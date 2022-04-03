1:0
Конец матча
7' Желтая карточкаБом Карл
10' Желтая карточкаМилованович Вилльям
16' Желтая карточкаВийтикко Микко
1:0
19' ГолСаид Мохаммед
21' Желтая карточкаLucas Hedlund
38' Желтая карточкаБркич Харис
39' Желтая карточкаМодиг Йеспер
50' Желтая карточкаAllan Mohideen
78' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
90' Желтая карточкаБлумберг Юхан
Ход матча
7'
16'
19'
21'
38'
39'
50'
78'
90'
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бом КарлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2
Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0
Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2 Лундс ФФ - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Утсиктенс - ИФК Мальмё 1:2 Эстерлен - Утсиктенс 1:8