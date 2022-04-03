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  3. Швеция: Суперэттан
Норрбю
1:0
Второй тайм: 79'
Далкурд
0'
15' Желтая карточка
Костонс Кун
35' Желтая карточка
Бекай Перпарим
45' Желтая карточка
Сиводедов Кристиан Рубио
1:0
66' Гол
Саволайнен Никлас
79'
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
10
Булут
Экин
31
Аллен
Бобби
5
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
2
Олберкис
Сигитас
3
Alex
Simovski
99
Лагерфельдт
Лукас
32
Stefan
Wolf2
16
Rassa
Rahmani
14
Костонс
Кун
7
Кабаши
Ариан
39
Andreas
Katsantonis
Норрбю
3-5-2
Далкурд
4-2-3-1

История личных встреч

Норрбю
Далкурд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
0:3
С
4:1

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2
Далкурд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2
Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сиводедов Кристиан Рубио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Бекай Перпарим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Костонс Кун получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Далкурд
1.76
4.00
4.70
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Норрбю
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