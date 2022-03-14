Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
29' Желтая карточкаМатею Алеш
42' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
49' Undefined phrase: football_event_Иммобиле Чиро
1:0
58' ПенальтиИммобиле Чиро
Ход матча
29'
42'
49'
58'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
4
Патрик
37
Матею
Алеш
13
Модоло
Марко
44
Ампаду
Этан
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
-
20 Нани ЛуишНападающий
-
41 Roman Lazar
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|21 (6)
|0.72
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.28
|Андерсон Фелипе
|5
|0.17
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.1
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|6
|0.21
|Окереке Давид
|6
|0.21
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.18
|Чрнигой Домен
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Араму Маттиа
|5
|0
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
11
12 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
5
15%
1
9%
1-15
1
3%
1
9%
16-30
6
18%
2
18%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
7
21%
2
18%
61-75
8
24%
3
27%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
22%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Забито
24
16
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
25%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
2
8%
1
6%
76-90
Пропущено
25
27
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
20%
4
15%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
6
24%
6
22%
76-90
Забито
57
27
27 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
11
19%
5
19%
1-15
4
7%
4
15%
16-30
12
21%
4
15%
31-45
9
16%
5
19%
46-60
11
19%
5
19%
61-75
10
18%
4
15%
76-90
Пропущено
43
50
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
9
21%
8
16%
1-15
7
16%
6
12%
16-30
6
14%
6
12%
31-45
1
2%
8
16%
46-60
10
23%
11
22%
61-75
10
23%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1
Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Венеция
Исход игры
Лацио
97.6% (122)
Ничья
1.6% (2)
Венеция
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
43.1% (50)
Нет
56.9% (66)
Популярный счёт
2:0 Лацио
40.8% (51)
2:1 Лацио
22.4% (28)
3:1 Лацио
15.2% (19)
1:0 Лацио
7.2% (9)
3:0 Лацио
4.8% (6)
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