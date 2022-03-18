На сегодняшний день «черно-зеленые» в отличной форме, причем не только физической, но и эмоциональной.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.47
|Скамачча Джанлука
|13 (1)
|0.43
|Распадори Джакомо
|9
|0.3
|Фраттези Давиде
|4
|0.13
|Траоре Хамед
|4
|0.13
|Джуричич Филип
|2
|0.07
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.2
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.13
|Манай Рей
|4 (1)
|0.13
|Бастони Симоне
|3
|0.1
|Нзола М'Бала
|2
|0.07
|Агудело Кевин
|2
|0.07
|Эрлич Мартин
|2
|0.07
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|8
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Скамачча Джанлука
|6
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|6
|2
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Маджоре Джулио
|7
|0
|Манай Рей
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Коваленко Виктор
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Сассуоло
|4:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|1:4 Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|4:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|1:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|4:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|1:4 Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8