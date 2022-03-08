Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Удинезе
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
56.7%
13.3%
9 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|7 (6)
|0.24
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.24
|Фабиан Руис
|6
|0.21
|Зелиньски Пётр
|5
|0.17
|Лосано Ирвинг
|4
|0.14
|Петанья Андреа
|3
|0.1
|Ррахмани Амир
|3
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.03
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|8
|0.3
|Гомеш Бету
|8
|0.3
|Молина Науэль
|5
|0.19
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.07
|Форестьери Фернандо
|2
|0.07
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.04
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.04
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.04
|Самарджич Лазар
|1
|0.04
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|7
|0
|Делофеу Херард
|7
|0
|Уолас Соуза
|5
|1
|Перейра Роберто
|5
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Молина Науэль
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
22
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
33%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
2
22%
8
36%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
11%
6
35%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
8
29%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
21%
6
35%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
3
27%
7
30%
76-90
Забито
52
34
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
7
13%
8
24%
1-15
8
15%
5
15%
16-30
9
17%
4
12%
31-45
13
25%
3
9%
46-60
6
12%
3
9%
61-75
9
17%
11
32%
76-90
Пропущено
20
45
7 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
15%
5
11%
1-15
2
10%
8
18%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
4
20%
10
22%
46-60
6
30%
4
9%
61-75
3
15%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4
Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1
Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Удинезе
Исход игры
Наполи
97.4% (37)
Ничья
2.6% (1)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
47.37% (18)
Нет
52.63% (20)
Популярный счёт
2:0 Наполи
42.1% (16)
2:1 Наполи
39.5% (15)
1:0 Наполи
7.9% (3)
3:1 Наполи
5.3% (2)
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