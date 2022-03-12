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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Эмполи
Прогнозы 120
Милан 97.5% (117)
X 2.5% (3)
Эмполи 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Букмекеры пожалуй что слишком уверенно себя ведут в плане того, что выставляют Милан огромным фаворитом... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Эмполи
1.39
5.65
8.70
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
20
Калюлю
Пьер
25
Флоренци
Алессандро
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
9
Жиру
Оливье
17
Леау
Рафаэл
13
Викарио
Гульельмо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
33
Луперто
Себастьяно
21
Какас
Либерато
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
99
Пинамонти
Андреа
Милан
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Милан
Эмполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.29
Ибрагимович Златан 8 0.29
Жиру Оливье 8 (2) 0.29
Кесси Франк 5 (2) 0.18
Тео Эрнандес 4 (1) 0.14
Мессьяс Жуниор 4 0.14
Диас Браим 3 0.11
Калабрия Давиде 2 0.07
Ребич Анте 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Флоренци Алессандро 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Мальдини Даниэль 1 0.04
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.32
Байрами Недим 6 (3) 0.21
Журковски Шимон 5 0.18
Ди Франческо Федерико 4 0.14
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Романьоли Симоне 2 0.07
Ла Мантия Андреа 2 0.07
Кутроне Патрик 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.04
Штулац Лео 1 0.04
Стоянович Петар 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Манкузо Леонардо 1 0.04
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Тонали Сандро 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 8 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 6 0
Исмайли Ардиан 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Романьоли Симоне 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Верре Валерио 1 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какас Либерато 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
24%
4
21%
1-15
6
29%
3
16%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
31%
5
33%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

32
22
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
6
19%
1
5%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
25%
7
32%
76-90

Пропущено

17
37
7 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
12%
8
22%
1-15
3
18%
4
11%
16-30
2
12%
10
27%
31-45
2
12%
2
5%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
7
41%
5
14%
76-90

Забито

53
41
27 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
11
21%
5
12%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
8
15%
6
15%
31-45
7
13%
7
17%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
11
21%
9
22%
76-90

Пропущено

30
52
15 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
6
20%
13
25%
1-15
6
20%
5
10%
16-30
3
10%
11
21%
31-45
2
7%
5
10%
46-60
4
13%
11
21%
61-75
9
30%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1
Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 28 18 6 4 54 - 29 60
2. Интер Милан Заявка 27 17 7 3 60 - 22 58
3. Наполи Заявка 28 17 6 5 49 - 20 57
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Рома Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
6. Аталанта Заявка 27 13 8 6 50 - 31 47
7. Лацио Заявка 28 13 7 8 57 - 42 46
8. Фиорентина Заявка 27 13 4 10 46 - 37 43
9. Верона Заявка 28 11 8 9 53 - 44 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 27 9 7 11 33 - 28 34
12. Болонья Заявка 27 9 6 12 32 - 42 33
13. Эмполи Заявка 28 8 8 12 40 - 53 32
14. Удинезе Заявка 26 6 11 9 34 - 43 29
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 27 5 7 15 25 - 51 22
19. Дженоа Заявка 28 1 15 12 22 - 47 18
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
3. Милан Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
4. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
5. Фиорентина Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
6. Верона Заявка 14 8 2 4 30 - 18 26
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Лацио Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
9. Торино Заявка 14 7 3 4 26 - 15 24
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 13 4 6 3 18 - 20 18
12. Аталанта Заявка 13 4 5 4 24 - 18 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
2. Наполи Заявка 14 9 4 1 26 - 10 31
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 13 7 5 1 25 - 10 26
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 14 5 6 3 18 - 16 21
9. Рома Заявка 13 6 1 6 26 - 20 19
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 13 3 3 7 10 - 23 12
15. Болонья Заявка 13 3 3 7 14 - 25 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
19. Дженоа Заявка 14 1 7 6 13 - 28 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Даниэле Киффи из Падуи. Помогать ему на бровках будут Давиде Империале и Дамьяно Ди Йорьо. Резервным арбитром на этот матч назначен Мануэль Вольпи. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 29-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Эмполи". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 6 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 120
Милан 97.5% (117)
X 2.5% (3)
Эмполи 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Букмекеры пожалуй что слишком уверенно себя ведут в плане того, что выставляют Милан огромным фаворитом... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Эмполи
1.39
5.65
8.70
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Прогнозы на матч Милан - Эмполи

Исход игры
Милан
97.5% (118)
Ничья
2.5% (3)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
28.83% (32)
Нет
71.17% (79)
Популярный счёт
2:0 Милан
48.8% (59)
2:1 Милан
12.4% (15)
1:0 Милан
11.6% (14)
3:1 Милан
10.7% (13)
3:0 Милан
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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