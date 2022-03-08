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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 34
Райо Вальекано 0% (0)
X 2.9% (1)
Атлетико М 97.1% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетико М
4.10
3.40
2.13
Все Коэффициенты

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

16 матчей

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.19
Фалькао Радамель 5 0.19
Трехо Оскар 3 (3) 0.11
Гвардиола Серхи 3 0.11
Нтекья Ранди 3 0.11
Паласон Иси 2 0.07
Бебе Тьягу 1 0.04
Балью Иван 1 0.04
Комесанья Санти 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Эрнандес Марио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 1 0.04
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.39
Суарес Луис 9 (1) 0.32
Фелиш Жоау 6 0.21
Кунья Матеус 5 0.18
Лемар Тома 4 0.14
Карраско Янник 3 0.11
Гризманн Антуан 3 0.11
Эрмосо Марио 2 0.07
Фелипе Аугусто IV 2 0.07
Лоди Ренан 2 0.07
Кондогбия Жоффрей 1 0.04
Врсалько Шиме 1 0.04
Де Пауль Родриго 1 0.04
Льоренте Маркос 0 0
Коке Хорхе 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 8 0
Комесанья Санти 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Катена Алехандро 5 0
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Ираола Андони 2 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 7 1
Суарес Луис 7 0
Хименес Хосе 7 0
Савич Стефан 6 0
Де Пауль Родриго 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Диего Симеоне 4 1
Карраско Янник 5 0
Коке Хорхе 4 0
Эррера Эктор 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Корреа Анхель 3 0
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Васс Даниэль 2 0
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Лемар Тома 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Облак Ян 1 0
Лоди Ренан 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
29
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
15%
6
21%
1-15
7
35%
1
3%
16-30
2
10%
2
7%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
3
15%
10
34%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
6
26%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Забито

29
52
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 18
12 Не забивали 4
4
14%
7
13%
1-15
7
24%
6
12%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
6
21%
16
31%
76-90

Пропущено

33
36
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
4
12%
4
11%
1-15
7
21%
6
17%
16-30
6
18%
9
25%
31-45
4
12%
7
19%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
8
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 28 20 6 2 59 - 21 66
2. Севилья Заявка 28 15 11 2 40 - 19 56
3. Атлетико М Заявка 28 15 6 7 52 - 36 51
4. Барселона Заявка 27 14 9 4 52 - 29 51
5. Бетис Заявка 28 15 4 9 50 - 35 49
6. Реал Сосьедад Заявка 28 13 8 7 29 - 29 47
7. Вильярреал Заявка 28 12 9 7 48 - 26 45
8. Атлетик Б Заявка 28 10 10 8 32 - 27 40
9. Валенсия Заявка 28 9 10 9 41 - 43 37
10. Сельта Заявка 28 9 8 11 33 - 32 35
11. Осасуна Заявка 28 9 8 11 26 - 35 35
12. Эспаньол Заявка 28 8 9 11 34 - 41 33
13. Райо Вальекано Заявка 27 9 5 13 29 - 33 32
14. Эльче Заявка 28 8 8 12 30 - 39 32
15. Хетафе Заявка 28 6 10 12 26 - 32 28
16. Мальорка Заявка 28 6 8 14 26 - 48 26
17. Гранада Заявка 28 5 10 13 28 - 44 25
18. Кадис Заявка 28 4 12 12 24 - 41 24
19. Алавес Заявка 28 5 7 16 21 - 45 22
20. Леванте Заявка 28 3 10 15 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 4 0 32 - 9 34
2. Севилья Заявка 13 10 3 0 28 - 11 33
3. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
4. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 25 - 13 30
5. Барселона Заявка 13 9 2 2 31 - 13 29
6. Реал Сосьедад Заявка 14 8 4 2 11 - 6 28
7. Райо Вальекано Заявка 14 8 3 3 21 - 10 27
8. Бетис Заявка 15 8 2 5 27 - 18 26
9. Эспаньол Заявка 14 7 4 3 21 - 16 25
10. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
11. Хетафе Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
12. Валенсия Заявка 14 5 6 3 22 - 18 21
13. Эльче Заявка 13 5 5 3 16 - 14 20
14. Сельта Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
15. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гранада Заявка 14 4 4 6 17 - 22 16
17. Алавес Заявка 14 4 4 6 10 - 15 16
18. Осасуна Заявка 14 3 6 5 11 - 19 15
19. Леванте Заявка 14 2 7 5 17 - 22 13
20. Кадис Заявка 14 1 8 5 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 10 2 2 27 - 12 32
2. Севилья Заявка 15 5 8 2 12 - 8 23
3. Бетис Заявка 13 7 2 4 23 - 17 23
4. Барселона Заявка 14 5 7 2 21 - 16 22
5. Атлетико М Заявка 14 6 3 5 27 - 23 21
6. Осасуна Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Реал Сосьедад Заявка 14 5 4 5 18 - 23 19
8. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
9. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
10. Валенсия Заявка 14 4 4 6 19 - 25 16
11. Вильярреал Заявка 13 3 5 5 13 - 12 14
12. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
13. Эльче Заявка 15 3 3 9 14 - 25 12
14. Гранада Заявка 14 1 6 7 11 - 22 9
15. Мальорка Заявка 13 2 2 9 13 - 31 8
16. Эспаньол Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
17. Алавес Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
18. Хетафе Заявка 14 0 6 8 7 - 19 6
19. Леванте Заявка 14 1 3 10 13 - 33 6
20. Райо Вальекано Заявка 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Райо Вальекано 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Атлетико М 97.1% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Атлетико М
    4.10
    3.40
    2.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Атлетико М
    97.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (22)
    Нет
    35.29% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    58.8% (20)
    0:1 Атлетико М
    20.6% (7)
    0:2 Атлетико М
    14.7% (5)
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