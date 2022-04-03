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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:0
Второй тайм: 77'
Утсиктенс
0'
7' Желтая карточка
10' Желтая карточка
Милованович Вилльям
16' Желтая карточка
Вийтикко Микко
1:0
19' Гол
Саид Мохаммед
21' Желтая карточка
Lucas Hedlund
38' Желтая карточка
Бркич Харис
39' Желтая карточка
Модиг Йеспер
50' Желтая карточка
Allan Mohideen
77'
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Браттберг
Йохан
4
Allan
Mohideen
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
7
Бом
Карл
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
19
Nsima
Peter
Треллеборг
4-3-3
Утсиктенс
5-3-1-1

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2
Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0
Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2 Лундс ФФ - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Утсиктенс - ИФК Мальмё 1:2 Эстерлен - Утсиктенс 1:8
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Модиг Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Саид Мохаммед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Вийтикко Микко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    William Milovanovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Утсиктенс
1.85
3.78
4.38
Все Коэффициенты
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