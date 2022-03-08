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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 36
Эльче 5.6% (2)
X 22.2% (8)
Валенсия 72.2% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Валенсия
2.92
3.26
2.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эльче
Валенсия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
П
0:4
П
3:1
П
2:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 7 0.25
Бое Лукас 7 0.25
Фидель Чавес 5 (1) 0.18
Моренте Тете 2 0.07
Бенедетто Дарио 2 0.07
Лукас Перес 2 0.07
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 10 (1) 0.36
Солер Карлос 9 (6) 0.32
Дуро Уго 6 0.21
Макси Гомес 3 0.11
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.04
Васс Даниэль 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 0.04
Муса Юнус 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 10 0
Роко Энсо 9 0
Гумбау Херард 6 1
Фидель Чавес 7 0
Гутьеррес Хосе 3 1
Родригес Франсиско 3 1
Диего Гонсалес VII 3 1
Барраган Антонио 4 0
Маскарель Омар 4 0
Мохика Хоан 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Пасторе Хавьер 2 1
Марконе Иван 3 0
Касилья Кико 3 0
Милья Пере 3 0
Бое Лукас 3 0
Моренте Тете 3 0
Бигас Педро 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Олаза Лукас 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 11 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 8 0
Дьякаби Муктар 8 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Джейсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Хиль Бриан 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
44%
3
17%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
7%
7
27%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
5
36%
2
8%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
14%
6
23%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
4
29%
3
13%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
6
43%
2
8%
61-75
1
7%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
4
16%
4
25%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
8
32%
4
25%
76-90

Забито

30
42
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
20%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
3
10%
8
19%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
7
23%
5
12%
61-75
8
27%
10
24%
76-90

Пропущено

39
42
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
3
8%
7
17%
1-15
8
21%
6
14%
16-30
5
13%
6
14%
31-45
7
18%
5
12%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
10
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0 Эльче - Райо Вальекано 2:1
Севилья - Эльче 2:0 Эльче - Алавес 3:1 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2
Валенсия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1
Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Эльче 5.6% (2)
    X 22.2% (8)
    Валенсия 72.2% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Валенсия
    2.92
    3.26
    2.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Валенсия

    Исход игры
    Эльче
    5.6% (2)
    Ничья
    22.2% (8)
    Валенсия
    72.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (25)
    Нет
    30.56% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    41.7% (15)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    0:1 Валенсия
    16.7% (6)
    0:2 Валенсия
    11.1% (4)
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