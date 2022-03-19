ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ОСИМХЕН!!! Политано справа выдал пас на ход Ди Лоренцо, прострел которого к ближней штанге в касание замкнул Осимхен.

Ррахмани в центре поля сыграл рукой и получил жёлтую карточку.

Макенго по центру подошёл к штрафной площади, но его удар с восемнадцати метров заблокировал Ди Лоренцо.

Замена в составе "Удинезе": вместо Бету Гомеша на поле вышел Игнасио Пуссетто.

Второй тайм в Неаполе!

В перерыве в составе "Наполи" произошла замена: вместо Руиса Фабиана на поле вышел Дрис Мертенс.

Бекао на фланге выбил мяч у Инсинье.

Зеегелаар сбил Ди Лоренцо. Двадцать восемь метров до ворот.

Лоботка в центральном круге ударил сзади по ногам Перейру.

Удоги долго собирался исполнять аут и получил жёлтую карточку за задержку игры.

Гомеш толкнул в спину Руя у штрафной площади. Двадцать четыре метра до ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ОСИМХЕН!!! Руй со штрафного сделал заброс к воротам на Осимхена, который головой вколотил мяч в левый угол.

Политано от углового флага навесил на Кулибали. Последовала скидка к дальней штанге, где Мертенс с лёта пробил немного выше перекладины.

Мари успел помешать Осимхену пробить по воротам с девятнадцати метров.

Разыграли гости угловой удар. Делофеу справа не удалось прорваться в штрафную площадь.

Осимхен в чужой штрафной площади толкнул в спину Бекао.

Инсинье слева вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

Инсинье от углового флага навесил на Политано,, который с линии штрафной площади с лёта пробил в Сильвестри.

Первый тайм

— Уже после свистка на перерыв Зеегелаар получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

— Перерыв! "Наполи" - "Удинезе" - 0:1.

45' Инсинье от углового флага навесил на Кулибали, скидку которого в центр прервал Бекао.

45' Бекао на фланге выбил мяч у Осимхена.

45' 1 минуту добавил Фурно в первом тайме.

45' Гомеш в центре поля ударил локтем в висок Лоботку.

44' Кулибали слева подключился к атаке, но у Калиду мяч выбил Бекао.

42' Политано от углового флага навесил на Кулибали, который головой пробил выше ворот.

41' Замбо-Ангисса слева вошёл в штрафную площадь и откати мяч на Фабиана, удар которого с линии штрафной площади с рикошетами Сильвестри смог отразить ногами.

40' Политано справа издали неточно пробил по воротам.

39' Бекао справа продвинулся вперёд, но Кулибали не позволил Родриго доставить мяч к воротам.

38' Гомеш на левом фланге атаки ударил по ногам Замбо-Ангисса.

37' Сильвестри кулаком выбил мяч от ворот после навеса Инсинье от углового флага.

36' Инсинье слева пошёл к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Сильвестри мяч отбил.

35' Не получился навес у Делофеу от углового флага. Мяч прилетел сверху на сетку ворот.

34' Делофеу от углового флага навесил на Мари, который головой пробил под перекладину. Оспина в отчаянном прыжке спас ворота.

33' Делофеу слева выдал пас в центр на Гомеша, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Кулибали.

32' Прострел Политано справа к воротам перехватил Мари.

30' Навес Политано справа в центр штрафной площади вынес Мари.

29' Ди Лоренцо справа навесил к дальней штанге, где Молина опередил Руя и выбил мяч из штрафной площади.

28' "Наполи" не получается быстро переходить в атаку, а закрывают зоны гости очень быстро.

26' Макенго в центральном круге подкрался сзади к Политано и отобрал мяч у Маттео.

25' Инсинье в центре поля толкнул в спину Перейру.

24' Политано справа стал смещаться к центру вдоль линии штрафной площади и попытался нанести удар, но не попал ногой по мячу.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДЕЛОФЕУ!!! Перейра слева покатил мяч в центр на Делофеу, который с восемнадцати метров точно пробил в левый нижний угол ворот.

22' Осимхен у центрального круга отобрал мяч у Уоласа с нарушением правил.

21' Политано справа навесил на Инсинье, который с десяти метров пробил немного выше перекладины.

20' К середине тайма "Удинезе" выравнял игру, и даже гости стали атаковать острее соперников.

18' Делофеу разыграл угловой удар с Перейрой. Молина доставить мяч к воротам справа не смог.

17' Молина справа сделал заброс к дальней штанге, где Гомешу никто не мешал бить головой. Мяч пролетел рядом с правой штангой.

16' Замбо-Ангисса на фланге сбил Удоги.

15' Политано от углового флага навесил на Кулибали, который головой пробил в правый угол. Сильвестри прыгнул к штанге и мяч поймал.

14' Инсинье слева сделал заброс на Замбо-Ангисса, но Мари прервал опасную передачу Лоренцо.

12' "Удинезе" смог наладить игру в пас и неспешно перебирается на чужую половину поля.

11' Политано с Удоги неудачно столкнулись у угла штрафной площади гостей. Оба не смогли сразу подняться с газона.

10' Молина справа выкатил мяч на Гомеша, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Ррахмани.

9' Удоги слева забежал в офсайд.

8' Замбо-Ангисса на чужой половине поля нарушил правила.

7' Прострел Макенго слева в штрафную площадь перехватил Лоботка.

6' Инсинье от углового флага подачу исполнил слабо и низко. Уолас мяч перехватил и выбил вперёд.

5' Мари заблокировал прострел Осимхена справа к воротам.

4' Зеегелаар на фланге выбил мяч у Ди Лоренцо.

3' Инсинье слева прорвался к воротам, но Мари помешал Лоренцо нанести удар.

2' "Наполи" играет в красной форме, "Удинезе" - в чёрной.