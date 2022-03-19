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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
22' Гол
Делофеу Херард
45' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
1:1
52' Гол
Осимхен Виктор
60' Желтая карточка
Удоги Дестини
60'

Ход матча

22'
0:1
Делофеу Херард
(Перейра Роберто)
45'
 
Зеегелаар Марвин
46'
Мертенс Дрис
Фабиан Руис
 
52'
Осимхен Виктор
(Руй Мариу)
1:1
60'
 
Удоги Дестини

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 118
Наполи 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Удинезе 0% (0)
0
выиграет Наполи, со счетом 3:1
Команда Лучано Спаллетти без труда возьмет верх над уступающим в классе и уровне мотивации соперником.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Удинезе
1.58
4.31
6.93
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
8
Фабиан
Руис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
4
Зеегелаар
Марвин
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Наполи
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Удинезе

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
56.7%
13.3%
9 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.3
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.23
Мертенс Дрис 7 (1) 0.23
Фабиан Руис 6 0.2
Зелиньски Пётр 5 0.17
Лосано Ирвинг 4 0.13
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.03
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 9 0.32
Гомеш Бету 8 0.29
Молина Науэль 5 0.18
Перейра Роберто 2 (1) 0.07
Форестьери Фернандо 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.07
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 4 1
Осимхен Виктор 4 1
Демме Диего 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 7 0
Делофеу Херард 7 0
Уолас Соуза 5 1
Перейра Роберто 5 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Молина Науэль 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
22
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
33%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
8
36%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
11%
6
35%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
8
29%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
21%
6
35%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
3
27%
7
30%
76-90

Забито

52
34
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
13%
8
24%
1-15
8
15%
5
15%
16-30
9
17%
4
12%
31-45
13
25%
3
9%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
9
17%
11
32%
76-90

