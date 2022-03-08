Испания: Ла Лига 2021-2022
История личных встреч
Атлетик Б
Хетафе
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
27 матчей
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
70.4%
18.5%
3 победы 19 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.25
|Сансет Ойян
|6
|0.21
|Гарсия Рауль
|4
|0.14
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.11
|Иньиго Мартинес
|3
|0.11
|Вивиан Даниэль
|2
|0.07
|Беренгер Алекс
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Весга Микель
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Юри Берчиче
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (2)
|0.46
|Майораль Борха
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Сандро
|3
|0.11
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|10
|0
|Дьене Даконам
|8
|1
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Унал Энес
|6
|0
|Рамирес Сандро
|6
|0
|Мата Хайме
|6
|0
|Оливера Матиас
|6
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|1
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Митрович Стефан
|4
|0
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Сория Давид
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Майораль Борха
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
25%
1
13%
1-15
1
5%
4
50%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
38%
5
28%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
31
27
11 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 13
5
16%
5
19%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
2
6%
6
22%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
9
29%
29%
2
7%
61-75
8
26%
5
19%
76-90
Пропущено
28
31
18 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
7
25%
6
19%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
21%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1
Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|26 - 35
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 48
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б - Хетафе
Исход игры
Атлетик Б
82.9% (34)
Ничья
17.1% (7)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.1% (14)
2:0 Атлетик Б
26.8% (11)
1:0 Атлетик Б
17.1% (7)
1:1 Ничья
17.1% (7)
3:1 Атлетик Б
4.9% (2)
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