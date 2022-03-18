Второй тайм

92' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Брайан Оддей нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Отличные скиллы показывает Брайан Оддей, обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Берарди Доменико из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

90' Тактическая замена. Траоре Хамед уходит с поля и его заменяет Брайан Оддей

89' Сассуоло выполняет удар от ворот.

89' Бастони Симоне не смог попасть в створ ударом издали

88' Команда Специя фактически перестала играть и ждет финального свистка.

87' Удар от ворот произведет Специя

86' Лопес Максим нанес удар, мяч был парирован, но Иван Проведель не удержал его в руках.

85' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Г О О О О Л - Скамачча Джанлука правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

80' Эрлич Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О Л - Айхан Кан забивает ударом с правой ноги!

78' Плохо сыграл Эрлич Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сассуоло выполняет удар от ворот.

71' Берарди Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

65' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сассуоло выполняет удар от ворот.

62' Фраттези Давиде из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Специя пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Рефери не любит споров - именно за это Маджоре Джулио сейчас получил желтую

56' Коваленко Виктор упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

53' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Проведель Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Эрлич Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

49' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Берарди Доменико забивает ударом с правой ноги!

48' Специя выполняет удар от ворот.

47' Берарди Доменико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.