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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
29' Желтая карточка
Матею Алеш
42' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
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Иммобиле Чиро
1:0
58' Пенальти
Иммобиле Чиро
90'+5

Ход матча

29'
 
Матею Алеш
42'
Дзакканьи Маттиа
 
46'
 
Эбюэхи Тайронн
Матею Алеш
49'
Иммобиле Чиро
 
58'
Иммобиле Чиро
1:0
64'
 
Анри Тома
Нсаме Жан-Пьер
64'
 
Кийине Софиан
Чрнигой Домен
71'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
78'
Лаццари Мануэль
Патрик
 
79'
 
Нани Луиш
Бузио Джанлука
84'
Башич Тома
Альберто Луис
 
88'
 
Сигурдссон Арнор
Фьордилино Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 125
Лацио 97.6% (122)
X 1.6% (2)
Венеция 0.8% (1)
+1
выиграет Лацио, со счетом 3:1
В этом матче гости будут иметь небольшие шансы на успех – команда явно не дотягивает до уровня Серии... Ещё
BEEFS #
0
выиграет Лацио, со счетом 2:0
лацио посильнее,поэтому ставлю на победу.
Станислав53 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Маенпяя
Ники
37
Матею
Алеш
31
Кальдара
Маттиа
13
Модоло
Марко
55
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
16
Фьордилино
Лука
77
Окереке
Давид
27
Бузио
Джанлука
9
Нсаме
Жан-Пьер
Лацио
4-3-3
Венеция
4-3-2-1

История личных встреч

Лацио
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.72
Милинкович-Савич Сергей 8 0.28
Педро Родригес 8 0.28
Андерсон Фелипе 5 0.17
Альберто Луис 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Ачерби Франческо 3 0.1
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.21
Окереке Давид 6 0.21
Араму Маттиа 5 (2) 0.18
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.04
Хапс Ридгесиано 1 0.04
Форте Франческо 1 0.04
Кальдара Маттиа 1 0.04
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Педро Родригес 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Араму Маттиа 5 0
Бузио Джанлука 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Окереке Давид 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Леццерини Лука 2 0
Анри Тома 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
11
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
5
15%
1
9%
1-15
1
3%
1
9%
16-30
6
18%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
7
21%
2
18%
61-75
8
24%
3
27%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
22%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Забито

24
16
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
25%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
2
8%
1
6%
76-90

Пропущено

25
27
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
4
15%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
6
24%
6
22%
76-90

Забито

57
27
27 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
11
19%
5
19%
1-15
4
7%
4
15%
16-30
12
21%
4
15%
31-45
9
16%
5
19%
46-60
11
19%
5
19%
61-75
10
18%
4
15%
76-90

