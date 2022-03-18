Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Дженоа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Лукич Саша разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

40' Плохо сыграл Мелегони Филиппо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

39' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Дженоа

36' Отличная возможность! Войвода Мергим упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

36' О, нет. Из многообещающей позиции Белотти Андреа из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Френнруп Мортен из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Васкес Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Торино выполняет удар от ворот.

28' Побега Томмазо нанес удар головой, но Сальваторе Сиригу спокойно отбил мяч.

27' Удар от ворот произведет Дженоа

26' Мандрагора Роландо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Дженоа

18' Отличный пас сделал Синго Вилфред из команды Торино . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Портанова Маноло первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Плохо сыграл Иццо Армандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Плохо сыграл Бериша Этрит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Отличные скиллы показывает Синго Вилфред , обводя своих соперников

12' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Сиригу Сальваторе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Эстигор Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Торино

7' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа выполняет не слишком точный удар, но Этрит Бериша все равно хватает мяч.

6' Удар от ворот произведет Торино

2' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля