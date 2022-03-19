  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Валенсия
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 112
Эльче 8% (9)
X 39.3% (44)
Валенсия 52.7% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Валенсия
2.88
3.30
2.77
Все Коэффициенты
Новости
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
18
Понсе
Эсекель
28
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
12
Дьякаби
Муктар
15
Альдерете
Омар
32
Васкес
Хесус
10
Солер
Карлос
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
21
Хиль
Бриан
Эльче
4-4-2
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Эльче
Валенсия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
П
0:4
П
3:1
П
2:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.25
Бое Лукас 7 0.25
Фидель Чавес 5 (1) 0.18
Моренте Тете 2 0.07
Бенедетто Дарио 2 0.07
Лукас Перес 2 0.07
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 10 (1) 0.36
Солер Карлос 9 (6) 0.32
Дуро Уго 6 0.21
Макси Гомес 3 0.11
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 9 0
Гумбау Херард 6 1
Фидель Чавес 7 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Барраган Антонио 4 0
Маскарель Омар 4 0
Мохика Хоан 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бигас Педро 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 11 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 8 0
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
44%
3
17%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
7
27%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
5
36%
2
8%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
4
29%
3
13%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
4
16%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
8
32%
4
25%
76-90

Забито

30
42
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
20%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
3
10%
8
19%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
7
23%
5
12%
61-75
8
27%
10
24%
76-90

Пропущено

39
42
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
8
21%
6
14%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
10
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия 0:0 Заявка 29 9 11 9 41 - 43 38
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эльче 0:0 Заявка 29 8 9 12 30 - 39 33
13. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
14. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия 0:0 Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче 0:0 Заявка 14 5 6 3 16 - 14 21
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Валенсия 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче 0:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    12'
    Теперь Фулкье попал в положение "вне игры".
  • 11'
    Взятие ворот отменено - положение "вне игры". Счёт по-прежнему 0:0.
  • Видеоповтор
    10'
    ВАР проверяет взятие ворот. Арбитр в поле пошёл сам смотреть. Вопрос в том, был ли офсайд.
  • Офсайд
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Уго Гильямон!
    Солер навесил со штрафного, Макси Гомес сделал скидку с левого полуфланга, и Гильямон ногой переправил мяч в цель.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гумбау метрах в 20-25 от своей штрафной сфолил против Альдерете.
  • Офсайд
    4'
    Понсе оказался в офсайде.
  • 3'
    "Эльче" в белой форме, "Валенсия" - в красно-чёрном.
  • Травма, повреждение
    2'
    Милье потребовалась медицинская помощь.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 11'
    Контроль мяча: Эльче: 63%, Валенсия: 37%.
  • Офсайд
    11'
    Фулкье Димитри из команды Валенсия в офсайде
  • 11'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Валенсия отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 7'
    Макси Гомес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О О Л! Валенсия забивает! Уго Гильямон отличился.
  • 7'
    Макси Гомес из команды Валенсия делает передачу одноклубнику.
  • 7'
    Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Гумбау Херард из команды Эльче опасно и грубо сыграл. Альдерете Омар пострадал.
  • 6'
    Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Хиль Бриан из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Мохика Хоан из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Хиль Бриан
  • 5'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Эльче: 68%, Валенсия: 32%.
  • Офсайд
    4'
    Понсе Эсекель из команды Эльче в офсайде
  • 4'
    Милья Пере из команды Эльче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Валенсия контролирует мяч.
  • 3'
    Отличный пас сделал Барраган Антонио из команды Эльче. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Эльче начинает контратаку
  • 3'
    Фулкье Димитри из команды Валенсия идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Эльче контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    2'
    Милья Пере возвращается на поле.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Милья Пере получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    1'
    Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Эльче начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эльче 0:0 Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Эльче 0:0 Валенсия

Исход игры
Эльче
8% (9)
Ничья
39.3% (44)
Валенсия
52.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (38)
1:2 Валенсия
25% (28)
0:1 Валенсия
14.3% (16)
0:2 Валенсия
8% (9)
1:0 Эльче
4.5% (5)
2:1 Эльче
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:3 Валенсия
2.7% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 