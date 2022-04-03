15' Желтая карточкаКостонс Кун
35' Желтая карточкаБекай Перпарим
45' Желтая карточкаСиводедов Кристиан Рубио
1:0
66' ГолСаволайнен Никлас
Ход матча
15'
35'
66'
17
Берг
Виктор
10
Булут
Экин
31
Аллен
Бобби
32
Stefan
Wolf2
14
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
-
31 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
История личных встреч
Норрбю
Далкурд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1
Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2
Далкурд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2
Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1 Соллентуна - Далкурд 2:3