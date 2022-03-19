Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
44' ГолАвила Эсекьель
47' Желтая карточкаПубиль Марк
2:0
57' ГолБудимир Анте
3:0
64' ГолБрашанац Дарко
3:1
76' ГолРохер Марти
Ход матча
44'
1:0
47'
57'
2:0
64'
3:0
76'
3:1
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
42
Пубиль
Марк
14
Везу
Рубен
2
Сон
8
Пепелу
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бенито ИкерНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лиски Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Леванте
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|5
|0.17
|Кике Гарсия
|5 (1)
|0.17
|Гарсия Давид III
|4
|0.14
|Будимир Анте
|3 (1)
|0.1
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|1
|0.03
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|Торро Лукас
|1
|0.03
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Видаль Начо
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.24
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.17
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.14
|Гомес Даниэль
|3
|0.1
|Мелеро Гонсало
|3
|0.1
|Барди Энис
|3 (2)
|0.1
|Кампанья Хосе
|2
|0.07
|Сольдадо Роберто
|1
|0.03
|Мустафи Шкодран
|1
|0.03
|Сон
|1
|0.03
|Робер Пьер
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|0
|0
|Кантеро Алехандро
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|8
|0
|Видаль Начо
|8
|0
|Авила Эсекьель
|6
|1
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Унаи Гарсия
|5
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Анхель Хосе
|2
|1
|Торрес Роберто
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Бенито Икер
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|7
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|1
|Клерк Карлос
|6
|0
|Рохер Марти
|6
|0
|Кампанья Хосе
|4
|1
|Малса Микаэль
|5
|0
|Мирамон Хорхе
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Мелеро Гонсало
|5
|0
|Сон
|3
|1
|Робер Пьер
|3
|1
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0
|Дуарте Оскар
|3
|0
|Везу Рубен
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Alessio Lisci
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Карденас Дани
|2
|0
|Постиго Серхио
|1
|0
|Гомес Даниэль
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
4
27%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Пропущено
19
36
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
11%
7
19%
1-15
5
26%
2
6%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
3
16%
7
19%
61-75
6
32%
10
28%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
40%
6
35%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
4
18%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Забито
30
31
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
6
20%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
5
17%
8
26%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
8
27%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
35
58
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
4
11%
11
19%
1-15
9
26%
3
5%
16-30
3
9%
9
16%
31-45
6
17%
8
14%
46-60
5
14%
12
21%
61-75
8
23%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетико М 0:3
Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Осасуна - Севилья 0:0 Осасуна - Алавес 0:1 Гранада - Осасуна 0:2 Сельта - Осасуна 2:0 Осасуна - Кадис 2:0 Жирона - Осасуна 1:0 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0 Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Леванте
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Леванте - Эспаньол 1:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Леванте - Эльче 3:0 Сельта - Леванте 1:1
Атлетико М - Леванте 0:1 Леванте - Бетис 2:4 Хетафе - Леванте 3:0 Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4 Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|29
|16
|6
|7
|53 - 36
|54
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|33 - 28
|41
|9.
|Валенсия
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|42 - 43
|40
|10.
|Осасуна
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|29 - 36
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 34
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 40
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|27 - 33
|29
|16.
|Гранада
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|17.
|Мальорка
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 48
|26
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 48
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|29
|3
|10
|16
|31 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 15
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
|20.
|Райо Вальекано
|0:1 Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Леванте
Исход игры
Осасуна
75% (84)
Ничья
20.5% (23)
Леванте
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.9% (48)
2:1 Осасуна
25.9% (29)
1:1 Ничья
17.9% (20)
2:0 Осасуна
4.5% (5)
1:2 Леванте
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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