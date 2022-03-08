Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Unipol Domus
История личных встреч
Кальяри
Милан
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
27 матчей
3.7%
18.5%
77.8%
1 победа 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|10 (3)
|0.34
|Паволетти Леонардо
|5
|0.17
|Перейро Гастон
|4
|0.14
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.28
|Ибрагимович Златан
|8
|0.28
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.28
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.17
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.1
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|8
|0
|Далберт Эстеван
|8
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
32
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
1
6%
6
19%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
29%
29%
6
19%
46-60
5
29%
29%
6
19%
61-75
2
12%
8
25%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
6
25%
7
41%
76-90
Забито
12
22
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
7%
4
31%
1-15
5
18%
3
23%
16-30
7
25%
1
8%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
3
11%
2
15%
76-90
Забито
29
54
8 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 3
2
7%
11
20%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
2
7%
8
15%
31-45
9
31%
7
13%
46-60
9
31%
8
15%
61-75
3
10%
11
20%
76-90
Пропущено
52
30
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 18
5
10%
6
20%
1-15
7
13%
6
20%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
11
21%
2
7%
46-60
10
19%
4
13%
61-75
9
17%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1
Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2
Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
8.1% (3)
Милан
91.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
64.9% (24)
0:2 Милан
13.5% (5)
0:1 Милан
10.8% (4)
2:2 Ничья
8.1% (3)
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