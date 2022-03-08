  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Хетафе

История личных встреч

Атлетик Б
Хетафе

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

27 матчей

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
70.4%
18.5%
3 победы 19 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.25
Сансет Ойян 6 0.21
Гарсия Рауль 4 0.14
Муньяин Икер 3 (1) 0.11
Иньиго Мартинес 3 0.11
Вивиан Даниэль 2 0.07
Беренгер Алекс 1 0.04
Де Маркос Оскар 1 0.04
Весга Микель 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Саррага Ойер 1 (1) 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Юри Берчиче 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (2) 0.46
Майораль Борха 3 (1) 0.11
Рамирес Сандро 3 0.11
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Саррага Ойер 5 0
Йерай Альварес 4 0
Уильямс Нико 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Сансет Ойян 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 10 0
Дьене Даконам 8 1
Арамбарри Мауро 9 0
Аленья Карлес 6 1
Унал Энес 6 0
Рамирес Сандро 6 0
Мата Хайме 6 0
Оливера Матиас 6 0
Куэнка Хорхе 4 1
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Митрович Стефан 4 0
Сильва Хонатан 4 0
Сория Давид 3 0
Чема Родригес 1 1
Кике Санчес Флорес 1 1
Тимор Давид 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Оскар Родригес 1 0
Янкто Якуб 1 0
Майораль Борха 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
25%
1
13%
1-15
1
5%
4
50%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Пропущено

16
18
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
6
38%
5
28%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
2
18%
5
26%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

31
27
11 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 13
5
16%
5
19%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
2
6%
6
22%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
9
29%
29%
2
7%
61-75
8
26%
5
19%
76-90

Пропущено

28
31
18 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
7
25%
6
19%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
7
25%
4
13%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
21%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 2:1 Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1
Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Атлетик Б 82.9% (34)
    X 17.1% (7)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Хетафе
    1.79
    3.58
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б - Хетафе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Атлетик Б - Хетафе

    Исход игры
    Атлетик Б
    82.9% (34)
    Ничья
    17.1% (7)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    34.1% (14)
    2:0 Атлетик Б
    26.8% (11)
    1:0 Атлетик Б
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    3:1 Атлетик Б
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     