Сампдория» выглядит не лучшим образом, последнее время результаты вовсе не радуют болельщиков. У «Ювентуса»... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.25
|Капуто Франческо
|7
|0.25
|Габбьядини Маноло
|6
|0.21
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.11
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.25
|Мората Альваро
|6
|0.21
|Куадрадо Хуан
|4
|0.14
|Влахович Душан
|4
|0.14
|Кин Мойзе
|4
|0.14
|Локателли Мануэль
|3
|0.11
|Маккенни Уэстон
|3
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.11
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.07
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8