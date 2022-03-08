Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Фиорентина
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
32 матча
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|0.5
|Джеко Эдин
|12
|0.43
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.21
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.18
|Корреа Хоакин
|4
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.11
|Санчес Алексис
|3
|0.11
|Шкриньяр Милан
|3
|0.11
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Димарко Федерико
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.04
|Весино Матиас
|1
|0.04
|Брозович Марсело
|0
|0
|Госенс Робин
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.61
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.11
|Соттил Рикардо
|3
|0.11
|Торрейра Лукас
|3
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.11
|Гонсалес Николас
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Мале Юссеф
|2
|0.07
|Кальехон Хосе
|1
|0.04
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.04
|Одриосола Альваро
|1
|0.04
|Кабрал Артур
|1
|0.04
|Амрабат Софьян
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Миленкович Никола
|1
|0.04
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Перишич Иван
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Миленкович Никола
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Торрейра Лукас
|5
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
4
11%
0
0%
1-15
7
20%
1
7%
16-30
6
17%
3
20%
31-45
5
14%
5
33%
46-60
11
31%
2
13%
61-75
2
6%
4
27%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
5
24%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
7
33%
76-90
Забито
27
34
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
4
15%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
1
4%
6
18%
61-75
8
30%
30%
6
18%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
62
49
29 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
8
13%
3
6%
1-15
10
16%
5
10%
16-30
11
18%
12
24%
31-45
11
18%
11
22%
46-60
12
19%
8
16%
61-75
10
16%
10
20%
76-90
Пропущено
22
35
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
4
18%
1
3%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
3
14%
6
17%
31-45
1
5%
7
20%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
6
27%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0
Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина
Исход игры
Интер Милан
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Фиорентина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
59% (23)
2:0 Интер Милан
20.5% (8)
1:0 Интер Милан
10.3% (4)
1:1 Ничья
5.1% (2)
3:1 Интер Милан
5.1% (2)
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