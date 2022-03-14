С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Дзакканьи в штрафную, но этот пас перехватил Модоло.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Нсаме и Чрнигоя на поле появились Кийине и Анри.

С дальней дистанции Окереке пробивал по воротам, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

Мягко забросил в штрафную соперника Дзакканьи, но вышел из ворот Маенпяя и оказался первым на мяче.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Окереке, уйдя финтом от Ачерби, но не попал он в створ ворот.

В центре поля получил по ногам в подкате Бузио. Потребуется помощь медиков игроку "Венеции".

Замена в перерыве произошла у гостей. Вместо Алеша Матею на второй тайм вышел Тайронн Эбюэхи.

Отобрал мяч на чужой половине поля Альберто и скинул вперед на Милинковича-Савича, который в касание продлил на Иммобиле. Форвард в одно касание пробил точно в дальний верхний угол.

Вот это да, после просмотра видеоповтора судья отменил свое решение. Гол не будет засчитан из-за офсайда.

По флангу отдавал пас Альберто на ход Дзакканьи, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

Проникающий пас отдавал Лукас в штрафную на Иммобиле, но мяч перехватил в последний момент защитник.

Чрнигой убежал на скорости в контратаку, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но на угловой перевел Стракоша.

Выиграл подбор у штрафной соперника Хапс и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Лукас на Патрика, который упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.

Пауза в матче. Судья принял решение самостоятельно пересмотреть прошлый эпизод на повторе. Ждем окончательное решение.

После просмотра повтора поменял свое решение арбитр и уверенно назначил пенальти в ворота гостей.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чиро Иммобиле! Уверенно реализовал пенальти Иммобиле, пробив в нижний левый от себя угол. Как ни старался Маенпяя, спасти свою команду не смог.

Мог убегать на ворота соперника Иммобиле после паса от Альберто, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Теперь уже Фелипе мог прорываться по флангу после заброса от Патрика, но нарушил он правила в борьбе против Эбюэхи.

В центре поля получил локтем по затылку Лукас в борьбе против Нсаме. Штрафной удар исполнять будут римляне.

Первый тайм

— Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

44' С дальней дистанции пробивал по воротам Иммобиле после паса от Хюсая, но на пути мяча оказался защитник.

43' С дальней дистанции пробивал по воротам Аьберто, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.

42' Пауза в матче. Потребуется медицинская помощь Дзакканьи после повреждения в прошлом эпизоде.

41' Выскакивал на ворота соперника Дзакканьи, но снова оказался на газоне после контакта с соперником. Судья не поверил и показал желтую за симуляцию.

40' Продавил соперника по флангу Андерсон и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в свои руки Маенпяя.

39' Ворвался в штрафную соперника Дзакканьи, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

38' С правого фланга навесил Патрик в штрафную, но здесь выиграл верх Модоло и вынес мяч головой подальше.

37' Сместился с фланга к штрафной соперника Нсаме, но пробить по воротам ему помешал защитник.

36' Теперь уже Альберто запускал в прорыв Иммобиле, но тому пробить по воротам помешал в подкате Модоло.

35' Мог выскакивать на ворота соперника Окереке после заброса от Ампаду, но проиграл он борьбу за мяч Луису.

34' Андерсон убежал в контратаку после паса от Иммобиле, но пробил не только мимо голкипера, а и рядом со штангой.

33' Прорывался к штрафной соперника Иммобиле и пробил с дальней дистанции. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.

32' Убежал в контратаку по флангу Окереке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но от ноги Ачерби сфера отправилась на угловой.

30' В центре поля налетел на соперника грубо в подкате Алеш, за что тут же получил желтую карточку.

29' Выиграл подбор у штрафной соперника Милинкович-Савич и пробил с лету, но на пути мяча оказался защитник.

28' Пробивал головой Ачерби после навеса с угла поля, но в красивом прыжке Маенпяя смог спасти свою команду.

27' Мягко забросил Альберто в штрафную соперника на Иммобиле, но тот проиграл борьбу за мяч Модоле.

26' С угла поля Альберто навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Хапс и головой вынес сферу в аут.

25' Со штрафного навесил Хюсай на дальнюю штангу, но вышел из ворот Маенпяя и кулаком вынес сферу подальше.

24' На фланге получил по ногам в подкате Дзакканьи от Матю. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

23' Пас отдавал с левого фланга Альберто в штрафную на Иммобеле, но до того мяч не дошел.

22' В центре поля Лукас заехал сзади по ногам Бузио. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Венеции".

21' Убегал на ворота соперника Бузио после скидки от Окереке, но потерял мяч в силовой борьбе против Ачерби.

20' Проникающий пас исполнял Окереке в штрафную на Нсаме, который пробил с разворота, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

19' В центре поля получил локтем по затылку Иммобиле от Ампаду. Штрафной удар исполнят игроки "Лацио".

18' Прорвался от левого фланга к линии штрафной Хапс и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

17' Диагональ исполнял Кальдара на правый фланг, куда забегал Окереке, но потерял он мяч в борьбе против Хюсая.

16' Прорывался по флангу Андерсон после заброса от Альберто, но нарушил он правила в борьбе против Хапса.

15' Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол Альберто, но мяч полетел немного выше перекладины.

14' Перед чужой штрафной грамотно подставился Андерсон и заработал для своей команды опасный стандарт.

6' Альберто Луис подал угловой, но мяч из штрафной был тут же выбил на ещё один корнер, который ничего не принёс.

3' Дзакканьи локтем ударил соперника, после чего арбитр немедленно назначил штрафной в пользу "Лацио".

1' Матч начался!