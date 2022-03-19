Хозяева ведут борьбу за выживание, а значит, мотивации им не занимать. Но против «Милана», в его нынешней... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.34
|Паволетти Леонардо
|5
|0.17
|Перейро Гастон
|4
|0.14
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.28
|Ибрагимович Златан
|8
|0.28
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.28
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.17
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.1
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|8
|0
|Далберт Эстеван
|8
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|5.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|18.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8