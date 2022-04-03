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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
7' Желтая карточка
Бом Карл
10' Желтая карточка
Милованович Вилльям
16' Желтая карточка
Вийтикко Микко
1:0
19' Гол
Саид Мохаммед
21' Желтая карточка
Lucas Hedlund
38' Желтая карточка
Бркич Харис
39' Желтая карточка
Модиг Йеспер
50' Желтая карточка
Allan Mohideen
78' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
90' Желтая карточка
Блумберг Юхан
90'+5
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Браттберг
Йохан
4
Allan
Mohideen
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
7
Бом
Карл
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
19
Nsima
Peter
Треллеборг
4-3-3
Утсиктенс
5-3-1-1

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2
Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0
Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2 Лундс ФФ - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Утсиктенс - ИФК Мальмё 1:2 Эстерлен - Утсиктенс 1:8
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Модиг Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Саид Мохаммед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Вийтикко Микко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    William Milovanovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Бом Карл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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