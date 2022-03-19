Второй тайм

100' После классного второго тайма Гранада совершает камбэк и уходит с поля победителем!

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

99' Матч возобновлен

99' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

99' Лежён Флорьян нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

98' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Эскудеро Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

98' Виктор Диаз получает желтую карточку за неспортивное поведение

98' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Аарон Эскандель оказался удален с поля

97' Джейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Матч возобновлен

96' Игрок команды Гранада делает подачу своему товарищу по команде.

96' Эскаланте Гонсало получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

94' Удар от ворот произведет Гранада

93' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

92' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

91' Удар от ворот произведет Алавес

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Сегодняшная посещаемость составляет 16 209 болельщиков

90' Санчес Герман получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

84' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Алавес

82' Как он промахнулся? Суарес Луис III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

82' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

81' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Эскаланте Гонсало получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Команда Гранада сравняла счет! Игра продолжается!

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гранада будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О О О Л - Пуэртас Антонио из команды Гранада с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

75' Теналья Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Соро Альберто из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Алавес

69' Удар от ворот произведет Алавес

68' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Алавес

64' Петрович Ньегош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок команды Гранада делает подачу своему товарищу по команде.

61' Петрович Ньегош получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Алавес

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Гранада

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Нева Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Нева Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Нева Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Команда Алавес сравняла счет! Игра продолжается!

52' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Г О О О О Л - Эскудеро Серхио левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

49' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эскудеро Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля