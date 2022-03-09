Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Сампдория
Ювентус
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
3.6%
39.3%
57.1%
1 победа 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.25
|Капуто Франческо
|7
|0.25
|Габбьядини Маноло
|6
|0.21
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.11
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Конти Андреа
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Сенси Стефано
|1
|0.04
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.25
|Мората Альваро
|6
|0.21
|Куадрадо Хуан
|4
|0.14
|Влахович Душан
|4
|0.14
|Кин Мойзе
|4
|0.14
|Локателли Мануэль
|3
|0.11
|Маккенни Уэстон
|3
|0.11
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.11
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.07
|Бернардески Федерико
|1
|0.04
|Кулушевски Деян
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.04
|Закария Денис
|1
|0.04
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
24%
3
13%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
6
25%
76-90
Пропущено
26
16
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
3
25%
5
28%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Пропущено
25
9
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
3
33%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
4
16%
3
33%
76-90
Забито
33
42
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
24%
8
19%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
5
15%
5
12%
31-45
5
15%
2
5%
46-60
3
9%
8
19%
61-75
8
24%
11
26%
76-90
Пропущено
51
25
29 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 16
11
22%
3
12%
1-15
8
16%
4
16%
16-30
10
20%
4
16%
31-45
6
12%
6
24%
46-60
7
14%
1
4%
61-75
9
18%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0
Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1
Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
Исход игры
Сампдория
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (32)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (20)
Меньше
37.5% (12)
Обе команды забьют
Да
59.38% (19)
Нет
40.63% (13)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
50% (16)
0:1 Ювентус
21.9% (7)
0:2 Ювентус
15.6% (5)
1:3 Ювентус
9.4% (3)
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