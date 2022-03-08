Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кампо де Вальекас
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетико М
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.19
|Фалькао Радамель
|5
|0.19
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.11
|Гвардиола Серхи
|3
|0.11
|Нтекья Ранди
|3
|0.11
|Паласон Иси
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|1
|0.04
|Балью Иван
|1
|0.04
|Комесанья Санти
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Эрнандес Марио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.04
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.39
|Суарес Луис
|9 (1)
|0.32
|Фелиш Жоау
|6
|0.21
|Кунья Матеус
|5
|0.18
|Лемар Тома
|4
|0.14
|Карраско Янник
|3
|0.11
|Гризманн Антуан
|3
|0.11
|Эрмосо Марио
|2
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.07
|Лоди Ренан
|2
|0.07
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.04
|Врсалько Шиме
|1
|0.04
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|9
|0
|Балью Иван
|8
|0
|Комесанья Санти
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Катена Алехандро
|5
|0
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Мараш Никола
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|7
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Савич Стефан
|6
|0
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Карраско Янник
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Корреа Анхель
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
29
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
3
15%
6
21%
1-15
7
35%
1
3%
16-30
2
10%
2
7%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
3
15%
10
34%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
6
26%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
3
20%
76-90
Забито
29
52
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 18
12 Не забивали 4
4
14%
7
13%
1-15
7
24%
6
12%
16-30
4
14%
6
12%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
6
21%
16
31%
76-90
Пропущено
33
36
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 20
4
12%
4
11%
1-15
7
21%
6
17%
16-30
6
18%
9
25%
31-45
4
12%
7
19%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
8
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0
Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 21
|66
|2.
|Севилья
|Заявка
|28
|15
|11
|2
|40 - 19
|56
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|52 - 36
|51
|4.
|Барселона
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|52 - 29
|51
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|50 - 35
|49
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|29 - 29
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|48 - 26
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|32 - 27
|40
|9.
|Валенсия
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 43
|37
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|33 - 32
|35
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|26 - 35
|35
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 41
|33
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 33
|32
|14.
|Эльче
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|30 - 39
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|26 - 32
|28
|16.
|Мальорка
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 48
|26
|17.
|Гранада
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Кадис
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|24 - 41
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|21 - 45
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|28
|3
|10
|15
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 9
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|28 - 11
|33
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 13
|30
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|11 - 6
|28
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 10
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 18
|26
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|12.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 18
|21
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|18.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 19
|15
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|17 - 22
|13
|20.
|Кадис
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|12 - 8
|23
|3.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 17
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 16
|22
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 23
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|9.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 12
|14
|12.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|13.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 31
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 19
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|13 - 33
|6
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М
Исход игры
Райо Вальекано
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Атлетико М
97.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
64.71% (22)
Нет
35.29% (12)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
58.8% (20)
0:1 Атлетико М
20.6% (7)
0:2 Атлетико М
14.7% (5)
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