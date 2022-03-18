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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
4:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Специя
0'
16' Желтая карточка
Коваленко Виктор
1:0
17' Пенальти
Берарди Доменико
21' Желтая карточка
Энрике Матеус
1:1
36' Гол
Верде Даниэле
44' Желтая карточка
Берарди Доменико
2:1
48' Гол
Берарди Доменико
56' Желтая карточка
Маджоре Джулио
3:1
78' Гол
Айхан Кан
80' Желтая карточка
Эрлич Мартин
4:1
81' Гол
Скамачча Джанлука
90'+2

Ход матча

16'
 
Коваленко Виктор
17'
Берарди Доменико
1:0
21'
Энрике Матеус
 
36'
1:1
Верде Даниэле
(Бастони Симоне)
44'
Берарди Доменико
 
48'
Берарди Доменико
2:1
56'
 
Маджоре Джулио
68'
Скамачча Джанлука
Дефрель Грегоре
 
74'
 
Агудело Кевин
Верде Даниэле
74'
 
Манай Рей
Гьяси Эммануэль
78'
Айхан Кан
3:1
80'
 
Эрлич Мартин
81'
Скамачча Джанлука
4:1
84'
Харрауи Абдау
Энрике Матеус
 
84'
Маньянелли Франческо
Фраттези Давиде
 
90'
Оддеи Брайан
Траоре Хамед
 
90'
Сейде Эмиль Конрадсен
Берарди Доменико
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 120
Сассуоло 86.7% (104)
X 10% (12)
Специя 3.3% (4)
+1
выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
На сегодняшний день «черно-зеленые» в отличной форме, причем не только физической, но и эмоциональной.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
1.85
3.95
4.44
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
23
Траоре
Хамед
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
Сассуоло
4-3-3
Специя
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Специя

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
1:4
К
1:0
К
2:0
СB
3:2
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.47
Скамачча Джанлука 13 (1) 0.43
Распадори Джакомо 9 0.3
Фраттези Давиде 4 0.13
Траоре Хамед 4 0.13
Джуричич Филип 2 0.07
Дефрель Грегоре 2 0.07
Капуто Франческо 1 0.03
Лопес Максим 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.2
Гьяси Эммануэль 4 0.13
Манай Рей 4 (1) 0.13
Бастони Симоне 3 0.1
Нзола М'Бала 2 0.07
Агудело Кевин 2 0.07
Эрлич Мартин 2 0.07
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамачча Джанлука 6 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Айхан Кан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 7 0
Маджоре Джулио 7 0
Манай Рей 6 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
8
53%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
8%
6
18%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
8
32%
10
30%
31-45
7
28%
4
12%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
8
32%
4
12%
76-90

Забито

32
14
20 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
4
13%
0
0%
1-15
10
31%
0
0%
16-30
6
19%
2
14%
31-45
2
6%
5
36%
46-60
5
16%
4
29%
61-75
5
16%
3
21%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Забито

48
29
24 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
4
8%
8
28%
1-15
12
25%
1
3%
16-30
8
17%
2
7%
31-45
6
13%
6
21%
46-60
11
23%
5
17%
61-75
7
15%
7
24%
76-90

Пропущено

51
51
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
7
14%
6
12%
1-15
4
8%
4
8%
16-30
13
25%
12
24%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
3
6%
11
22%
61-75
14
27%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Сассуоло 4:1 Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя 1:4 Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло 4:1 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя 1:4 Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло 4:1 Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя 1:4 Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Сассуоло 86.7% (104)
X 10% (12)
Специя 3.3% (4)
+1
выиграет Сассуоло, со счетом 2:1
На сегодняшний день «черно-зеленые» в отличной форме, причем не только физической, но и эмоциональной.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
1.85
3.95
4.44
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Прогнозы на матч Сассуоло 4:1 Специя

Исход игры
Сассуоло
86.7% (104)
Ничья
10% (12)
Специя
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.8% (55)
1:0 Сассуоло
18.3% (22)
2:0 Сассуоло
12.5% (15)
1:1 Ничья
7.5% (9)
1:2 Специя
3.3% (4)
3:1 Сассуоло
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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