Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Мартинес Валеро
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
21
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
39 Иранцо РубенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Валенсия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|7
|0.25
|Бое Лукас
|7
|0.25
|Фидель Чавес
|5 (1)
|0.18
|Моренте Тете
|2
|0.07
|Бенедетто Дарио
|2
|0.07
|Лукас Перес
|2
|0.07
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|10 (1)
|0.36
|Солер Карлос
|9 (6)
|0.32
|Дуро Уго
|6
|0.21
|Макси Гомес
|3
|0.11
|Гайя Хосе
|2
|0.07
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|Альдерете Омар
|2
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1
|0.04
|Муса Юнус
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|10
|0
|Роко Энсо
|9
|0
|Гумбау Херард
|6
|1
|Фидель Чавес
|7
|0
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|Родригес Франсиско
|3
|1
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Барраган Антонио
|4
|0
|Маскарель Омар
|4
|0
|Мохика Хоан
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Пасторе Хавьер
|2
|1
|Марконе Иван
|3
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Бое Лукас
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|11
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Фулкье Димитри
|8
|0
|Дьякаби Муктар
|8
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
44%
3
17%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
7
27%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
5
36%
2
8%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
14%
6
23%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
4
29%
3
13%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
4
16%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
8
32%
4
25%
76-90
Забито
30
42
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
20%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
3
10%
8
19%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
7
23%
5
12%
61-75
8
27%
10
24%
76-90
Пропущено
39
42
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
8
21%
6
14%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
10
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|29
|9
|11
|9
|41 - 43
|38
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|26 - 35
|35
|12.
|Эльче
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|30 - 39
|33
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Мальорка
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 48
|26
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Валенсия
Исход игры
Эльче
8% (9)
Ничья
39.3% (44)
Валенсия
52.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (38)
1:2 Валенсия
25% (28)
0:1 Валенсия
14.3% (16)
0:2 Валенсия
8% (9)
1:0 Эльче
4.5% (5)
2:1 Эльче
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:3 Валенсия
2.7% (3)
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