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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Венеция
0'
29' Желтая карточка
Матею Алеш
42' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
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Иммобиле Чиро
1:0
58' Пенальти
Иммобиле Чиро
67'

Ход матча

29'
 
Матею Алеш
42'
Дзакканьи Маттиа
 
46'
 
Эбюэхи Тайронн
Матею Алеш
49'
Иммобиле Чиро
 
58'
Иммобиле Чиро
1:0
64'
 
Анри Тома
Нсаме Жан-Пьер
64'
 
Кийине Софиан
Чрнигой Домен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 125
Лацио 97.6% (122)
X 1.6% (2)
Венеция 0.8% (1)
+1
выиграет Лацио, со счетом 3:1
В этом матче гости будут иметь небольшие шансы на успех – команда явно не дотягивает до уровня Серии... Ещё
BEEFS #
0
выиграет Лацио, со счетом 2:0
лацио посильнее,поэтому ставлю на победу.
Станислав53 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Венеция
1.40
5.70
9.89
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Маенпяя
Ники
37
Матею
Алеш
31
Кальдара
Маттиа
13
Модоло
Марко
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
16
Фьордилино
Лука
77
Окереке
Давид
27
Бузио
Джанлука
9
Нсаме
Жан-Пьер
Лацио
4-3-3
Венеция
4-3-2-1

История личных встреч

Лацио
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.72
Милинкович-Савич Сергей 8 0.28
Педро Родригес 8 0.28
Андерсон Фелипе 5 0.17
Альберто Луис 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Ачерби Франческо 3 0.1
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.21
Окереке Давид 6 0.21
Араму Маттиа 5 (2) 0.18
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Педро Родригес 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Араму Маттиа 5 0
Бузио Джанлука 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
11
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
5
16%
1
9%
1-15
1
3%
1
9%
16-30
6
19%
2
18%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
7
22%
2
18%
61-75
8
25%
3
27%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
4
18%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
22%
7
32%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Забито

24
16
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
6
25%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
2
8%
1
6%
76-90

Пропущено

25
27
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
4
15%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
6
24%
6
22%
76-90

Забито

56
27
27 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
11
20%
5
19%
1-15
4
7%
4
15%
16-30
12
21%
4
15%
31-45
8
14%
5
19%
46-60
11
20%
5
19%
61-75
10
18%
4
15%
76-90

