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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Милан
Прогнозы 120
Кальяри 0% (0)
X 6.7% (8)
Милан 93.3% (112)
+1
выиграет Милан, со счетом 0:2
Хозяева ведут борьбу за выживание, а значит, мотивации им не занимать. Но против «Милана», в его нынешней... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Милан
5.60
4.14
1.72
Все Коэффициенты
Новости
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Кальяри
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Милан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

27 матчей

3.7%
18.5%
77.8%
1 победа 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 10 (3) 0.34
Паволетти Леонардо 5 0.17
Перейро Гастон 4 0.14
Кейта Бальде 3 0.1
Дейола Алессандро 3 0.1
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.28
Ибрагимович Златан 8 0.28
Жиру Оливье 8 (2) 0.28
Кесси Франк 5 (2) 0.17
Тео Эрнандес 4 (1) 0.14
Мессьяс Жуниор 4 0.14
Диас Браим 3 0.1
Калабрия Давиде 2 0.07
Ребич Анте 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 8 0
Далберт Эстеван 8 0
Паволетти Леонардо 7 0
Марин Рэзван 5 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Грасси Альберто 3 0
Нандес Найтан 3 0
Ловато Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Белланова Рауль 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
32
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
1
6%
6
19%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
29%
29%
6
19%
46-60
5
29%
29%
6
19%
61-75
2
12%
8
25%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
6
25%
7
41%
76-90

Забито

12
22
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
7%
4
31%
1-15
5
18%
3
23%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
3
11%
2
15%
76-90

Забито

29
54
8 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 3
2
7%
11
20%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
2
7%
8
15%
31-45
9
31%
7
13%
46-60
9
31%
8
15%
61-75
3
10%
11
20%
76-90

Пропущено

52
30
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 18
5
10%
6
20%
1-15
7
13%
6
20%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
11
21%
2
7%
46-60
10
19%
4
13%
61-75
9
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1
Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
4. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
5. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
6. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
7. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
18. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
19. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Марко Ди Белло из Бриндизи. Помогать ему на бровках будут Джорджо Перетти и Стефано Дель Джоване. Резервным арбитром на этот матч назначен Ливио Маринелли. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче тридцатого тура чемпионата Италии между "Кальяри" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 120
Кальяри 0% (0)
X 6.7% (8)
Милан 93.3% (112)
+1
выиграет Милан, со счетом 0:2
Хозяева ведут борьбу за выживание, а значит, мотивации им не занимать. Но против «Милана», в его нынешней... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Милан
5.60
4.14
1.72
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Прогнозы на матч Кальяри - Милан

Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
6.7% (8)
Милан
93.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:2 Милан
46.7% (56)
0:1 Милан
17.5% (21)
0:2 Милан
16.7% (20)
1:3 Милан
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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