Пропущено

43
50
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
9
21%
8
16%
1-15
7
16%
6
12%
16-30
6
14%
6
12%
31-45
1
2%
8
16%
46-60
10
23%
11
22%
61-75
10
23%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1
Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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Новости матча
  • После матча
  • В тяжелом для себя поединке "Лацио" обыграл на своем поле "Венецию" благодаря голу с пенальти. Переиграли соперника по всем показателям римляне и заслуженно заработали три очка. На этом наша трансляция окончена. Спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!
  • 90'
    Протащил мяч по флангу Иммобиле и прострелил в центр на Фелипе, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.
  • 90'
    Мягко забрасывал Нани в штрафную на ход Анри, но тому добраться до мяча не позволил Луис в верховой борьбе.
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты осталось играть командам сегодня.
  • 89'
    На фланге получил по ногам Хюсай от Анри. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лацио".
  • Замена
    88'
    Замена в составе гостей вновь произошла. Вместо Луки Фьордолино свое игровое время получил Арнор Сигурдссон.
  • 87'
    Убежал Фелипе в контратаку по флангу и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не удалось.
  • 86'
    Забрасывал в центр штрафной Фьордилино на ход Нани, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 85'
    Отобрал мяч в чужой штрафной Анри, но не смог быстро сориентироваться, подарив снаряд вышедшему из ворот Стракоше.
  • Замена
    84'
    Замена очередная в нашем поединке. Вместо Луиса Альберто шанс проявить себя получил Тома Башич.
  • 83'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, но без продвижения вперед, торопиться им явно некуда.
  • 82'
    Отдавал пас Педро на ход Иммобиле, но тому пробить по воротам не позволил Модоло в подкате.
  • 80'
    В центре поля получил по ногам Педро в подкате от Эбюэхи. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • Замена
    79'
    Ответная замена в составе "Венеции" произошла. Вместо Джанлуки Бузио доигрывать встречу будет Луиш Нани.
  • Замена
    78'
    Замена очередная в нашем поединке. Вместо Патрика свое игровое время получил Мануэль Лаццари.
  • 77'
    Теперь уже с правого фланга навесил Фелипе на дальнюю штангу, но здесь голкипер на выходе забрал мяч в руки.
  • 76'
    3абрасывал Анри в штрафную, куда забегал Окереке, но тот не смог оторваться от Луиса и потерял мяч.
  • 75'
    С угла поля навесил Анри в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Луис и головой вынес снаряд подальше.
  • 74'
    Получил мяч в центре поля Иммобиле, но не удалось ему оторваться от защитника и организовать контратаку.
  • 73'
    С дальней дистанции решился пробить по воротам Фелипе, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • Замена
    72'
    Замена в составе римлян произошла. Вместо Маттиа Дзакканьи игру продолжать будет Педро Родригес.
  • 70'
    С углового навесил в центр штрафной Фьордилино, но здесь Окереке нарушил правила в борьбе против Ачерби.
  • 69'
    Отдавал тонкий пас в штрафную соперника Милинкович-Савич на ход Альберто, но того от мяча оттеснил защитник.
  • 68'
    В центре поля получил по ногам Альберто в подкате от Бузио. Штрафной удар исполнять будут римляне.
  • 67'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Окереке, уйдя финтом от Ачерби, но не попал он в створ ворот.
  • 66'
    Мягко забросил в штрафную соперника Дзакканьи, но вышел из ворот Маенпяя и оказался первым на мяче.
  • 65'
    С дальней дистанции Окереке пробивал по воротам, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Замена
    64'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Нсаме и Чрнигоя на поле появились Кийине и Анри.
  • 63'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Дзакканьи в штрафную, но этот пас перехватил Модоло.
  • 62'
    В центре поля получил локтем по затылку Лукас в борьбе против Нсаме. Штрафной удар исполнять будут римляне. 
  • 61'
    Теперь уже Фелипе мог прорываться по флангу после заброса от Патрика, но нарушил он правила в борьбе против Эбюэхи.
  • Офсайд
    60'
    Мог убегать на ворота соперника Иммобиле после паса от Альберто, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • Пенальти
    58'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Чиро Иммобиле! Уверенно реализовал пенальти Иммобиле, пробив в нижний левый от себя угол. Как ни старался Маенпяя, спасти свою команду не смог.
  • Пенальти!
    57'
    После просмотра повтора поменял свое решение арбитр и уверенно назначил пенальти в ворота гостей.
  • 56'
    Пауза в матче. Судья принял решение самостоятельно пересмотреть прошлый эпизод на повторе. Ждем окончательное решение. 
  • 55'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Лукас на Патрика, который упал в чужой штрафной, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 54'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Хапс и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Опасный момент
    53'
    Чрнигой убежал на скорости в контратаку, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но на угловой перевел Стракоша.
  • 52'
    Проникающий пас отдавал Лукас в штрафную на Иммобиле, но мяч перехватил в последний момент защитник.
  • 51'
    По флангу отдавал пас Альберто на ход Дзакканьи, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • Офсайд