Пропущено

43
49
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
9
21%
8
16%
1-15
7
16%
6
12%
16-30
6
14%
6
12%
31-45
1
2%
7
14%
46-60
10
23%
11
22%
61-75
10
23%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1
Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио 1:0 Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция 0:1 Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио 1:0 Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио 1:0 Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 67'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Окереке, уйдя финтом от Ачерби, но не попал он в створ ворот.
  • 66'
    Мягко забросил в штрафную соперника Дзакканьи, но вышел из ворот Маенпяя и оказался первым на мяче.
  • 65'
    С дальней дистанции Окереке пробивал по воротам, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Нсаме и Чрнигоя на поле появились Кийине и Анри.
  • 63'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Дзакканьи в штрафную, но этот пас перехватил Модоло.
  • 62'
    В центре поля получил локтем по затылку Лукас в борьбе против Нсаме. Штрафной удар исполнять будут римляне. 
  • 61'
    Теперь уже Фелипе мог прорываться по флангу после заброса от Патрика, но нарушил он правила в борьбе против Эбюэхи.
  • Офсайд
    60'
    Мог убегать на ворота соперника Иммобиле после паса от Альберто, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • Пенальти
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чиро Иммобиле! Уверенно реализовал пенальти Иммобиле, пробив в нижний левый от себя угол. Как ни старался Маенпяя, спасти свою команду не смог.
  • Пенальти!
    57'
    После просмотра повтора поменял свое решение арбитр и уверенно назначил пенальти в ворота гостей.
  • 56'
    Пауза в матче. Судья принял решение самостоятельно пересмотреть прошлый эпизод на повторе. Ждем окончательное решение. 
  • 55'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Лукас на Патрика, который упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 54'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Хапс и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Опасный момент
    53'
    Чрнигой убежал на скорости в контратаку, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но на угловой перевел Стракоша.
  • 52'
    Проникающий пас отдавал Лукас в штрафную на Иммобиле, но мяч перехватил в последний момент защитник.
  • 51'
    По флангу отдавал пас Альберто на ход Дзакканьи, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • Офсайд
    50'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья отменил свое решение. Гол не будет засчитан из-за офсайда.
  • 49'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Альберто и скинул вперед на Милинковича-Савича, который в касание продлил на Иммобиле. Форвард в одно касание пробил точно в дальний верхний угол.
  • Замена
    48'
    Замена в перерыве произошла у гостей. Вместо Алеша Матею на второй тайм вышел Тайронн Эбюэхи.
  • 47'
    В центре поля получил по ногам в подкате Бузио. Потребуется помощь медиков игроку "Венеции".
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 44'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Иммобиле после паса от Хюсая, но на пути мяча оказался защитник.
  • 43'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Аьберто, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.
  • 42'
    Пауза в матче. Потребуется медицинская помощь Дзакканьи после повреждения в прошлом эпизоде.
  • Желтая карточка
    41'
    Выскакивал на ворота соперника Дзакканьи, но снова оказался на газоне после контакта с соперником. Судья не поверил и показал желтую за симуляцию. 
  • 40'
    Продавил соперника по флангу Андерсон и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в свои руки Маенпяя.
  • 39'
    Ворвался в штрафную соперника Дзакканьи, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 38'
    С правого фланга навесил Патрик в штрафную, но здесь выиграл верх Модоло и вынес мяч головой подальше.
  • 37'
    Сместился с фланга к штрафной соперника Нсаме, но пробить по воротам ему помешал защитник.
  • 36'
    Теперь уже Альберто запускал в прорыв Иммобиле, но тому пробить по воротам помешал в подкате Модоло.
  • 35'
    Мог выскакивать на ворота соперника Окереке после заброса от Ампаду, но проиграл он борьбу за мяч Луису.
  • 34'
    Андерсон убежал в контратаку после паса от Иммобиле, но пробил не только мимо голкипера, а и рядом со штангой.
  • 33'
    Прорывался к штрафной соперника Иммобиле и пробил с дальней дистанции. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.
  • Угловой
    32'
    Убежал в контратаку по флангу Окереке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но от ноги Ачерби сфера отправилась на угловой.
  • Желтая карточка
    30'
    В центре поля налетел на соперника грубо в подкате Алеш, за что тут же получил желтую карточку.
  • 29'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Милинкович-Савич и пробил с лету, но на пути мяча оказался защитник.
  • 28'
    Пробивал головой Ачерби после навеса с угла поля, но в красивом прыжке Маенпяя смог спасти свою команду.
  • 27'
    Мягко забросил Альберто в штрафную соперника на Иммобиле, но тот проиграл борьбу за мяч Модоле.
  • 26'
    С угла поля Альберто навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Хапс и головой вынес сферу в аут.
  • 25'
    Со штрафного навесил Хюсай на дальнюю штангу, но вышел из ворот Маенпяя и кулаком вынес сферу подальше.
  • 24'
    На фланге получил по ногам в подкате Дзакканьи от Матю. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 23'
    Пас отдавал с левого фланга Альберто в штрафную на Иммобеле, но до того мяч не дошел.
  • 22'
    В центре поля Лукас заехал сзади по ногам Бузио. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Венеции".
  • 21'
    Убегал на ворота соперника Бузио после скидки от Окереке, но потерял мяч в силовой борьбе против Ачерби.
  • 20'
    Проникающий пас исполнял Окереке в штрафную на Нсаме, который пробил с разворота, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
  • 19'
    В центре поля получил локтем по затылку Иммобиле от Ампаду. Штрафной удар исполнят игроки "Лацио".
  • 18'
    Прорвался от левого фланга к линии штрафной Хапс и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 17'
    Диагональ исполнял Кальдара на правый фланг, куда забегал Окереке, но потерял он мяч в борьбе против Хюсая.
  • 16'
    Прорывался по флангу Андерсон после заброса от Альберто, но нарушил он правила в борьбе против Хапса.
  • 15'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол Альберто, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 14'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Андерсон и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • Угловой
    6'
    Альберто Луис подал угловой, но мяч из штрафной был тут же выбил на ещё один корнер, который ничего не принёс. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Дзакканьи локтем ударил соперника, после чего арбитр немедленно назначил штрафной в пользу "Лацио".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 125
    Лацио 97.6% (122)
    X 1.6% (2)
    Венеция 0.8% (1)
    +1
    выиграет Лацио, со счетом 3:1
    В этом матче гости будут иметь небольшие шансы на успех – команда явно не дотягивает до уровня Серии... Ещё
    BEEFS #
    0
    выиграет Лацио, со счетом 2:0
    лацио посильнее,поэтому ставлю на победу.
    Станислав53 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Венеция
    1.40
    5.70
    9.89
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Венеция

Исход игры
Лацио
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Венеция
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
43.1% (50)
Нет
56.9% (66)
Популярный счёт
2:0 Лацио
40.8% (51)
2:1 Лацио
22.4% (28)
3:1 Лацио
15.2% (19)
1:0 Лацио
7.2% (9)
3:0 Лацио
4.8% (6)
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