Пропущено

20
45
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
15%
5
11%
1-15
2
10%
8
18%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
4
20%
10
22%
46-60
6
30%
4
9%
61-75
3
15%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4
Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1
Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи 1:1 Заявка 30 18 7 5 52 - 22 61
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе 1:1 Заявка 28 6 13 9 36 - 45 31
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Наполи 1:1 Заявка 15 8 3 4 24 - 11 27
7. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе 1:1 Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
18. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
19. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 24 12
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Удинезе": вместо Бету Гомеша на поле вышел Игнасио Пуссетто.
  • 68'
    Макенго по центру подошёл к штрафной площади, но его удар с восемнадцати метров заблокировал Ди Лоренцо.
  • 66'
    "Наполи" комбинирует на чужой половине поля.
  • Желтая карточка
    65'
    Ррахмани в центре поля сыграл рукой и получил жёлтую карточку.
  • 2 гола - дубль!
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ОСИМХЕН!!! Политано справа выдал пас на ход Ди Лоренцо, прострел которого к ближней штанге в касание замкнул Осимхен.
  • Угловой
    62'
    Инсинье от углового флага навесил на Политано,, который с линии штрафной площади с лёта пробил в Сильвестри.
  • Опасный момент
    61'
    Инсинье слева вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    60'
    Осимхен в чужой штрафной площади толкнул в спину Бекао.
  • Угловой
    59'
    Разыграли гости угловой удар. Делофеу справа не удалось прорваться в штрафную площадь.
  • 58'
    Оспина отразил удар Делофеу справа с острого угла.
  • 56'
    Мари успел помешать Осимхену пробить по воротам с девятнадцати метров.
  • Угловой
    55'
    Политано от углового флага навесил на Кулибали. Последовала скидка к дальней штанге, где Мертенс с лёта пробил немного выше перекладины.
  • 54'
    Пас Инсинье направо на Руя перехватил Уолас.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ОСИМХЕН!!! Руй со штрафного сделал заброс к воротам на Осимхена, который головой вколотил мяч в левый угол.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гомеш толкнул в спину Руя у штрафной площади. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Желтая карточка
    51'
    Удоги долго собирался исполнять аут и получил жёлтую карточку за задержку игры.
  • Фол, нарушение
    51'
    Лоботка в центральном круге ударил сзади по ногам Перейру.
  • 50'
    Инсинье со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    49'
    Зеегелаар сбил Ди Лоренцо. Двадцать восемь метров до ворот.
  • 48'
    Бекао на фланге выбил мяч у Инсинье.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Наполи" произошла замена: вместо Руиса Фабиана на поле вышел Дрис Мертенс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Неаполе!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    Уже после свистка на перерыв Зеегелаар получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • Перерыв
    Перерыв! "Наполи" - "Удинезе" - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Инсинье от углового флага навесил на Кулибали, скидку которого в центр прервал Бекао.
  • 45'
    Бекао на фланге выбил мяч у Осимхена.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Фурно в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гомеш в центре поля ударил локтем в висок Лоботку.
  • 44'
    Кулибали слева подключился к атаке, но у Калиду мяч выбил Бекао.
  • Угловой
    42'
    Политано от углового флага навесил на Кулибали, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    41'
    Замбо-Ангисса слева вошёл в штрафную площадь и откати мяч на Фабиана, удар которого с линии штрафной площади с рикошетами Сильвестри смог отразить ногами.
  • 40'
    Политано справа издали неточно пробил по воротам.
  • 39'
    Бекао справа продвинулся вперёд, но Кулибали не позволил Родриго доставить мяч к воротам.
  • Фол, нарушение
    38'
    Гомеш на левом фланге атаки ударил по ногам Замбо-Ангисса.
  • Угловой
    37'
    Сильвестри кулаком выбил мяч от ворот после навеса Инсинье от углового флага.
  • Опасный момент
    36'
    Инсинье слева пошёл к центру и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Сильвестри мяч отбил.
  • Угловой
    35'
    Не получился навес у Делофеу от углового флага. Мяч прилетел сверху на сетку ворот.
  • Угловой
    34'
    Делофеу от углового флага навесил на Мари, который головой пробил под перекладину. Оспина в отчаянном прыжке спас ворота.
  • 33'
    Делофеу слева выдал пас в центр на Гомеша, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Кулибали.
  • 32'
    Прострел Политано справа к воротам перехватил Мари.
  • 30'
    Навес Политано справа в центр штрафной площади вынес Мари.
  • 29'
    Ди Лоренцо справа навесил к дальней штанге, где Молина опередил Руя и выбил мяч из штрафной площади.
  • 28'
    "Наполи" не получается быстро переходить в атаку, а закрывают зоны гости очень быстро.
  • 26'
    Макенго в центральном круге подкрался сзади к Политано и отобрал мяч у Маттео.
  • Фол, нарушение
    25'
    Инсинье в центре поля толкнул в спину Перейру.
  • 24'
    Политано справа стал смещаться к центру вдоль линии штрафной площади и попытался нанести удар, но не попал ногой по мячу.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДЕЛОФЕУ!!! Перейра слева покатил мяч в центр на Делофеу, который с восемнадцати метров точно пробил в левый нижний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    22'
    Осимхен у центрального круга отобрал мяч у Уоласа с нарушением правил.
  • Опасный момент
    21'
    Политано справа навесил на Инсинье, который с десяти метров пробил немного выше перекладины.
  • 20'
    К середине тайма "Удинезе" выравнял игру, и даже гости стали атаковать острее соперников.
  • Угловой
    18'
    Делофеу разыграл угловой удар с Перейрой. Молина доставить мяч к воротам справа не смог.
  • Опасный момент
    17'
    Молина справа сделал заброс к дальней штанге, где Гомешу никто не мешал бить головой. Мяч пролетел рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Замбо-Ангисса на фланге сбил Удоги.
  • Угловой
    15'
    Политано от углового флага навесил на Кулибали, который головой пробил в правый угол. Сильвестри прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 14'
    Инсинье слева сделал заброс на Замбо-Ангисса, но Мари прервал опасную передачу Лоренцо.
  • 12'
    "Удинезе" смог наладить игру в пас и неспешно перебирается на чужую половину поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Политано с Удоги неудачно столкнулись у угла штрафной площади гостей. Оба не смогли сразу подняться с газона.
  • 10'
    Молина справа выкатил мяч на Гомеша, чей удар с линии штрафной площади заблокировал Ррахмани.
  • Офсайд
    9'
    Удоги слева забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    8'
    Замбо-Ангисса на чужой половине поля нарушил правила.
  • 7'
    Прострел Макенго слева в штрафную площадь перехватил Лоботка.
  • Угловой
    6'
    Инсинье от углового флага подачу исполнил слабо и низко. Уолас мяч перехватил и выбил вперёд.
  • 5'
    Мари заблокировал прострел Осимхена справа к воротам.
  • 4'
    Зеегелаар на фланге выбил мяч у Ди Лоренцо.
  • 3'
    Инсинье слева прорвался к воротам, но Мари помешал Лоренцо нанести удар.
  • 2'
    "Наполи" играет в красной форме, "Удинезе" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Диего Армандо Марадоне"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Наполи 1:1 Удинезе

Исход игры
Наполи
98.3% (116)
Ничья
1.7% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
2:0 Наполи
39% (46)
2:1 Наполи
33.9% (40)
1:0 Наполи
9.3% (11)
3:1 Наполи
9.3% (11)
3:0 Наполи
1.7% (2)
4:1 Наполи
1.7% (2)
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