    50'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья отменил свое решение. Гол не будет засчитан из-за офсайда.
  • 49'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Альберто и скинул вперед на Милинковича-Савича, который в касание продлил на Иммобиле. Форвард в одно касание пробил точно в дальний верхний угол.
  • Замена
    48'
    Замена в перерыве произошла у гостей. Вместо Алеша Матею на второй тайм вышел Тайронн Эбюэхи.
  • 47'
    В центре поля получил по ногам в подкате Бузио. Потребуется помощь медиков игроку "Венеции".
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 44'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Иммобиле после паса от Хюсая, но на пути мяча оказался защитник.
  • 43'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Аьберто, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.
  • 42'
    Пауза в матче. Потребуется медицинская помощь Дзакканьи после повреждения в прошлом эпизоде.
  • Желтая карточка
    41'
    Выскакивал на ворота соперника Дзакканьи, но снова оказался на газоне после контакта с соперником. Судья не поверил и показал желтую за симуляцию. 
  • 40'
    Продавил соперника по флангу Андерсон и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал мяч в свои руки Маенпяя.
  • 39'
    Ворвался в штрафную соперника Дзакканьи, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 38'
    С правого фланга навесил Патрик в штрафную, но здесь выиграл верх Модоло и вынес мяч головой подальше.
  • 37'
    Сместился с фланга к штрафной соперника Нсаме, но пробить по воротам ему помешал защитник.
  • 36'
    Теперь уже Альберто запускал в прорыв Иммобиле, но тому пробить по воротам помешал в подкате Модоло.
  • 35'
    Мог выскакивать на ворота соперника Окереке после заброса от Ампаду, но проиграл он борьбу за мяч Луису.
  • 34'
    Андерсон убежал в контратаку после паса от Иммобиле, но пробил не только мимо голкипера, а и рядом со штангой.
  • 33'
    Прорывался к штрафной соперника Иммобиле и пробил с дальней дистанции. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.
  • Угловой
    32'
    Убежал в контратаку по флангу Окереке, сместился в штрафную и пробил по воротам, но от ноги Ачерби сфера отправилась на угловой.
  • Желтая карточка
    30'
    В центре поля налетел на соперника грубо в подкате Алеш, за что тут же получил желтую карточку.
  • 29'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Милинкович-Савич и пробил с лету, но на пути мяча оказался защитник.
  • 28'
    Пробивал головой Ачерби после навеса с угла поля, но в красивом прыжке Маенпяя смог спасти свою команду.
  • 27'
    Мягко забросил Альберто в штрафную соперника на Иммобиле, но тот проиграл борьбу за мяч Модоле.
  • 26'
    С угла поля Альберто навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Хапс и головой вынес сферу в аут.
  • 25'
    Со штрафного навесил Хюсай на дальнюю штангу, но вышел из ворот Маенпяя и кулаком вынес сферу подальше.
  • 24'
    На фланге получил по ногам в подкате Дзакканьи от Матю. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 23'
    Пас отдавал с левого фланга Альберто в штрафную на Иммобеле, но до того мяч не дошел.
  • 22'
    В центре поля Лукас заехал сзади по ногам Бузио. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Венеции".
  • 21'
    Убегал на ворота соперника Бузио после скидки от Окереке, но потерял мяч в силовой борьбе против Ачерби.
  • 20'
    Проникающий пас исполнял Окереке в штрафную на Нсаме, который пробил с разворота, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
  • 19'
    В центре поля получил локтем по затылку Иммобиле от Ампаду. Штрафной удар исполнят игроки "Лацио".
  • 18'
    Прорвался от левого фланга к линии штрафной Хапс и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
  • 17'
    Диагональ исполнял Кальдара на правый фланг, куда забегал Окереке, но потерял он мяч в борьбе против Хюсая.
  • 16'
    Прорывался по флангу Андерсон после заброса от Альберто, но нарушил он правила в борьбе против Хапса.
  • 15'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний верхний угол Альберто, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 14'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Андерсон и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • Угловой
    6'
    Альберто Луис подал угловой, но мяч из штрафной был тут же выбил на ещё один корнер, который ничего не принёс. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Дзакканьи локтем ударил соперника, после чего арбитр немедленно назначил штрафной в пользу "Лацио".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
    • Прогнозы 125
    Лацио 97.6% (122)
    X 1.6% (2)
    Венеция 0.8% (1)
    +1
    выиграет Лацио, со счетом 3:1
    В этом матче гости будут иметь небольшие шансы на успех – команда явно не дотягивает до уровня Серии... Ещё
    BEEFS #
    0
    выиграет Лацио, со счетом 2:0
    лацио посильнее,поэтому ставлю на победу.
    Станислав53 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Венеция

Исход игры
Лацио
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Венеция
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
43.1% (50)
Нет
56.9% (66)
Популярный счёт
2:0 Лацио
40.8% (51)
2:1 Лацио
22.4% (28)
3:1 Лацио
15.2% (19)
1:0 Лацио
7.2% (9)
3:0 Лацио
4.8% (6)
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