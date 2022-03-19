Первый тайм

12' Теперь Фулкье попал в положение "вне игры".

11' Взятие ворот отменено - положение "вне игры". Счёт по-прежнему 0:0.

10' ВАР проверяет взятие ворот. Арбитр в поле пошёл сам смотреть. Вопрос в том, был ли офсайд.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Уго Гильямон!

Солер навесил со штрафного, Макси Гомес сделал скидку с левого полуфланга, и Гильямон ногой переправил мяч в цель.