3 0.11
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.11
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.04
Кулушевски Деян 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Де Шильо Маттиа 1 0.04
Закария Денис 1 0.04
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 10 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
24%
3
13%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
6
25%
76-90

Пропущено

26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
3
25%
5
28%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Пропущено

25
9
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
3
33%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
4
16%
3
33%
76-90

Забито

33
42
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
24%
8
19%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
5
12%
31-45
5
15%
2
5%
46-60
3
9%
8
19%
61-75
8
24%
11
26%
76-90

Пропущено

51
25
29 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 16
11
22%
3
12%
1-15
8
16%
4
16%
16-30
10
20%
4
16%
31-45
6
12%
6
24%
46-60
7
14%
1
4%
61-75
9
18%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0
Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1
Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 28 15 8 5 42 - 25 53
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 36 - 48 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 14 7 5 2 24 - 16 26
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! С Вами Константин Лицин, будем следить за матчем чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Ювентусом". 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Валери Паоло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 120
Сампдория 0.8% (1)
X 4.2% (5)
Ювентус 95% (114)
0
выиграет Ювентус, со счетом 0:2
Сампдория» выглядит не лучшим образом, последнее время результаты вовсе не радуют болельщиков. У «Ювентуса»... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Ювентус
5.95
3.84
1.75
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Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус

Исход игры
Сампдория
0.8% (1)
Ничья
4.2% (5)
Ювентус
94.9% (112)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (68)
Меньше
38.18% (42)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.6% (55)
0:1 Ювентус
22% (26)
0:2 Ювентус
11% (13)
1:3 Ювентус
7.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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