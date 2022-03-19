Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Дэниел Карденас отбил мяч на угловой после удара Кике Гарсия из штрафной площади.

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Леванте выполняет удар от ворот.

91' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Кике Гарсия нанес удар, мяч был парирован, но Дэниел Карденас не удержал его в руках.

89' Почти гол! Торро Лукас пробил головой по воротам, но Дэниел Карденас спас!

86' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Леванте выполняет удар от ворот.

85' Бенито Икер не смог попасть в створ ударом издали

82' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Осасуна

82' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Сон из команды Леванте сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

80' Леванте выполняет удар от ворот.

80' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Отличные скиллы показывает Кике Гарсия , обводя своих соперников

78' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Кантеро Алехандро из штрафной площади.

78' Опасность! Рохер Марти из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

76' Г О О О О Л - Рохер Марти забивает с правой ноги!

76' Леванте выполняет удар от ворот.

76' Кике Гарсия из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Пепелу нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Леванте выполняет удар от ворот.

73' Леванте выполняет удар от ворот.

73' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Леванте выполняет удар от ворот.

70' Бенито Икер не смог попасть в створ ударом издали

69' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Осасуна выполняет удар от ворот.

67' Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали

66' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Г О О О О Л - Брашанац Дарко забивает ударом с левой ноги!

64' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Г О О О О Л - Будимир Анте забивает с левой ноги!

57' Опасность! Гарсия Рубен из команды Осасуна отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

57' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Осасуна

56' Малса Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Торро Лукас не смог попасть в створ ударом издали

52' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

48' Сегодняшная посещаемость составляет 19429 болельщиков

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Пубиль Марк получил желтую карточку от судьи