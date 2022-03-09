Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Эмполи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.29
|Ибрагимович Златан
|8
|0.29
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.29
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.18
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.11
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Флоренци Алессандро
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Мальдини Даниэль
|1
|0.04
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.21
|Журковски Шимон
|5
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Романьоли Симоне
|2
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.07
|Кутроне Патрик
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Тонали Сандро
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|6
|0
|Исмайли Ардиан
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
24%
4
21%
1-15
6
29%
3
16%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
31%
5
33%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
32
22
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
6
19%
1
5%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
25%
7
32%
76-90
Пропущено
17
37
7 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
12%
8
22%
1-15
3
18%
4
11%
16-30
2
12%
10
27%
31-45
2
12%
2
5%
46-60
1
6%
8
22%
61-75
7
41%
5
14%
76-90
Забито
53
41
27 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
11
21%
5
12%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
8
15%
6
15%
31-45
7
13%
7
17%
46-60
8
15%
8
20%
61-75
11
21%
9
22%
76-90
Пропущено
30
52
15 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
6
20%
13
25%
1-15
6
20%
5
10%
16-30
3
10%
11
21%
31-45
2
7%
5
10%
46-60
4
13%
11
21%
61-75
9
30%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1
Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|54 - 29
|60
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|3.
|Наполи
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|49 - 20
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|42 - 25
|53
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|46 - 37
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|53 - 44
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|49 - 46
|39
|11.
|Торино
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|28 - 50
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|25 - 51
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|6.
|Верона
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 24
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Эмполи
Исход игры
Милан
100% (32)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (8)
Меньше
75% (24)
Обе команды забьют
Да
21.88% (7)
Нет
78.13% (25)
Популярный счёт
2:0 Милан
68.8% (22)
3:1 Милан
12.5% (4)
2:1 Милан
9.4% (3)
1:0 Милан
6.3% (2)
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