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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
10' Желтая карточка
Эстигор Лео
1:0
14' Гол
Портанова Маноло
24' Вторая желтая карточка
Эстигор Лео
84' Желтая карточка
Бани Маттиа
88' Желтая карточка
Иццо Армандо
90' Желтая карточка
Побега Томмазо
90' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
90'+4

Ход матча

10'
Эстигор Лео
 
14'
Портанова Маноло
1:0
24'
Эстигор Лео
 
25'
Бани Маттиа
Амири Надим
 
46'
Хефти Сильван
Дестро Маттиа
 
51'
 
Брекало Йосип
Мандрагора Роландо
51'
 
Ансальди Кристиан
Войвода Мергим
65'
Гальдамес Пабло
Портанова Маноло
 
65'
Йебоа Келвин
Мелегони Филиппо
 
80'
 
Дзадза Симоне
Синго Вилфред
80'
 
Буонджорно Алессандро
Родригес Рикардо
84'
Бани Маттиа
 
88'
 
Иццо Армандо
90'
 
Побега Томмазо
90'
 
Ансальди Кристиан
90'
Эрнани Азеведо
Бадель Милан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Дженоа 20.2% (24)
X 50.4% (60)
Торино 29.4% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
32
Френнруп
Мортен
52
Максимович
Никола
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
10
Мелегони
Филиппо
8
Амири
Надим
90
Портанова
Маноло
23
Дестро
Маттиа
1
Бериша
Этрит
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
4
Побега
Томмазо
11
Пьяца
Марко
9
Белотти
Андреа
Дженоа
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Торино

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.3
Кришито Доменико 5 (5) 0.17
Фарес Мохамед 2 0.07
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.21
Санабрия Антонио 5 0.17
Побега Томмазо 4 0.14
Белотти Андреа 4 0.14
Синго Вилфред 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Пьяца Марко 3 0.1
Прат Деннис 2 0.07
Лукич Саша 1 0.03
Верди Симоне 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 10 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 3 1
Юрич Иван 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Иццо Армандо 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
6
55%
2
33%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
4
22%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

14
26
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
2
14%
6
23%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
6
23%
76-90

Пропущено

27
17
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
6
22%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
6
22%
4
24%
61-75
6
22%
8
47%
76-90

Забито

25
32
6 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 10
3
12%
6
19%
1-15
2
8%
7
22%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
5
20%
3
9%
61-75
12
48%
8
25%
76-90

Пропущено

45
32
20 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
10
22%
4
13%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
11
24%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1
Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
18. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
19. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Дженоа 20.2% (24)
X 50.4% (60)
Торино 29.4% (35)
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Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Торино

Исход игры
Дженоа
20.2% (24)
Ничья
50.4% (60)
Торино
29.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
18.58% (21)
Меньше
81.42% (92)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (51)
0:1 Торино
16% (19)
1:0 Дженоа
8.4% (10)
1:2 Торино
8.4% (10)
2:1 Дженоа
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.9% (7)
0:2 Торино
2.5% (3)
2:0 Дженоа
1.7% (2)
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