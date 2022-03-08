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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Интер Милан
Фиорентина

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

32 матча

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.5
Джеко Эдин 12 0.43
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.21
Перишич Иван 5 (1) 0.18
Корреа Хоакин 4 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Санчес Алексис 3 0.11
Шкриньяр Милан 3 0.11
Барелла Николо 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.04
Видаль Артуро 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Д'Амброзио Данило 1 0.04
Весино Матиас 1 0.04
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.61
Бираги Кристиано 4 (1) 0.14
Бонавентура Джакомо 3 0.11
Соттил Рикардо 3 0.11
Торрейра Лукас 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 0.11
Гонсалес Николас 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.04
Дункан Альфред 1 0.04
Кастровилли Гаэтано 1 0.04
Одриосола Альваро 1 0.04
Кабрал Артур 1 0.04
Амрабат Софьян 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Миленкович Никола 1 0.04
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Перишич Иван 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Госенс Робин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 6 1
Миленкович Никола 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Торрейра Лукас 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
4
11%
0
0%
1-15
7
20%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
5
14%
5
33%
46-60
11
31%
2
13%
61-75
2
6%
4
27%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
5
24%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
7
33%
76-90

Забито

27
34
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
4
15%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
1
4%
6
18%
61-75
8
30%
30%
6
18%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

62
49
29 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
8
13%
3
6%
1-15
10
16%
5
10%
16-30
11
18%
12
24%
31-45
11
18%
11
22%
46-60
12
19%
8
16%
61-75
10
16%
10
20%
76-90

Пропущено

22
35
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
4
18%
1
3%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
3
14%
6
17%
31-45
1
5%
7
20%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
6
27%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Интер Милан 94.9% (37)
    X 5.1% (2)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Фиорентина
    1.53
    4.90
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Интер Милан
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    59% (23)
    2:0 Интер Милан
    20.5% (8)
    1:0 Интер Милан
    10.3% (4)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    3:1 Интер Милан
    5.1% (2)
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