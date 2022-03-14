В тяжелом для себя поединке "Лацио" обыграл на своем поле "Венецию" благодаря голу с пенальти. Переиграли соперника по всем показателям римляне и заслуженно заработали три очка. На этом наша трансляция окончена. Спасибо за внимание!

Четыре минуты осталось играть командам сегодня.

Мягко забрасывал Нани в штрафную на ход Анри, но тому добраться до мяча не позволил Луис в верховой борьбе.

Протащил мяч по флангу Иммобиле и прострелил в центр на Фелипе, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!

89' На фланге получил по ногам Хюсай от Анри. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".

88' Замена в составе гостей вновь произошла. Вместо Луки Фьордолино свое игровое время получил Арнор Сигурдссон.

87' Убежал Фелипе в контратаку по флангу и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не удалось.

86' Забрасывал в центр штрафной Фьордилино на ход Нани, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

85' Отобрал мяч в чужой штрафной Анри, но не смог быстро сориентироваться, подарив снаряд вышедшему из ворот Стракоше.

84' Замена очередная в нашем поединке. Вместо Луиса Альберто шанс проявить себя получил Тома Башич.

83' Долго катают мяч в центре поля хозяева, но без продвижения вперед, торопиться им явно некуда.

82' Отдавал пас Педро на ход Иммобиле, но тому пробить по воротам не позволил Модоло в подкате.

80' В центре поля получил по ногам Педро в подкате от Эбюэхи. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

79' Ответная замена в составе "Венеции" произошла. Вместо Джанлуки Бузио доигрывать встречу будет Луиш Нани.

78' Замена очередная в нашем поединке. Вместо Патрика свое игровое время получил Мануэль Лаццари.

77' Теперь уже с правого фланга навесил Фелипе на дальнюю штангу, но здесь голкипер на выходе забрал мяч в руки.

76' 3абрасывал Анри в штрафную, куда забегал Окереке, но тот не смог оторваться от Луиса и потерял мяч.

75' С угла поля навесил Анри в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Луис и головой вынес снаряд подальше.

74' Получил мяч в центре поля Иммобиле, но не удалось ему оторваться от защитника и организовать контратаку.

73' С дальней дистанции решился пробить по воротам Фелипе, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

72' Замена в составе римлян произошла. Вместо Маттиа Дзакканьи игру продолжать будет Педро Родригес.

70' С углового навесил в центр штрафной Фьордилино, но здесь Окереке нарушил правила в борьбе против Ачерби.

69' Отдавал тонкий пас в штрафную соперника Милинкович-Савич на ход Альберто, но того от мяча оттеснил защитник.

68' В центре поля получил по ногам Альберто в подкате от Бузио. Штрафной удар исполнять будут римляне.

67' Пробивал по воротам из пределов штрафной Окереке, уйдя финтом от Ачерби, но не попал он в створ ворот.

66' Мягко забросил в штрафную соперника Дзакканьи, но вышел из ворот Маенпяя и оказался первым на мяче.

65' С дальней дистанции Окереке пробивал по воротам, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

64' Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Нсаме и Чрнигоя на поле появились Кийине и Анри.

63' С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Дзакканьи в штрафную, но этот пас перехватил Модоло.

62' В центре поля получил локтем по затылку Лукас в борьбе против Нсаме. Штрафной удар исполнять будут римляне.

61' Теперь уже Фелипе мог прорываться по флангу после заброса от Патрика, но нарушил он правила в борьбе против Эбюэхи.

60' Мог убегать на ворота соперника Иммобиле после паса от Альберто, но судья остановил атаку из-за офсайда.

58' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чиро Иммобиле! Уверенно реализовал пенальти Иммобиле, пробив в нижний левый от себя угол. Как ни старался Маенпяя, спасти свою команду не смог.

57' После просмотра повтора поменял свое решение арбитр и уверенно назначил пенальти в ворота гостей.

56' Пауза в матче. Судья принял решение самостоятельно пересмотреть прошлый эпизод на повторе. Ждем окончательное решение.

55' Диагональ исполнял в штрафную соперника Лукас на Патрика, который упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.

54' Выиграл подбор у штрафной соперника Хапс и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

53' Чрнигой убежал на скорости в контратаку, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но на угловой перевел Стракоша.

52' Проникающий пас отдавал Лукас в штрафную на Иммобиле, но мяч перехватил в последний момент защитник.

51' По флангу отдавал пас Альберто на ход Дзакканьи, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

50' Вот это да, после просмотра видеоповтора судья отменил свое решение. Гол не будет засчитан из-за офсайда.

49' Отобрал мяч на чужой половине поля Альберто и скинул вперед на Милинковича-Савича, который в касание продлил на Иммобиле. Форвард в одно касание пробил точно в дальний верхний угол.

48' Замена в перерыве произошла у гостей. Вместо Алеша Матею на второй тайм вышел Тайронн Эбюэхи.

47' В центре поля получил по ногам в подкате Бузио. Потребуется помощь медиков игроку "Венеции".