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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 16
Гранада
0'
4' Желтая карточка
Н'Диайе Лум
0:0
26' Не забитый пенальти
Хоселу Санмартин
27' Желтая карточка
Кини Марин
41' Желтая карточка
Теналья Науэль
45' Желтая карточка
Узуни Мюрто
0:1
50' Гол
Эскудеро Серхио
1:1
53' Гол
Эскаланте Гонсало
2:1
57' Гол
Вальехо Ману
61' Желтая карточка
Петрович Ньегош
2:2
75' Гол
Пуэртас Антонио
2:3
87' Гол
Суарес Луис
89' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Мигель
90' Желтая карточка
Санчес Герман
90' Красная карточка
Аарон Эскандель
90' Желтая карточка
Виктор Диаз
90' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
90' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90'+10

Ход матча

4'
Н'Диайе Лум
 
26'
Хоселу Санмартин
0:0
27'
 
Кини Марин
41'
Теналья Науэль
 
45'
 
Узуни Мюрто
50'
0:1
Эскудеро Серхио
(Кольядо Алекс)
53'
Эскаланте Гонсало
(Вальехо Ману)
1:1
57'
 
Соро Альберто
Нева Карлос
57'
Вальехо Ману
(Риоха Луис)
2:1
61'
 
Петрович Ньегош
62'
 
Пуэртас Антонио
Кольядо Алекс
62'
 
Суарес Луис
Узуни Мюрто
67'
Мойя Антонио
Хоселу Санмартин
 
75'
2:2
Пуэртас Антонио
(Видаль Молина)
78'
Понс Пере
Н'Диайе Лум
 
78'
Джейсон
Вальехо Ману
 
84'
 
Этеки Ян
Петрович Ньегош
84'
 
Мачис Дарвин
Видаль Молина
87'
2:3
Суарес Луис
(Мачис Дарвин)
87'
Де ла Фуэнте Мигель
Дуарте Рубен
 
89'
Де ла Фуэнте Мигель
 
90'
 
Санчес Герман
90'
 
Аарон Эскандель
90'
 
Виктор Диаз
90'
 
Эскудеро Серхио
90'
Эскаланте Гонсало
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Алавес 61.9% (70)
X 35.4% (40)
Гранада 2.7% (3)
-2
выиграет Алавес, со счетом 2:1
В этом матче предпочтение хозяевам, которые на данном этапе выглядят более предпочтительно, при этом... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пачеко
Фернандо
2
Теналья
Науэль
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
17
Эдгар
Мендес
16
Эскаланте
Гонсало
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
7
Вальехо
Ману
9
Хоселу
Санмартин
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
3
Эскудеро
Серхио
15
Нева
Карлос
35
Кольядо
Алекс
18
Петрович
Ньегош
5
Милья
Луис
24
Узуни
Мюрто
23
Видаль
Молина
Алавес
4-4-2
Гранада
5-3-2

История личных встреч

Алавес
Гранада

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
П
2:1
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (6) 0.41
Лагуардия Виктор 2 0.07
Эскаланте Гонсало 2 0.07
Н'Диайе Лум 2 0.07
Риоха Луис 1 0.03
Вальехо Ману 1 0.03
Эдгар Мендес 1 0.03
Понс Пере 1 0.03
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.24
Суарес Луис III 7 0.24
Пуэртас Антонио 5 0.17
Милья Луис 2 (2) 0.07
Мачис Дарвин 2 0.07
Санчес Герман 2 0.07
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кольядо Алекс 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 9 1
Лежён Флорьян 7 1
Лагуардия Виктор 7 0
Н'Диайе Лум 7 0
Химо Наварро 4 0
Пина Томас 3 0
Эдгар Мендес 3 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Понс Пере 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 9 0
Санчес Герман 9 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Суарес Луис III 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Виктор Диаз 3 0
Милья Луис 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Абрам Луис 2 0
Петрович Ньегош 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Пропущено

18
24
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
28%
61-75
1
10%
6
33%
76-90

Пропущено

31
21
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
10%
2
10%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
9
29%
29%
7
33%
76-90

Забито

22
32
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
6
27%
1
3%
46-60
2
9%
7
22%
61-75
5
23%
11
34%
76-90

Пропущено

49
45
18 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
6
12%
5
11%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
4
8%
9
20%
31-45
10
20%
11
24%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
14
29%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Хетафе - Алавес 2:2 Реал Мадрид - Алавес 3:0
Алавес - Валенсия 2:1 Эльче - Алавес 3:1 Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Эльче 0:1 Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4
Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия 0:0 Заявка 29 9 11 9 41 - 43 38
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эльче 0:0 Заявка 29 8 9 12 30 - 39 33
13. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
14. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия 0:0 Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче 0:0 Заявка 14 5 6 3 16 - 14 21
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Валенсия 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче 0:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Алавес 61.9% (70)
X 35.4% (40)
Гранада 2.7% (3)
-2
выиграет Алавес, со счетом 2:1
В этом матче предпочтение хозяевам, которые на данном этапе выглядят более предпочтительно, при этом... Ещё
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Прогнозы на матч Алавес 2:3 Гранада

Исход игры
Алавес
61.9% (70)
Ничья
35.4% (40)
Гранада
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
1:0 Алавес
39.8% (45)
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Алавес
13.3% (15)
2:0 Алавес
7.1% (8)
0:0 Ничья
4.4% (5)
1:2 Гранада
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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