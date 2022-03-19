Команда Лучано Спаллетти без труда возьмет верх над уступающим в классе и уровне мотивации соперником.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.3
|Инсинье Лоренцо
|7 (6)
|0.23
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.23
|Фабиан Руис
|6
|0.2
|Зелиньски Пётр
|5
|0.17
|Лосано Ирвинг
|4
|0.13
|Петанья Андреа
|3
|0.1
|Ррахмани Амир
|3
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.03
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|9
|0.32
|Гомеш Бету
|8
|0.29
|Молина Науэль
|5
|0.18
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.07
|Форестьери Фернандо
|2
|0.07
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|7
|0
|Делофеу Херард
|7
|0
|Уолас Соуза
|5
|1
|Перейра Роберто
|5
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Молина Науэль
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|1:1 Заявка
|30
|18
|7
|5
|52 - 22
|61
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|28
|6
|13
|9
|36 - 45
|31
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Наполи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 11
|27
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|18.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 24
|12
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8