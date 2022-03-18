Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
10' Желтая карточкаЭстигор Лео
1:0
14' ГолПортанова Маноло
24' Вторая желтая карточкаЭстигор Лео
84' Желтая карточкаБани Маттиа
88' Желтая карточкаИццо Армандо
90' Желтая карточкаПобега Томмазо
90' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
Ход матча
10'
14'
1:0
24'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Торино
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.3
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.17
|Фарес Мохамед
|2
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.21
|Санабрия Антонио
|5
|0.17
|Побега Томмазо
|4
|0.14
|Белотти Андреа
|4
|0.14
|Синго Вилфред
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Пьяца Марко
|3
|0.1
|Прат Деннис
|2
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|10
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|10
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|3
|1
|Юрич Иван
|4
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
23 Не забивали 24
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
6
55%
2
33%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
4
22%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
14
26
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 12
22 Не забивали 15
2
14%
6
23%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
6
23%
76-90
Пропущено
27
17
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
6
22%
1
6%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
6
22%
4
24%
61-75
6
22%
8
47%
76-90
Забито
25
32
6 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 10
3
12%
6
19%
1-15
2
8%
7
22%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
5
20%
3
9%
61-75
12
48%
8
25%
76-90
Пропущено
45
32
20 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
10
22%
4
13%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
11
24%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1
Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1
Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|18.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Торино
Исход игры
Дженоа
20.2% (24)
Ничья
50.4% (60)
Торино
29.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
18.58% (21)
Меньше
81.42% (92)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (51)
0:1 Торино
16% (19)
1:0 Дженоа
8.4% (10)
1:2 Торино
8.4% (10)
2:1 Дженоа
7.6% (9)
0:0 Ничья
5.9% (7)
0:2 Торино
2.5% (3)
2:0 Дженоа
1.7% (2)
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