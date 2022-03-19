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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19429
Леванте
0'
1:0
44' Гол
Авила Эсекьель
47' Желтая карточка
Пубиль Марк
2:0
57' Гол
Будимир Анте
3:0
64' Гол
Брашанац Дарко
3:1
76' Гол
Рохер Марти
90'+5

Ход матча

44'
Авила Эсекьель
(Будимир Анте)
1:0
47'
 
Пубиль Марк
57'
Будимир Анте
(Гарсия Рубен)
2:0
62'
 
Гомес Даниэль
Касерес Мартин
64'
Брашанац Дарко
3:0
68'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
68'
Бенито Икер
Авила Эсекьель
 
75'
 
Кантеро Алехандро
Барди Энис
75'
 
Сольдадо Роберто
Гомес Даниэль
76'
3:1
Рохер Марти
(Сольдадо Роберто)
77'
Ойер Санхурхо
Брашанац Дарко
 
77'
Перес Иньиго
Монкайола Хон
 
77'
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
 
84'
 
Франкеза Энрик
Сон
85'
 
Мирамон Хорхе
Пубиль Марк

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Осасуна 75% (84)
X 20.5% (23)
Леванте 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
34
Карденас
Дани
42
Пубиль
Марк
4
Робер
Пьер
14
Везу
Рубен
7
Касерес
Мартин
2
Сон
12
Малса
Микаэль
8
Пепелу
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
Осасуна
4-3-3
Леванте
5-3-2

История личных встреч

Осасуна
Леванте

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
П
2:0
П
0:1
П
0:2
П
4:0
П
0:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 5 0.17
Кике Гарсия 5 (1) 0.17
Гарсия Давид III 4 0.14
Будимир Анте 3 (1) 0.1
Монкайола Хон 2 0.07
Торрес Роберто 2 (2) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Санчес Мануэль 1 0.03
Анхель Хосе 1 0.03
Мартинес Хавьер II 1 0.03
Перес Иньиго 1 0.03
Торро Лукас 1 0.03
Барха Энрике 1 0.03
Видаль Начо 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.24
Рохер Марти 5 (1) 0.17
Де Фрутос Хорхе 4 0.14
Гомес Даниэль 3 0.1
Мелеро Гонсало 3 0.1
Барди Энис 3 (2) 0.1
Кампанья Хосе 2 0.07
Сольдадо Роберто 1 0.03
Мустафи Шкодран 1 0.03
Сон 1 0.03
Робер Пьер 1 0.03
Малса Микаэль 0 0
Кантеро Алехандро 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 8 0
Видаль Начо 8 0
Авила Эсекьель 6 1
Гарсия Давид III 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Унаи Гарсия 5 0
Санчес Мануэль 5 0
Анхель Хосе 2 1
Торрес Роберто 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Бенито Икер 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 7 0
Сольдадо Роберто 5 1
Клерк Карлос 6 0
Рохер Марти 6 0
Кампанья Хосе 4 1
Малса Микаэль 5 0
Мирамон Хорхе 5 0
Моралес Луис 5 0
Мелеро Гонсало 5 0
Сон 3 1
Робер Пьер 3 1
Де Фрутос Хорхе 4 0
Дуарте Оскар 3 0
Везу Рубен 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Alessio Lisci 1 1
Касерес Мартин 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Карденас Дани 2 0
Постиго Серхио 1 0
Гомес Даниэль 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Пубиль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
4
27%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Пропущено

19
36
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
11%
7
19%
1-15
5
26%
2
6%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
3
16%
7
19%
61-75
6
32%
10
28%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
40%
6
35%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
4
18%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Забито

30
31
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
6
20%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
5
17%
8
26%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
8
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

35
58
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
4
11%
11
19%
1-15
9
26%
3
5%
16-30
3
9%
9
16%
31-45
6
17%
8
14%
46-60
5
14%
12
21%
61-75
8
23%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Леванте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1
Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М 1:0 Заявка 29 16 6 7 53 - 36 54
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 29 10 11 8 33 - 28 41
9. Валенсия Заявка 29 10 10 9 42 - 43 40
10. Осасуна Заявка 29 10 8 11 29 - 36 38
11. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано 0:1 Заявка 28 9 5 14 29 - 34 32
14. Эльче Заявка 29 8 8 13 30 - 40 32
15. Хетафе Заявка 29 6 11 12 27 - 33 29
16. Гранада Заявка 29 6 10 13 31 - 46 28
17. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 29 5 7 17 23 - 48 22
20. Леванте Заявка 29 3 10 16 31 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М 1:0 Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано 0:1 Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 15 24
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Атлетико М 1:0 Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
3. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
4. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
5. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
19. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
20. Райо Вальекано 0:1 Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Осасуна 75% (84)
X 20.5% (23)
Леванте 4.5% (5)
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Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Леванте

Исход игры
Осасуна
75% (84)
Ничья
20.5% (23)
Леванте
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.9% (48)
2:1 Осасуна
25.9% (29)
1:1 Ничья
17.9% (20)
2:0 Осасуна
4.5% (5)
1:2 Леванте
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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