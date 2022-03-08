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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Удинезе
Прогнозы 38
Наполи 97.4% (37)
X 2.6% (1)
Удинезе 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Удинезе
1.49
4.70
8.00
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История личных встреч

Наполи
Удинезе

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
56.7%
13.3%
9 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.31
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.24
Мертенс Дрис 7 (1) 0.24
Фабиан Руис 6 0.21
Зелиньски Пётр 5 0.17
Лосано Ирвинг 4 0.14
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.03
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 8 0.3
Гомеш Бету 8 0.3
Молина Науэль 5 0.19
Перейра Роберто 2 (1) 0.07
Форестьери Фернандо 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.07
Саксесс Исаак 1 0.04
Макенго Жан-Виктор 1 0.04
Арслан Толгай-Али 1 0.04
Самарджич Лазар 1 0.04
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 4 1
Осимхен Виктор 4 1
Демме Диего 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 7 0
Делофеу Херард 7 0
Уолас Соуза 5 1
Перейра Роберто 5 1
Макенго Жан-Виктор 5 1
Молина Науэль 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Зеегелаар Марвин 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
22
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
33%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
8
36%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
11%
6
35%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
8
29%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
21%
6
35%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
3
27%
7
30%
76-90

Забито

52
34
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
13%
8
24%
1-15
8
15%
5
15%
16-30
9
17%
4
12%
31-45
13
25%
3
9%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
9
17%
11
32%
76-90

Пропущено

20
45
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
15%
5
11%
1-15
2
10%
8
18%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
4
20%
10
22%
46-60
6
30%
4
9%
61-75
3
15%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4
Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1
Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 38
    Наполи 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Удинезе
    1.49
    4.70
    8.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Наполи - Удинезе

    Исход игры
    Наполи
    97.4% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (18)
    Нет
    52.63% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    42.1% (16)
    2:1 Наполи
    39.5% (15)
    1:0 Наполи
    7.9% (3)
    3:1 Наполи
    5.3% (2)
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